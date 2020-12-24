«Феррари» полностью провалила сезон-2020. Леклеру уже пора думать об уходе

Цели: прогрессировать

Удивительно, но «Феррари» перед стартом сезона-2020 была максимально осторожна в возможных прогнозах. Руководитель коллектива Маттиа Бинотто честно говорил, что бороться за победы будет очень сложно, что и неудивительно, учитывая те проблемы с мотором, с которыми столкнулась команда по окончании сезона-2019. Фактически итальянскую команду окончательно задушили конкуренты своими протестами и жалобами. Как итог — если перед финалом сезона двигатель «Феррари» выигрывал у «Мерседеса» 20 л.с., что, в общем-то, и принесло три победы итальянцам в 2019 году, то в 2020-м от этого преимущества не осталось и следа, а мотор «превратился в тыкву», после переработки «под регламент» став худшим в пелотоне.

Это и была основная причина, по которой в «Феррари» были максимально аккуратны в своих прогнозах. Бороться за титул в команде, разумеется, не надеялись, объективно оценивая ситуацию, но вряд ли они ожидали того, что в итоге получили…

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Резюме: так глубоко «Феррари» не падала с 1980 года

Здесь для любителей статистики стоит оговориться: сезон-1980 для итальянской команды был гораздо более провальным, чем нынешний — тогда Джоди Шектер и Жиль Вильнёв на двоих набрали всего восемь очков за 14 этапов, а в командном первенстве «красные» и вовсе остановились на десятой позиции.



Если бы не пандемия, то этот сезон можно было бы назвать переходным перед новым регламентом, однако действие старого продлено ещё на год. Да, конечно, в теории обновлённый мотор «Феррари» в следующем сезоне может принести кое-какие плоды, тем более шасси у команды не такое и ужасное, но о борьбе за титул (и, будем честны, даже за победы) речи в следующем сезоне не будет. Тут бы вернуться в топ-5, особенно, учитывая то, что впереди идущие команды продолжат прогрессировать.

«Феррари»: 17 Гран-при, 0 побед, 3 подиума, 131 очко, 6-е место в Кубке конструкторов. Лучший финиш: 2-е место.



Шарль Леклер: 17 Гран-при, 0 побед, 2 подиума, 98 очков, 8-е место в чемпионате. Лучший финиш: 2-е место (Гран-при Австрии).



Себастьян Феттель: 17 Гран-при, 0 побед, 1 подиум, 33 очка, 13-е место в чемпионате. Лучший финиш: 3-е место (Гран-при Турции) 17 Гран-при, 0 побед, 3 подиума, 131 очко, 6-е место в Кубке конструкторов. Лучший финиш: 2-е место.17 Гран-при, 0 побед, 2 подиума, 98 очков, 8-е место в чемпионате. Лучший финиш: 2-е место (Гран-при Австрии).17 Гран-при, 0 побед, 1 подиум, 33 очка, 13-е место в чемпионате. Лучший финиш: 3-е место (Гран-при Турции)

Лучшая гонка: Гран-при Турции

Для определения лучшего Гран-при «Феррари» стоит помнить о главной философии итальянцев — команда важнее, чем личные результаты. И, с командной точки зрения, именно Гран-при Турции стал лучшим для коллектива. В конце концов, Феттель и Леклер смогли вдвоём финишировать в очках лишь пять раз за сезон и только в одной гонке всерьёз оба претендовали на подиум — в той самой Турции. Да, после финиша Леклер традиционно назвал себя «глупым», поскольку упустил шанс на второе место в борьбе с Пересом и пропустил вперёд Феттеля, но, даже несмотря на разочарование Шарля, в этой гонке «Феррари» хотя бы отчасти напоминали самих себя годичной давности (пусть и не без проблем у основных соперников).

Худшая гонка: Гран-при Италии

Как выбрать из более чем десятка плохих гонок худшую? Пожалуй, снова обратиться к философии «Феррари». Для итальянской команды нет ничего важнее, чем домашняя гонка, а в нынешнем сезоне их было целых три (!!!). Успеха добиться не удалось ни в одной их них, но именно на этапе в Монце «Феррари» лишний раз подтвердила — сейчас команда находится в затяжном пике. Двойной сход на одном из самых важных этапов чемпионата для команды — что может быть хуже? С одной стороны, конечно, на моторной трассе в Монце у «Феррари» априори не было особых шансов в 2020 году. С другой, учитывая сумбурный характер гонки, у Шарля Леклера были хорошие шансы на подиум, а, возможно, даже на победу. Но в итоге у Феттеля отказали тормоза, а Леклер не справился с управлением неуправляемым красным болидом. Полный провал «Феррари» на родной земле.

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Пилоты

К Шарлю Леклеру нет вообще никаких вопросов. Монегаск, учитывая уровень машины, лишний раз доказал, что он является будущей звездой автоспорта, пусть титул выиграть в «Феррари» ему вряд ли удастся (об этом поговорим чуть позже). Шарль стабильно опережал



Себастьяна Феттеля как в квалификациях, так и в гонках, да и в целом периодически казалось, что «Феррари» набирает очки исключительно на таланте Леклера, а не на болиде.



Что касается Себастьяна Феттеля, то четырёхкратный чемпион мира в сезоне-2020 откровенно докатывал последний год в составе «Феррари». Говоря по правде, казалось, что Феттель в любой момент может психануть и просто уйти из команды в середине сезона, но, к чести немца, он довёл сезон до конца, умудрившись собрать даже один подиум. Прощание Феттеля с командой стоит отдельного материала — это было настолько трогательно, что на фоне этого события забылось всё: и взаимная критика, и весь остальной негатив. Феттель стал ещё одним чемпионом, который не смог справиться со своенравными жеребцами из «Феррари», и речь сейчас не о болидах, а о команде в целом.

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Цитата года

«Феррари» было сказано много, о «Феррари» — также. Но, пожалуй, основной цитатой года относительно итальянской команды стоит выбрать слова об итальянцах, произнесённые Берни Экклстоуном. Хочется верить, что до руководства «Феррари» дойдёт истина — итальянское раздолбайство невозможно вывести из команды без жёсткого руководителя с другим менталитетом.



«Не хочу кого-то обижать, но всегда верил, что проблема «Феррари» — в итальянцах. Они всегда хотят всем руководить, и у них свои идеи. Не говорю, что они не могут занимать ведущие позиции, но они также должны работать с немцами, французами, англичанами. С теми, кто мыслит иначе. Пример с Жаном Тодтом показателен. Итальянцы не хотели видеть его в команде. Я убедил «Феррари» нанять Тодта, и всё пошло иначе.



Бинотто чувствует себя некомфортно. Не знаю, хотел ли он вообще стать руководителем, он инженер и всегда занимался технической стороной вопроса. Маранелло нужны правильные управленцы, которые назначат нужных людей на нужные места», — сказал бывший глава Формулы-1.

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Перспективы

Говорить о шансах на следующий сезон рано — многое будет зависеть от нового варианта итальянских моторов. Но, пожалуй, даже третье место в Кубке конструкторов после такого провала в 2020-м можно будет назвать успехом. Экклстоун прав в одном — проблема «Феррари» действительно заключается в итальянцах, а самый успешный период в их истории был создан немцем, французом и британцем. Звучит как начало анекдота, но, если в этом анекдоте нет итальянца, то хэппи-энд вероятен гораздо больше.

Что касается более далёких перспектив, то логично, что команда делает ставку на 2022-й год и переход на новый регламент. Пандемия обрекла «Феррари» на ещё один год без света в конце тоннеля, но, если не будет исправлена основная проблема «Феррари» — системный подход команды, то и в 22-м команде вряд ли удастся претендовать на титул.



Больше всего обидно в этой ситуации за Шарля Леклера. Пилот, действительно талантливый и способный стать для «Феррари» новым лидером, вряд ли сможет добиться своей цели. В чём причина? Мик Шумахер. «Феррари» уже намекнула, что Мик может стать частью команды уже в 2023 году, а руководство итальянского коллектива, независимо от того, кто будет стоять у руля, сделает всё, чтобы в их составе было два чемпиона Шумахера. В своё время Даниэль Риккардо ушёл из «Ред Булл» из-за ставки на Макса Ферстаппена. Хочется надеяться, что смелости на подобное хватит и Шарлю, поскольку, оставшись в «Феррари» ещё на пять лет, Леклер обречёт себя на роль второго пилота, насколько бы талантливым и быстрым он ни был.



2022-й станет последним шансом Леклера выиграть титул в составе «Феррари», но, откровенно говоря, в итальянцев уже не верится — слишком уж мы отвыкли от глобальных побед «Феррари» за последние 13 лет.