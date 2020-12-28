День сурка для «быка». «Ред Булл» вообще способен побороться с «Мерседесом»?

Каждый год одно и то же. Вот и сейчас австрийцы ушли на каникулы в хорошем настроении, но чего ждать весной?

Цели: догнать и перегнать!

Перед сезоном-2020 руководство «Ред Булл», вроде бы обретя стабильность с моторами и довольно успешно проведя первый сезон с двигателями «Хонда», завело традиционную песню о желании побороться за чемпионский титул. Мол, у нас отличное шасси, мотор за зиму стал ещё лучше, Макс Ферстаппен в самом расцвете, а Алекс Албон адаптировался и набрался опыта — всё говорит о том, что пора бросить вызов «Мерседесу» и опередить «серебряные стрелы» в последний год действия старого технического регламента.

Резюме: старые грабли

На практике всё для «быков» сложилось так, как и во все последние годы. Несмотря на более консервативный подход к тестам с целью заранее устранить все детские проблемы, автомобиль «Ред Булл» и к старту сезона не оказался идеален. Казалось бы, из-за неожиданного удара пандемии у Эдриана Ньюи и компании было полно времени, чтобы доработать болид после зимних испытаний, да вот беда: команда никак не могла проверить новинки, а при этом всё продолжала и продолжала их готовить. В итоге когда на Гран-при Австрии машина не повела себя идеально, «Ред Булл» пришлось ещё долго разбираться, какие обновления работают, какие — нет, и почему всё это происходит. А тут ещё и мотористы «Мерседеса» вдруг сделали такой шаг вперёд, что все прежние достижения «Хонды» резко померкли.

В конечном счёте австрийская команда провела сезон как обычно: в погоне за «Мерседесом». «Ред Булл» удалось так доработать машину, чтобы Макс Ферстаппен уверенно выиграл финальную гонку сезона, но далеко не факт, что из этого достижения можно делать далеко идущие выводы. Во-первых, немцы раньше оппонентов перестали дорабатывать болид и сосредоточились на подготовке к 2021-му, а во-вторых, в Абу-Даби «Мерседес» дефорсировал моторы из-за сохраняющихся проблем с силовым блоком. Да, говорят, речь шла всего лишь о десятой секунды, но кто знает точно? В общем, витать в облаках даже после победы не стоит.

По факту «Ред Булл» вновь оказался в своей собственной лиге, особенно после резкого падения «Феррари» вниз. Ферстаппен облюбовал на пресс-конференциях кресло для обладателя третьего места, что идеально показывает форму команды. Борьбой за титул в 2020-м и не пахло.

«Ред Булл»: 17 Гран-при, 2 победы, 13 подиумов, 319 очков, 2-е место в Кубке конструкторов. Лучший финиш: 1-е место.



Макс Ферстаппен: 17 Гран-при, 2 победы, 11 подиумов, 214 очков, 3-е место в чемпионате. Лучший финиш: 1-е место (Гран-при 70-летия и Гран-при Абу-Даби).



Александер Албон: 17 Гран-при, 0 побед, 2 подиума, 105 очков, 7-е место в чемпионате. Лучший финиш: 3-е место (Гран-при Тосканы и Гран-при Бахрейна). 17 Гран-при, 2 победы, 13 подиумов, 319 очков, 2-е место в Кубке конструкторов. Лучший финиш: 1-е место.17 Гран-при, 2 победы, 11 подиумов, 214 очков, 3-е место в чемпионате. Лучший финиш: 1-е место (Гран-при 70-летия и Гран-при Абу-Даби).17 Гран-при, 0 побед, 2 подиума, 105 очков, 7-е место в чемпионате. Лучший финиш: 3-е место (Гран-при Тосканы и Гран-при Бахрейна).

Лучшая гонка: Гран-при Абу-Даби

«Быки» здорово завершили сезон. Ферстаппен довольно неожиданно завоевал поул-позишен и подтвердил собственное превосходство в воскресенье, когда лидировал со старта до финиша, не оставив «Мерседесу» шансов. Макс был близок к «Большому шлему», которого лишился лишь из-за быстрейшего круга Даниэля Риккардо под занавес. Неплох был и Албон, который занял четвёртое место и под финиш даже чуть не догнал Льюиса Хэмилтона. Впрочем, карьеру таиландца это выступление уже не спасло.

Худшая гонка: Гран-при Эмилии-Романьи

Этап упущенных возможностей. Ферстаппен всю первую половину гонки боролся с «Мерседесами» и сумел опередить Боттаса после ошибки финна, но вскоре после этого голландец вылетел с трассы и сошёл из-за взрыва покрышки. За честь «Ред Булл» мог бы постоять Албон, однако на рестарте гонки таиландец неуклюже боролся с Сайнсом и в итоге допустил разворот. В этот момент Алекс занимал пятое место, а финишировал 15-м и последним.

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Пилоты

С Максом всё понятно: практически на каждом Гран-при он выжимал из машины максимум. Если голландец не сходил, то наверняка оказывался на подиуме — исключением стал лишь дождливый Гран-при Турции, где из-за несвойственных ошибок и неверно настроенного переднего антикрыла Ферстаппен финишировал только шестым.



А вот с участием Алекса Албона фактически сразу стартовал сериал под названием «Достоин таиландец ещё одного шанса или нет». К концу сезона, несмотря на два попадания на подиум, все убедились: не достоин. Албон слишком много проигрывал Ферстаппену в квалификациях, а в гонках совершенно не тянул роль второго номера, который должен держаться где-то рядом и не позволять «Мерседесу» экспериментировать с тактикой, «подрезая» или пересиживая Макса на трассе. Вместо этого Алекс боролся с середняками, причём далеко не всегда успешно, увязая в этой схватке и закапывая самого себя. Увы, оперативным переводом в основную команду «Ред Булл» просто взял и погубил карьеру собственного пилота.

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Цитата года

«Максу нужен сильный второй пилот в команде. С ним гонка в Имоле могла стать другой. Если бы после старта второй гонщик оказался позади Хэмилтона и совершил пит-стоп раньше, то мог бы вынудить сделать это и Льюиса. Отсутствие у «Ред Булл» хорошего второго пилота даёт Льюису свободу действий. Их машина в любом случае немного лучше нашей, а это значит, что он может поддерживать хорошее время круга и оказываться перед Боттасом и Максом», — Йос Ферстаппен о слабой форме Александера Албона.

Перспективы

Чего «Ред Булл» ждёт от 2021-го? Думаю, вы и сами угадаете: конечно же, сражения с «Мерседесом» за титул. Поводы для оптимизма вроде есть. Во-первых, «быки» обещают существенно доработать болид, несмотря на ограничения в правилах, но в то же время рассчитывают, что машина оставит все капризы в 2020-м. Во-вторых, «Хонда» невзирая на грядущий уход из чемпионата мира пообещала подготовить абсолютно новый мотор. Правда, это несёт с собой и риск проблем с надёжностью — тут остаётся дождаться тестов и первых гонок. Наконец, Ферстаппен получит достойного помощника: надеемся, Перес хотя бы в гонках будет соответствовать уровню команды и покусывать «Мерседес».

В общем, опять хочется верить, что сейчас у «Ред Булл» всё сложится и «серебряные стрелы» получат достойного соперника. «Быки», может, хоть в 2021-м не подведёте?