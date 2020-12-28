«Ситуацию с Мазепиным высасывают из пальца». Маркелов — о скандале в Ф-1 и паузе в карьере

Российский гонщик Формулы-2 подробно объяснил, что пошло не так в 2020-м и почему он думает завершить карьеру. Уже в четвёртый раз.

В этом году «Чемпионат» довольно мало писал про Артёма Маркелова. Такова уж суровая правда жизни: пока Роберт Шварцман и Никита Мазепин регулярно сражались в Формуле-2 за победы и подиумы, Маркелов не угадал с командой и лишь дважды за сезон набрал очки. В «Новогоднем созвоне» с «инстаграмом» «Чемпионата» россиянин максимально подробно прокомментировал свои выступления и проблемы, а также поговорил на множество других тем. В конце концов, 2020-й для Артёма — это не только выступления в Ф-2, но и женитьба и рождение сына!

«Друг сказал, что на родах лучше не присутствовать!»

— Буду прав, если скажу, что год был безумно удачным для тебя на личном фронте, а вот про гонки того же самого не скажешь?

— Личный фронт дал мне в этом году много радости, много приятных моментов — рождение сына, свадьба… А по гонкам — пф! — мне даже сказать нечего. Мы весь год пытались настроить машину, но у нас это очень плохо выходило. Что бы мы ни пробовали, всё становилось хуже и хуже — выбраться из этой ямы было невозможно.

— То, что ты стал семейным человеком, как-то помогало, успокаивало на фоне неудач на трассе?

— Когда у меня родился сын, я не присутствовал на родах: нас закрыли на карантин в Европе. Я находился в Англии, готовился к гонке в Сильверстоуне. Тяжёлый был момент: очень хотелось находиться рядом с женой, сразу же увидеть сына — пытались как-то выкручиваться из этой ситуации. В роддоме постоянно находилась моя сестра, была на связи со мной, так что я тоже услышал первый крик!

Хотелось домой — и с каждой гонкой становилось всё хуже морально: у меня дома такое чудо, а на трассе плохие результаты. Такая смесь: и хорошо, и плохо.

— Если бы постоянно боролся за подиумы, хоть было бы понятно, ради чего такие жертвы, да?

— Да, именно так.

— А ты хотел именно на родах присутствовать?

— Ну, не прямо присутствовать. У меня друг Роман Мавланов, он присутствовал на родах и мне сказал, что лучше не надо! Но хотелось бы находиться рядом.

— Наверняка ты слышал поговорку, что каждый ребёнок прибавляет к времени пилота секунду на круге.

— Мы и так были на секунду медленнее! Но боролся я до конца, мы пытались улучшить наши результаты.

— То есть не было такого: есть шанс на дерзкий, опасный обгон, а ты думаешь — стоит ли оно того?

— Честно говоря, в какой-то момент я начал думать на себя: что это у меня получается, что, может, уже пора завязывать. Но вот на последней гонке я хорошо квалифицировался, в Муджелло хорошо проехал первую гонку, получив право на поул в спринтерской… Но что бы я ни делал, все равно всё больше и больше откатывался назад.

Вы можете посмотреть на постсезонные тесты: с другими пилотами команда вообще не улучшила результаты. Честно говоря, я следил за этими тестами и в какой-то момент вздохнул посвободнее: вот, дело не во мне!

«Было очень много подводных камней, о которых мы не знали»

— Вы с командой смогли понять проблемы в ходе сезона? Вижу, как ты отрицательно машешь головой. Но всё-таки хоть немного поняли, что пошло не так?

— Отчасти да, ведь после Муджелло мы увидели, что на моей машине искорёжен монокок: в нём были три дырки. Нового монокока не было, нам его залепили, и я поехал дальше. Конечно, какой-то результат такой ремонт даёт, но монокок остаётся поломанным. В Сочи мы поменяли двигатель — новый вёл себя примерно так же. В Бахрейне поменяли мотор ещё раз — и вот с этим двигателем ощущения были совершенно другие. Звук другой, его работа…

— Дарувала рассказывал, что почти год провёл на слабом моторе, с которым в Монце проигрывал напарнику Цуноде семь десятых на круге. А потом с новым двигателем Джехан поехал гораздо быстрее. Похоже на твою историю? Но у ХВА и вторая машина не ехала.

— Вот именно! Но если говорить конкретно обо мне, то у нас сломанный монокок, двигатель нормально не работал до Бахрейна — приходилось подстраивать машину под такие условия. А когда у тебя с самого начала всё хорошо, ты не пытаешься как-то колоссально изменить машину, а понемножку прибавляешь дальше.

— Ты понимаешь, откуда трещины в монококе? Я сразу вспомнил аварию в Венгрии, где тебя, по-моему, Лундгор выбил.

— Одна из дырок, вероятно, оттуда — та, что спереди. Ещё одна трещина под коробкой передач — это, наверное, от наезда на поребрик. И третья дырка была под сиденьем.

— Сколько должно быть дырок, чтобы монокок всё-таки поменяли?

— У «Даллары» не было монококов. Когда мы к ним подошли, то они сказали, что запасные монококи выкупили другие команды. Никто другой дать нам не мог, потому что у всех было лишь по одному запасному. Конечно, если бы наша машина была полностью разбита, то мы бы «выдернули» запасной у других команд, но наши трещины — не тот случай.

— Ещё немного про твою команду. «ХВА» — это бывшая «Арден», которая, конечно, звёзд с неба не хватала, но даже в 2019-м позволяла хотя бы побеждать в спринтерских гонках. Плюс «ХВА» — это связи с «Мерседесом» и серьёзные ресурсы. Почему же такой провал?

— Оказывается, было очень много подводных камней, о которых мы не знали. Было очень много нюансов, о которых я не могу рассказать. У меня есть маленький сын, который может пойти в автоспорт, так что не стоит портить отношения. У меня самого уже была история с Хельмутом Марко, поэтому оставим всё позади. Но могу сказать, что огромный бюджет, который был у «ХВА», не всегда шёл на пользу: было задействовано слишком много людей, что стало ошибкой.

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— Можешь объяснить, как большое число сотрудников мешало?

— Например, нужно было заменить коробку передач на машине Алези. Но на это понадобился целый день обсуждений, отцу Алези нужно было подписать бумагу с согласием на замену, эту бумагу ему отправляли, ждали ответа…

— Когда ты выступал за тогда ещё «Арден» в конце 2019 года, всё выглядело лучше?

— Тогда всё было хорошо. Да, конечно, тогда произошла трагедия с Антуаном Юбером, но все в команде старались поддерживать друг друга, всё работало хорошо.

Вообще у нас большая часть людей до этого работала только с техникой DTM, некоторые из них перешли в Формулу-2 как раз в 2020-м. Работать с такими людьми внутри Ф-2 очень тяжело. У них есть приборы, статистика, они по ней судят, но здесь это так не работало.

В «Рашен Тайм» у нас была хорошая база: были хорошие люди, которые там до сих пор работают. Всё так хорошо было выстроено. Мы просто шли к следующей станции, как паровозик! Из гонки в гонку мы хорошо выступали, это всех вдохновляло. Когда ты уходишь из такой команды в другую, это сильно подавляет, я бы так сказал. Демотивирует.

— У тебя были другие предложения на 2020-й?

— Были. Например, вернуться в «Рашен Тайм», переименованную в «Виртуози». Но у нас был немного другой план, нам казалось, что он сработает. Но пандемия всё запорола. Впрочем, с такими результатами наш план все равно вряд ли бы сработал.

— А что всё-таки за план?

— BWT. Как все знают, они являются спонсорами и в Формуле-2, и в Формуле-1. Мы думали, что через них пойдём дальше, но из-за пандемии никто не мог приехать на гонки, спонсоры ничего не могут сделать.

— То есть хотели перекинуть мостик из «ХВА» в «Рейсинг Пойнт»? Логичный вариант.

— Да. Поэтому мы и не рассматривали варианты с «Виртуози». Ещё нас очень хотели видеть в «МП Моторспорт» после того, как я выступил за них в Монако. Чуть ли не каждую неделю они писали, звонили Светлане и говорили: «Хотим, чтобы Артём за нас выступал». Но сложилось по-другому. Значит, так было суждено.

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— Увы, многие гонщики могут сокрушаться, что пошли не туда. Тот же Алези-старший в 90-х.

— Мы с ним в этом году много общались — обсуждали, какая у нас команда и как мы хорошо едем. Папа Алези начал приезжать к нам, начиная с гонки в Спа. Очень дружелюбный, общительный человек, с головой на плечах.

— Жан не давил на всех своим опытом авторитетом?

— На самом деле, в один момент он поступил именно так и был абсолютно прав. Он разорвал порочный круг, когда команда говорила, что они здесь правы и всё должно быть так, как они скажут. Когда он приехал в Спа, то состоялся очень большой брифинг, Жан на нём выступил. Когда мы вышли с брифинга, я пожал ему руку и сказал: «Большое спасибо!» Хотя «ХВА» как немецкая команда все равно, наверное, считала, что сделают так, как им кажется нужным.

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«Цунода проведёт три гонки в «Ред Булл» и его снова выкинут»

— Несколько вопросов по твоим коллегам по серии. Российских болельщиков наверняка интересует твоё мнение по Цуноде. Насколько он хорош?

— Не хочу клеветать на «Ред Булл» и «Альфа Таури»… Они очень любят цеплять пилотов, и вот он сейчас хорошо проедет пару гонок в «Альфа Таури», его запихнут в «Ред Булл», если им что-то не понравится с нынешними пилотами в «Ред Булл». Его запихнут туда, Юки проедет там три гонки, и они выкинут снова, как это было с Албоном, Квятом и Гасли. Это можно видеть даже незнающему человеку.

— Думаешь, они не извлекут уроков из той же ситуации с Албоном, что человека с опытом в полгода отправили в «Ред Булл» и вот что в итоге получилось?

— Был уже опыт Квята, Гасли и Албона. Думаешь, он чему-то учит? Они работают так, как им нравится. Окей, у них своя политика, они не парятся по этому поводу. Ты показываешь результат, как Ферстаппен — им очень хорошо, тем более у него так много фанатов, он привлекает спонсоров и медиа. А за Албоном что? Я, честно, вообще не удивлён. Я всем ещё в начале года говорил, что Албон долго не продержится. Мне говорили: «Ты что, это же Таиланд, они же платят, у них половина „Ред Булл“. Я отвечал, что посмотрим.

— Тебе нужно было заключать пари, поспорить на что-нибудь.

— Мне с «Ред Булл» надо пари заключать, и, мне кажется, я его выиграю.

Квята официально убрали из Формулы-1 ради японца. На 2021-й осталось всего два места В «Альфа Таури» подтвердили замену Квята на Цуноду. Но трансферные интриги ещё есть, причём в двух лучших командах Ф-1.

— Что думаешь о Мике Шумахере и его переходе в Ф-1? Мы видим, как Мик везде выстреливает на второй год, но как он тебе по гоночному таланту?

— Хороший парень, валит и защищает отцовскую фамилию прямо как надо. Я скажу так. Смотря по последней гонке, я не замечал этого до этого, я увидел в нём беспокойство. Такую дёрганность. То есть, если у него что-то не получается, его начинает шатать из стороны в сторону, и поэтому ему нужно с этим как-то бороться и как-то тренироваться держать себя в руках.

В Бахрейне он выехал под красные флаги, у него не получилось в квалификации. Потом он ударил Ниссани, разбивает машину. Ему нужно быть поспокойнее, пособраннее. Если что-то не получается, ему нужно к этому чуть спокойнее относиться. Понятно, что он рвался, чтобы выиграть чемпионат, у них там решалось с Айлоттом многое. Но из-за этого как раз и проигрывают чемпионаты.

— Никита Мазепин. Что ему нужно сделать, чтобы позади оставить скандал. Как ему быть?

— Это не исправить. Это интернет, XXI век. Всё пройдёт только со временем. Ему это никак не исправить. У меня просто тоже был момент в жизни. Это никак от тебя не уйдёт. Время лечит, время успокаивает. Он сделал максимум: думаю, уже тысячу раз извинился перед своей командой, своими родителями, и так далее. Перед фанатами… Если он уже извинился, то какой смысл ещё сто-двести раз извиняться?

Это сугубо личное дело. Его можно рассматривать под разным углом. Если кому-то это не понравилось, то другой посчитает ситуацию абсурдной. Это всё равно, что ситуация с Дзюбой.

— Для европейцев это был прямо шок, они считают, что это кошмар...

— Интересно, что они про Дзюбу говорили (смеётся). У каждого своё мнение. Для меня это ситуация, которую высасывают из пальца. Придавать это такой огласке не стоило.

— Кто фаворит сезона-2021 Формулы-2?

— Дарувала, думаю, точно будет в топ-3. Он произвёл впечатление на тестах, хорошо их провёл.

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«Не ждите меня в гонках в 2021 году!»

— У тебя что-то понятно по планам на следующий год?

— Я решил сделать себе годовой отдых, побыть с семьёй, с растущим сыном, с дочкой. Поэтому не ждите меня в гонках в 2021 году!

— История с Формулой-2 точно закрыта?

— Да! Ну а сколько можно? Правда, я так говорил и в 2018-м, но все равно вернулся в 2020-м. Но я лишь вновь убедился, что давно нужно было с этим порвать и либо идти в другом направлении, либо заканчивать.

— То есть ты не исключаешь варианта с завершением карьеры?

— Пока склоняюсь к тому, чтобы завершить. Я хочу передохнуть, всё надоело, я хочу побыть с семьёй. Я мог бы летать с семьёй, в этом нет никакой проблемы. В других сериях — в LMP2 или LMP1. Просто хочу отдохнуть, уйти от этого, посмотреть 2021 год по телевизору и вообще ни о чём не париться.

— Если ты всё-таки решишь продолжать, то в каком направлении хотел бы двигаться?

— «Кузова» я всегда задвигал на последний план — на время, когда я уже начну завершать карьеру. Сейчас рассматриваю варианты с Формулой-Е либо гонками на выносливость — 24 часа, 6, 4… Но в Формулу-Е очень сложно попасть: даже топовые пилоты Формулы-2 этого сезона пытались туда перейти, но они очень сильно закрылись и особо никого не пускают. У них своя тусовочка. Наверное, сейчас будут освобождать места под пилотов, ушедших из Формулы-1, так что из Ф-2 и других серий туда никому не попасть.

Хотя, конечно, всегда есть и такой вариант — приходишь и кладёшь деньги на стол. Вообще проблема автоспорта в том, что у нас нет трансферов, как в футболе или хоккее. Мы сами крутимся в этом мире и, словно змеи, ползём, куда дорога покажет.

— Ты слегка обмолвился, что для сына готовишь карьеру гонщика?

— Учитывая мою карьеру, то, через что я прошёл, я бы его отдал в гонки, потому что знаю, куда и во сколько идти, что делать. В моей семье я проходил эту дорогу первым, было тяжело — даже случались три срыва, когда я говорил, что ухожу из гонок. Но семья меня переубеждала и я начинал снова заниматься. Было очень тяжело. Ты только прилетел домой, как через неделю снова улетаешь — и так постоянно, почти всю мою жизнь. И это хотя бы при открытых границах! А сейчас можно улететь и там «закрыться» на два с половиной месяца.

— Можешь рассказать про эти три срыва?

— Первый в картинге, на чемпионате России. Но я тогда был совсем молодой. Второй — на первых тестах в GP2. Испытания шли в Абу-Даби по окончании сезона. Мне было тяжело, потому что до этого я на протяжении месяца летал туда-сюда, тренировался на машине AutoGP. К тестам я уже был выжат как лимон, поэтому на третий день уже не мог слышать звук двигателя и сказал: «Больше не хочу этим заниматься, дайте мне уйти». Мы даже закончили тесты раньше — в самом начале вечерней сессии.

Третий раз — 2019 год, Супер Формула. В нашей команде по-английски разговаривал только один человек, он что-то переводил остальным. Примерно такая же ситуация, как в этом году в Ф-2: мы с напарником были на круга медленнее остальных! Не на две секунды, а на два круга за гонку! Для меня это было просто фиаско. Я не мог поверить глазам и ушам… Мы заканчивали гонки с ультраплохим настроением, я был подавлен. Честно, уже просто не хотелось садиться за руль этой машины.

Меня подбодрила Формула-2. Сначала «МП» предложила проехать с ними Монако, а к концу сезона пошли предложения на 2020-й. Когда написали из «МП», я сказал: «Светлана, просто бежим туда! Готов отдать всё, чтобы поехать — особенно в Монако!» Подняли себе настроение в Монте-Карло, а потом снова поехали в Японию. Но я получил доказательство, что ещё что-то могу. Мол, ребята — то, что происходит в Японии, это не я! (Смеётся).

«Курьёз года — моё возвращение в Ф-2!»

— Небольшой новогодний блиц. Первый вопрос, хотя ответ на него предсказуем. Главное событие этого года для тебя?

— Сын!

— Самый курьёзный случай, который приключился в этом году?

— Попадание снова в Формулу-2!

— Вероятно, думаешь, что с Ф-2 нужно было поставить красивую точку в 2018-м, да? К слову, кто тогда произвёл на тебя наибольшее впечатление из трио Расселл-Норрис-Албон?

— Норрис. Он хорошо стреляет, мне прямо понравилось.

— Думаешь, Ландо сможет справиться с Риккардо?

— Конечно. Из «Макларена» Сайнса взяли в «Феррари», а он ехал на одном уровне с этим человеком. У него большое будущее. У Расселла тоже. После гонки в Бахрейне, когда он показал себя, у него тоже большое будущее.

— Фильм, который больше всего понравился?

— Я больше сериалы смотрю. Люблю всякие DC и Marvel, мне понравился сериал «Пенниуорт» про дворецкого Бэтмена. Классный сериал, мне понравилось, как он снят, как красиво там всё описано. А так… Ещё есть «Острые козырьки», понравился сериал.

— Какой подарок на Новый год стал бы для тебя самым классным?

— Мы соберёмся всей семьёй… А, нет, не всей. Вот если бы мы всей семьёй собрались в этом году, вот это был бы лучший подарок!

— Ты уже отчасти ответил на это, и всё же такой финальный вопрос — главный план на 2021 год?

— Собраться с мыслями. За последние два года я так морально «повредил» себя, нужно найти для себя правильное русло, чего я и всем вам на Новый год желаю, ребята! Живите для себя, живите для своей семьи. Пусть в 2021 году не будет никаких всемирных проблем, желаю, чтобы все делали то, что вам нравится, а не то, что вам приходится делать. Наслаждайтесь, будьте счастливы и заботьтесь друг о друге!