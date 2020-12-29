«Он не говорит, он общается глазами». Что рассказывают о здоровье Михаэля Шумахера

29 декабря исполнилось уже семь лет с того дня, как семикратный чемпион мира Михаэль Шумахер получил серьёзную травму головы, катаясь на горных лыжах. Семья немца, подтвердившая выход гонщика из комы, с тех пор ничего не сообщает о состоянии здоровья великого пилота, а журналисты стараются проявлять такт и не беспокоить жену и детей Михаэля вопросами на эту тему. Но уж больно хочется всем узнать хоть немного больше о том, что сейчас происходит с Шумахером-старшим. Мы собрали главные заявления о здоровье Михаэля, которые появились в СМИ за последний год.

О состоянии здоровья

Президент ФИА Жан Тодт: «Я очень осторожен в этом вопросе. Все мы знаем, что Михаэль попал в очень серьёзный инцидент, и, к сожалению, он имел для него тяжёлые последствия. С тех пор его лечат, чтобы он мог вернуться к более нормальной жизни. Я вижусь с ним один или два раза в месяц, и мой ответ остаётся прежним: он окружён теплотой и заботой. Нам остаётся только пожелать ему и семье, чтобы ситуация налаживалась».



Бывшая жена Флавио Бриаторе Элизабетта Грегорачи: «Он не говорит. Он общается глазами. Только три человека могут посетить и увидеть его. Они переехали в Испанию, и его жена устроила в доме больницу».



Нейрохирург Никола Аччарри: «Размышляя о состоянии чемпиона через шесть лет после инцидента, нужно понимать, что он сильно отличается от того человека, которого мы знали. Его органы, мышцы и кости изменились. Всё это из-за черепно-мозговой травмы, которую он получил».

«Обгон здесь невозможен!» Шумахера прошли так красиво, что это помнят до сих пор. Видео Даже Михаэль не верил, что Вильнёву удастся удержаться в пределах трассы, но канадец сумел.

О влиянии пандемии коронавируса

В доме Михаэля Шумахера в Женеве были предприняты дополнительные меры предосторожности, отмечало издание Bunte: «Такие пациенты, как Михаэль Шумахер, годами получавшие медицинскую помощь и контакты которых с обществом ограничены, в значительной степени относятся к особенно уязвимой группе пациентов с высоким риском. В этот период семья Михаэля действует с особой осторожностью».



Как сообщал Tuttosport, семья Шумахера постаралась максимально обезопасить Михаэля, приняв жёсткие меры против медицинских работников, которые ухаживают за семикратным чемпионом мира: медики вынуждены ограничить все контакты с внешним миром, подвергнув себя самоизоляции.



Хирурги не будут проводить очередную операцию Михаэлю Шумахеру по внедрению стволовых клеток в сердечную ткань во время пандемии, сообщили в газете Guardian: «Семья Шумахера отказалась комментировать сообщения, которые появились в средствах массовой информации 10 июня. Но считается, что они не будут рассматривать возможную операцию во время вспышки коронавируса. Никакого хирургического вмешательства не будет, пока существуют риски для здоровья, связанные с COVID-19».

Главный скандал в карьере Шумахера: история злополучной Аделаиды-94 и первого титула Эдриан Ньюи жалел, что пропустил ту гонку — он считает, что мог бы спасти Хилла и отобрать у Шумахера чемпионство.

О том, можно ли ещё надеяться на улучшение состояния:

Нейрохирург Никола Аччарри: «За последние 20 лет наука добилась огромного прогресса в области лечения стволовыми клетками. Но это не меняет того факта, что мы всё ещё мало знаем о человеческом мозге. Мы не можем сказать, какие результаты это лечение принесёт».

Нейрохирург Эрих Ридерер: «Я думаю, что Михаэль находится в вегетативном состоянии, что означает, что он проснулся, но не отвечает. Он дышит, его сердце бьётся, он, вероятно, может сесть и сделать маленькие шаги с чужой помощью, но не более того. Полагаю, для него это максимум. Есть ли шанс увидеть его таким, каким он был до аварии? Я действительно думаю, что нет».



Ридерер считает, что врачи слишком долго тянули с первой операцией Михаэля: «Нейрохирурги всегда говорят: «Время — это мозг». То есть действовать нужно немедленно. Шумахер – хорошо известная фигура. Слишком ли долго они ждали? Наверное, да».

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О том, знает ли Михаэль о достижениях своего сына Мика

Спортивный директор Формулы-1 Росс Браун: «Тесты молодых пилотов в Абу-Даби напоминают нам о трагедии Михаэля Шумахера, потому что было бы просто замечательно, если бы он мог быть частью всего этого. Никто из нас не знает, насколько Михаэль осознаёт происходящее. Но если бы он был частью этого, а мы будем надеяться и молиться, чтобы однажды это произошло, то это был бы очень особенный момент».



Жан Тодт: «Конечно, Михаэль следит за выступлениями сына. Мик станет пилотом Формулы-1. Это станет для него большим вызовом. А мы просто будем рады возвращению фамилии Шумахер в высшую категорию автоспорта».

Четырёхкратный чемпион мира Себастьян Феттель: «Буду рад помочь Мику чем могу. Он отличный парень, а у меня была особенная связь с его отцом. Досадно, что Михаэль не может наблюдать за прогрессом Мика в последние годы и за его переходом в Формулу-1. Ну а мне Мик очень нравится, мы хорошо ладим, и я буду рад рассказать ему всё, что знаю».

Фелипе Масса: «Мечтаю и молюсь каждый день о его выздоровлении. Мечтаю, чтобы он снова появился на автодроме, особенно теперь, когда пилотирует его сын. Мне бы хотелось, чтобы он следил за Миком и вдохновлял его».

Сын легендарного Шумахера наверняка провалит первый год в Формуле-1. Аргументов полно В первый сезона у Мика будет лишь одна задача: опередить русского напарника-новичка.

О скандале со свежими фотографиями Михаэля

По информации газеты Mirror от января 2020 года, Коринна Шумахер обратилась в полицию. Женщина решилась на такой шаг из-за того, что неизвестные люди пытаются продать свежие фотографии её мужа £ 1 млн.



Известный фотограф Себастьен Валиела: «Доподлинно неизвестно, действительно ли существуют эти фотографии. Я связался с фотоагентствами в США, Великобритании, Германии и других странах, но никто их не видел. Если же фото существуют, то возникает вопрос, кто их мог сделать. Это человек, бывающий в доме Шумахера и в его комнату. Учитывая охрану, это кто-то из обслуживающего персонала или врачей, они могли сделать фото на телефон. Думаю, что семья Шумахера знает, кто это. Вероятно, этот человек не использовал посредников и связался с фотоагентствами, но везде получил отказ».