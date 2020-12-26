Нелегальный клон «Мерседеса» принёс «Рейсинг Пойнт» победу и скандал. Оно того стоило?

Цели: рывок вперёд

Исходя из того, что сезон-2020 должен был стать для команды промежуточным перед изменением технического регламента, в «Рейсинг Пойнт» пошли на смелый и даже скандальный шаг, решив по максимуму скопировать прошлогодний автомобиль «Мерседеса». Использование деталей чужих машин в Ф-1 разрешено, но «Рейсинг Пойнт» вышли в этом вопрос на новый уровень: не просто взяли двигатель с подвеской и повторили аэродинамическую концепцию, а построили автомобиль, который практически один в один напоминает тот, что был в 2019-м у «серебряных стрел»!

Естественно, в команде утверждали, что никаких чертежей от немцев не получали: просто использовали детальные фотографии и «обратную инженерию», стараясь понять, почему «Мерседес» выбрал то или иное решение. Конкуренты «Рейсинг Пойнт», естественно, не поверили, но, так или иначе, ждали от команды многого: использование «прошлогоднего» чемпионского болида сулило резкий рывок вперёд и лидерство среди середняков.

Розовая копия «Мерседеса» — наглое нарушение? Объясняем, почему всё нормально «Чужие» шасси — смертельное зло для Формулы-1 или неизбежная реальность?

Резюме: лёгкий недолёт

Сначала закончим историю с легальностью. Формально предъявить за то, что болид конкурентов уж очень похож на чей-то ещё, в Формуле-1 нельзя. Однако в «Рено» смогли зацепиться за тормозные воздухозаборники: изменения в регламенте, принятые перед сезоном-2020, требовали, чтобы этот элемент каждая команда изготавливала самостоятельно, при этом взять его и «скопировать» нереально: нужно знать, как всё работает внутри узла.

По итогам разбирательств ФИА признала, что на болиде «Рейсинг Пойнт» стоит не собственная разработка, а фактически мерседесовская. Наказание, однако, было довольно либеральным: ФИА оштрафовала команду на 15 очков, но разрешила использовать элемент дальше, понимая, что все равно инженеры уже не выкинут имеющиеся данные из головы и не создадут за одну ночь кардинально новый узел. К другим узлам болида формальных претензий не было. По поводу решения поворчала и сама команда, и её соперники, но главным для всех было обещание федерации пресечь саму возможность создания подобных «копий» машин в будущем. На этом и разошлись.

Если говорить о сезоне, то, пожалуй, мы были вправе ждать от прошлогоднего, да к тому же доработанного командой «Мерседеса» большего. «Рейсинг Пойнт» довольно часто не везло — взять хотя бы тот факт, что только у них оба пилота умудрились заразиться коронавирусом! Да и в остальном гонщики не всегда могли реализовать потенциал машины, которая работала на разных трассах нестабильно, но существенно прибавила ближе к финишу чемпионата.

Итог — четвёртое место позади «Макларена», но впереди «Рено». Хитрый ход с «Мерседесом» позволил «Рейсинг Пойнт» сделать шаг вперёд и вновь оказаться среди быстрейших середняков, но не всё же обеспечил «обгон» этой плотной группы и вдобавок ударил по репутации. Так что после финиша сезона команда как-то не стремилась напомнить, что если бы не штраф в 15 очков, то третья позиция в Кубке конструкторов ей всё-таки досталась бы.

«Рейсинг Пойнт»: 17 Гран-при, 1 победа, 4 подиума, 195 (210) очков, 4-е место в Кубке конструкторов. Лучший финиш: 1-е место.



Серхио Перес: 15 Гран-при, 1 победа, 2 подиума, 125 очков, 4-е место в чемпионате. Лучший финиш: 1-е место (Гран-при Сахира).



Лэнс Стролл: 17 Гран-при, 0 побед, 2 подиума, 75 очков, 11-е место в чемпионате. Лучший финиш: 3-е место (Гран-при Италии и Гран-при Сахира).



Нико Хюлькенберг: 3 Гран-при, 0 побед, 0 подиумов, 10 очков, 15-е место в чемпионате. Лучший финиш: 7-е место (Гран-при 70-летия). 17 Гран-при, 1 победа, 4 подиума, 195 (210) очков, 4-е место в Кубке конструкторов. Лучший финиш: 1-е место.15 Гран-при, 1 победа, 2 подиума, 125 очков, 4-е место в чемпионате. Лучший финиш: 1-е место (Гран-при Сахира).17 Гран-при, 0 побед, 2 подиума, 75 очков, 11-е место в чемпионате. Лучший финиш: 3-е место (Гран-при Италии и Гран-при Сахира).3 Гран-при, 0 побед, 0 подиумов, 10 очков, 15-е место в чемпионате. Лучший финиш: 7-е место (Гран-при 70-летия).

Лучшая гонка: Гран-при Сахира

Двух мнений быть не может: на «овальной» версии трассы в Бахрейне оба пилота «Рейсинг Пойнт» поднялись на подиум, причём Серхио Перес одержал сенсационную победу, хотя после столкновения с Шарлем Леклером ехал последним! Монегаск невольно помог Чеко, «заставив» его быстро избавиться от шин «софт» и перейти на тактику с фактически одним пит-стопом. Мощный прорыв и невероятное сочетание ошибок и невезения «Мерседеса» позволили Пересу не просто прорваться в топ-3, но и уверенно победить! Стролл же занял третье место, хотя если бы не пара ошибок, то выиграть мог именно Лэнс.

Худшая гонка: Гран-при Бахрейна

Удивительно, но лучший и худший этапы «розовых пантер» разделяла всего одна неделя. За семь дней до триумфа Переса постигло невероятное разочарование, когда он потерял подиум из-за отказа мотора незадолго до финиша. Лэнс Стролл к этому моменту уже давно не участвовал в гонке: на первом после рестарта круге машина канадца перевернулась после чересчур оптимистичной атаки со стороны Даниила Квята. Это была единственная «баранка» команды в сезоне-2020.

Квят поучаствовал в двух опаснейших авариях. Первая могла преследовать Даниила всю жизнь К эпизоду с Грожаном никаких вопросов, но по делу ли Квята жёстко оштрафовали за переворот Стролла?

Пилоты

Во время чемпионата Перес и Стролл словно обменялись ролями: канадец классно начал год и даже опережал опытного мексиканца в общем зачёте, к тому же Чеко пропустил две гонки из-за заражения коронавирусом. Однако затем Перес набрал форму, а Лэнс очутился в полосе невезения. После подиума в Монце Стролл попал в аварию в Муджелло из-за поломки машины, сошёл на первом круге с Сочи из-за «пинка» от Леклера и заразился коронавирусом. На фоне сходов и проблем со здоровьем Стролл абсолютно растерял форму и начал смотреться по сравнению с Пересом максимально бледно. Правда, именно Лэнс выстрелил на Гран-при Турции, где завоевал поул-позишен в дождевой квалификации и лидировал полгонки, но и здесь удача от него отвернулась: повышенный износ шин убил гонку Стролла, в то время как Перес финишировал вторым.

По итогам чемпионата разрыв между Пересом и Строллом по очкам впечатляет – 125:75. В итоге канадец в том числе не по своей вине получает очередной удар по репутации, ведь все будут показывать на него пальцем: как так, проиграл напарнику 50 очков, но место на следующий год сохранил именно Лэнс, в то время как Переса высадили ради Себастьяна Феттеля. На самом деле, Стролл был не так плох, но если Лэнс будет стабильно проигрывать немцу, чья форма в 2020-м была ужасной, то все начнут задаваться вопросом: как долго Стролл-старший будет закрывать глаза на слабые выступления сына, из-за которых страдают результаты его команды?

«Феррари» полностью провалила сезон-2020. Леклеру уже пора думать об уходе Сезон-2020 в очередной раз доказал, что легендарная команда не способна побеждать с итальянцами у руля.

Когда Перес и Стролл сидели на карантине, их успешно подменил старый друг команды — Нико Хюлькенберг. За неделю адаптировавшись к машине, немец на Гран-при 70-летия стал третьим в квалификации и опережал Стролла в гонке, пока не возникли проблемы с шинами. А на Гран-при Айфеля Хюлькенберг прорвался с 20-го места в квалификации на восьмое. В общем, блеснул, как мог, но всё-таки разовых появлений за рулём оказалось мало, чтобы убедить «Ред Булл» позвать его на замену Албону.

Цитата года

Глава «Макларена» Зак Браун — о не слишком серьёзном наказании «Рейсинг Пойнт»: «Команду признали виновной, но я обеспокоен, что они сейчас сохраняют на машине узлы, которые были признаны нелегальными в Австрии. Думаю, это озадачивает болельщиков. Как что-то, что было нелегальным в Австрии, может всё ещё находиться на машине?



Они заявляли, что скопировали болид по фотографиям. При прочтении документа очевидно, что это полная ерунда. И поэтому нужно задавать вопросы и насчёт всего остального на этой машине. Так что потенциально это лишь верхушка айсберга, отправная точка в изучении, что произошло. Я не думаю, что это здоровая ситуация для спорта».

Команда Ф-1 грубо нарушила правила, но почти не наказана. Теперь воздуховоды с кешбэком? Решение ФИА по делу о «розовом «Мерседесе» — самое абсурдное из всех, какие только можно было себе представить.

Перспективы

В 2021 году «Рейсинг Пойнт» ждёт новая жизнь. Команде из Сильверстоуна не привыкать менять названия, вот и сейчас она уже готова к переименованию в «Астон Мартин» — в честь автокомпании, долю в которой приобрёл Стролл-старший. Так что формально можно говорить о том, что впервые за долгие годы гоночный коллектив станет заводским, пусть даже по факту и команда, и завод получают деньги из одного кармана.



На смену Пересу приходит Феттель, и можно только гадать, в какой форме окажется четырёхкратный чемпион мира. Да, немцу наверняка вредила атмосфера в Маранелло, и всё же пока неясно, как много огня ещё осталось у Себастьяна и сможет ли он полноценного заменить такого стабильного и сильного гонщика, как Чеко — да, как ни странно, сейчас ставить вопрос надо именно таким образом, несмотря на все регалии Себа.



А вот насчёт техники волноваться не стоит: в распоряжении «Астон Мартин» по-прежнему будет мощнейший мотор «Мерседес» и спорный, но быстрый болид, который в Сильверстоуне успешно дорабатывали в течение чемпионата. Британская команда всегда славилась умением развивать технику, так что в условиях ограниченных возможностей 2021 года «Астон Мартин» вполне может со второй попытки запрыгнуть на третью строчку общего зачёта. Если не подведут пилоты и не удивят «Макларен» и «Феррари» с их новыми моторами.