«Я стану мемом». Мотоциклист начал слишком рано праздновать победу на финише

Когда бразилец осознал, что близок к провалу, было уже слишком поздно.

Что может быть обиднее, чем упустить победу в гонке на финишной прямой? Наверное, только если ты делаешь это не по вине техники или финальной атаки соперника, а лишь по собственной глупости. Именно это произошло с бразильским гонщиком Андре Вериссимо на финальном этапе сезона бразильского супербайка.

Вериссимо ушёл на последний круг гонки на автодроме имени Айртона Сенны в Гоянии с солидным отрывом от соперников. Аккуратно преодолев финальный виток трассы, Андре оглянулся назад и убедился, что всё ещё имеет запас от ближайших преследователей. Райдер решил красиво отпраздновать победу, встав на мотоцикл — но довольно быстро начал осознавать, что что-то пошло не так…

Дело в том, что в Гоянии, в отличие от большинства мировых трасс, финишная прямая находится довольно далеко от выхода из финального поворота. Таким образом, набранной на разгоне скорости стало не хватать, чтобы докатиться до клетчатого флага впереди соперников. Вновь оглянувшись назад, Вериссимо осознал грядущий провал и попробовал вновь разогнаться, но было уже слишком поздно!

«Я уже праздновал с моей командой, когда они начали меня догонять. Байк был на третьей передаче, ехал очень медленно. Мотоцикл был словно мёртвый, и они меня обошли», — рассказал Андре после финиша, к которому он приехал только третьим.

По счастью, эта промашка стоила Вериссимо только победы в гонке, но не титула: по итогам восьми этапов в серии Superbike Evolution бразилец завоевал чемпионский титул. Пусть даже с такой финальной кляксой.

«Что ж, я намерен повеселиться над этой ситуацией, — заявил гонщик, когда немного отошёл. — Похоже, я стану мемом. Я дурачок. Будем двигаться дальше. Самое главное — чемпионский титул. Так что в итоге все отправились домой довольными».

А насчёт веселья Андре не наврал: в своём «инстаграме» он выложил пост, на котором пересматривает повтор собственного финишного фейла.

Самоирония, пожалуй, лучшее, что может быть в подобной ситуации.