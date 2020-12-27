Великий «Макларен» возрождается. Как же он поедет с лучшим мотором в Формуле-1?

Цели: подтянуться к грандам

Сезон-2019 «Макларен» закончил на четвёртом месте, став таким образом сильнейшим середняком в пелотоне. На 2020 год в Уокинге ставили себе вполне реалистичные цели — подтянуться к грандам, о борьбе с которыми середнякам по-прежнему остаётся лишь мечтать. Конкретную позицию Кубка конструкторов на презентации MCL35 никто не называл, но было очевидно, что перед командой стоит задача удержать позади всех тех, кого «Макларен» опередил в 2019-м.

При этом MCL35 — первый проект Джеймса Ки для «Макларена», и британский инженер не стал скромничать: он переделал буквально всё. Новое шасси получило перепрофилированный носовой обтекатель, более агрессивное переднее антикрыло и сложные дефлекторы, но главное — увеличился угол продольного наклона корпуса. Высокий рейк — главная отличительная черта машин «Ред Булл» последних лет, и именно этот опыт (Ки работал в «Торо Россо» с 2012 по 2019 год) технический директор реализовал в обводах «Макларена».

«Феррари» полностью провалила сезон-2020. Леклеру уже пора думать об уходе Сезон-2020 в очередной раз доказал, что легендарная команда не способна побеждать с итальянцами у руля.

Резюме: лучший сезон за последние 8 лет

Подтянуться к лидерам «Макларену» так и не удалось — если не принимать в расчёт «Феррари», «Мерседес» и «Ред Булл» остались всё так же недостижимо далеко. Зато Сайнс и Норрис почти всегда были среди лидеров группы середняков, а поскольку она расширилась — благодаря провалу «Феррари» — подиумы стали намного ближе. В итоге Норрис финишировал третьим на Гран-при Австрии, а Сайнс занял второе место в Монце. Два подиума — это больше, чем завоевал «Макларен» за предыдущие пять сезонов вместе взятые.

В конце концов «Макларен» сохранил за собой звание лучшего середняка чемпионата и поднялся на третью строчку Кубка конструкторов — это лучший результат команды с 2012 года. Правда, добиться этого удалось во многом из-за технических проблем «Рейсинг Пойнт» в конце сезона, притом что «Макларен» и сам потерял в связи с поломками огромное количество очков.

Так или иначе, сезон-2020 — успех для «Макларена». И он демонстрирует, что затеянная Заком Брауном перестройка команды завершена. Уокинг теперь полностью укомплектован высококлассными специалистами — Андреасом Зайдлем (архитектор побед «Порше» в WEC) и Джеймсом Ки, например, а со следующего года команду усилят Даниэль Риккардо и моторы «Мерседес». Судя по всему, «Макларен» на верном пути.

«Макларен»: 17 Гран-при, 0 побед, 2 подиума, 202 очка, третье место Кубка конструкторов. Лучший финиш: 2-е место (Карлос Сайнс, Гран-при Италии).

Карлос Сайнс: 17 Гран-при, 0 побед, 1 подиум, 105 очков, шестое место в чемпионате. Лучший финиш: 2-е место (Гран-при Италии).

Ландо Норрис: 17 Гран-при, 0 побед, 1 подиум, 97 очков, девятое место в чемпионате. Лучший финиш: 3-е место (Гран-при Австрии). 17 Гран-при, 0 побед, 2 подиума, 202 очка, третье место Кубка конструкторов. Лучший финиш: 2-е место (Карлос Сайнс, Гран-при Италии).17 Гран-при, 0 побед, 1 подиум, 105 очков, шестое место в чемпионате. Лучший финиш: 2-е место (Гран-при Италии).17 Гран-при, 0 побед, 1 подиум, 97 очков, девятое место в чемпионате. Лучший финиш: 3-е место (Гран-при Австрии).

Лучшая гонка: Гран-при Италии

Вряд ли в «Макларене» считают этап в Монце особенно успешным — в тот уик-энд Карлос Сайнс проиграл Пьеру Гасли и стал вторым, оставшись в нескольких десятых долях секунды позади первого места. Однако, вспоминая великолепную битву испанца с французом, легко забыть, что в той гонке Сайнс и Норрис уже на старте вырвались на второе и третье место, и если бы не остановка гонки и рестарт, «Макларен», скорее всего, завоевал бы двойной подиум — по чистой скорости.

Худшая гонка: Гран-при России

Этап в Сочи — единственный случай в сезоне, когда ни Сайнс, ни Норрис не набрали ни одного очка. И виноват в этом исключительно Карлос. Испанец ошибся на входе во второй поворот и срезал «Омегу», однако не рассчитал скорость и, объезжая судейские столбики, на полном ходу влетел передним левым колесом в стену. Ладно бы сошёл только Сайнс, но на его обломках машину повредил и Ландо Норрис — британцу в конце первого же круга пришлось ехать в боксы, и в итоге он финишировал лишь 15-м — в круге позади лидеров.

С тату и подиумами. «Рено» среди лидеров команд-середняков, но надолго ли? Прогресс Энстоуна сложно оспаривать, но «Макларен» всё равно оказался впереди. А следующий сезон станет ещё сложнее.

Пилоты

Оба пилота в сезоне-2020 проявили себя с хорошей стороны, и если не считать аварии Сайнса в Сочи и пары неудачных стартов Норриса, не допускали ошибок. Сайнс и вовсе едва не победил в Монце — не хватило буквально пары поворотов, и если бы Карлос быстрее прошёл тогда Райкконена, то почти наверняка опередил бы «Альфа Таури» Гасли. В итоге, несмотря на все технические проблемы, Сайнс второй год подряд занял шестое место в чемпионате и уходит в «Феррари» с гордо поднятой головой.

Ландо Норрис занял в турнирной таблице девятое место — это на две позиции выше, чем в 2019-м. Кроме того, британец в последней квалификации сезона опередил Сайнса — 9-8. Правда, на фоне убедительной победы Леклера над Феттелем Ландо выглядел не так блестяще — и по очкам напарнику всё же проиграл. Так или иначе, главным вызовом в карьере Норриса станет следующий сезон, когда британец будет выступать бок о бок с Даниэлем Риккардо — австралиец уже похоронил карьеру Хюлькенберга, а теперь нанёс удар по репутации Окона. Не станет ли Норрис следующим?

Цитата года

«Всё, что я слышал о „Мерседесе“, это то, что они очень хорошо готовы к работе с клиентскими командами. Я общался с нашей технической командой — они работают в кооперации с „Мерседес“, и пока мы разрабатываем машину, мы очень много общаемся. И пока всё весьма позитивно». Зак Браун, декабрь 2020.

Нелегальный клон «Мерседеса» принёс «Рейсинг Пойнт» победу и скандал. Оно того стоило? Деньги у команды есть, но с имиджем просто беда: выгнали верного пилота ради сына владельца и нарушили регламент.

Перспективы

Со следующего года «Макларен» возвращается к моторам «Мерседес» — и всё говорит о том, что немецкие силовые установки лучше агрегатов «Рено». То есть «Макларен» станет ещё сильнее? Это очень вероятно, и не исключено, что уже в 2021-м британская команда время от времени будет прессинговать «Ред Булл» или даже сможет бороться за победы при определённых обстоятельствах.

В то же время стоит помнить, что двигатель — один из главных компонентов автомобиля, и далеко не факт, что переход на новые силовые установки пройдёт гладко и без непредвиденных сложностей. Кроме того, не факт, что сразу вкатится Даниэль Риккардо — при переходе из «Ред Булл» в «Рено» ему понадобилось время, чтобы привыкнуть к машине. Впрочем, зная талант Ки, негативный вариант развития событий всё же менее вероятен.