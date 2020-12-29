Хэмилтону пора уходить, Боттаса пора менять. Итоги года для «Мерседеса»

Цели: сделать Льюиса Хэмилтона величайшим пилотом в истории

Немцы, традиционно, были достаточно осторожны в своих прогнозах перед стартом сезона — пожалуй, одна из отличительных особенностей «Мерседеса» в том, что они никогда не обещают бороться за титул в предстоящем сезоне. Впрочем, бороться им и не приходится. Вольф высказывался в январе о «более острой борьбе за титул в 2020 году», но, фактически, более острой она не получилась — Хэмилтон выиграл 11 гонок из 17, ещё две победы добавил Боттас. В принципе, Вольф был прав, когда говорил, что сомневается, что мы увидим 10-12 побед от «Мерседеса». Их вышло даже больше.

Резюме: «Мерседес» по-прежнему непобедим

Итоги года мало чем отличаются от итогов прошлого сезона. «Будем откровенны, побеждать в Формуле-1 пока умеют только в «Мерседесе». «Феррари» разучилась выигрывать, а «Ред Булл» пока к победам не готов», — писали мы в прошлом году. В принципе, мало что изменилось. «Феррари» выигрывать разучилась окончательно, а «Ред Булл» по-прежнему к победам не готов.



Да, на этот раз «Мерседес» не взял пять дублей подряд, как на старте сезона-2019, но и сезон-2020 обыденным не назовёшь, учитывая историю с отменой его старта из-за пандемии и 17 этапов за 24 недели. Тем не менее, «Мерседес» полностью разгромил оппонентов — подумать только, по итогам сезона один Хэмилтон (!!!) набрал больше очков, чем пилоты «Ред Булл» на двоих. Как итог — седьмой титул подряд в Кубке конструкторов и седьмой в карьере для Льюиса Хэмилтона, который сравнялся по этому показателю с Михаэлем Шумахером и превзошёл его по количеству побед.

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«Мерседес»: 17 Гран-при, 13 побед, 12 подиумов, 573 очка, 1-е место в Кубке конструкторов. Лучший финиш: 1-е место.



Льюис Хэмилтон: 16 Гран-при, 11 побед, 3 подиума, 347 очков, 1-е место в чемпионате. Лучший финиш: 1-е место (Гран-при Штирии, Венгрии, Великобритании, Испании, Бельгии, Тосканы, Айфеля, Португалии, Эмилии-Романьи, Турции, Бахрейна).



Валттери Боттас: 17 Гран-при, 2 победы, 9 подиумов, 223 очка, 2-е место в чемпионате. Лучший финиш: 1-е место (Гран-при Австрии и Гран-при России).



Джордж Расселл: 1 Гран-при, 0 побед, 0 подиумов, 3 очка, 18-е место в чемпионате. Лучший финиш: девятое место (Гран-при Сахира). 17 Гран-при, 13 побед, 12 подиумов, 573 очка, 1-е место в Кубке конструкторов. Лучший финиш: 1-е место.16 Гран-при, 11 побед, 3 подиума, 347 очков, 1-е место в чемпионате. Лучший финиш: 1-е место (Гран-при Штирии, Венгрии, Великобритании, Испании, Бельгии, Тосканы, Айфеля, Португалии, Эмилии-Романьи, Турции, Бахрейна).17 Гран-при, 2 победы, 9 подиумов, 223 очка, 2-е место в чемпионате. Лучший финиш: 1-е место (Гран-при Австрии и Гран-при России).1 Гран-при, 0 побед, 0 подиумов, 3 очка, 18-е место в чемпионате. Лучший финиш: девятое место (Гран-при Сахира).

Лучшая гонка

Увольте, но выбирать лучшую гонку для команды, которая выиграла 65 процентов гонок чемпионата — дело неблагодарное. Да, на этот раз дублей было всего пять против девяти в прошлом году, но здесь вопросы скорее к Валттери Боттасу, чем к команде или Льюису Хэмилтону. Несмотря на более короткий сезон, Хэмилтон выиграл столько же гонок, сколько в полноценном 2019-м. Весь чемпионат стал бенефисом «Мерседеса», как и последние семь лет, а тот факт, что немцы выиграли уже седьмой титул подряд, говорит о невероятном доминировании команды, которых мы не видели, возможно, никогда.

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Худшая гонка: Гран-при Сахира

Король с коронавирусом, да здравствует король? Не тут-то было. То ли команда максимально расслабилась благодаря досрочно выигранным титулам, то ли устала от марафона из 17 гонок за 24 недели, но Гран-при Сахира для «Мерседеса» однозначно стал чёрным днём календаря, а Тото Вольф наверняка сломал не один стол на послегоночном брифинге. Мало того, что «коронавирусный» Хэмилтон не мог принять участие в гонке и им срочно пришлось выдёргивать Джорджа Расселла из «Уильямса», так команда ещё и умудрилась максимально испортить Джорджу дебют в «Мерседесе». Расселл на незнакомой технике и в неудобной обуви сходу поехал в темпе Боттаса, а в гонке и вовсе имел все шансы выиграть, но детские ошибки команды на пит-стопе лишили Расселла не только победы, но и чуть не оставили без очков. Боттасу команда гонку также испортила, но, будем честны, Валттери испортил себе её и сам — провалившись уже на старте и вызвав множество вопросов о целесообразности содержать «финского Албона» в команде, к которым мы чуть позже ещё вернёмся.

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Пилоты

Льюис Хэмилтон? Легенда. Здесь даже добавить нечего. Хэмилтон наконец-то сравнялся по количеству титулов с великим Михаэлем Шумахером и превзошёл немца по количеству побед в Гран-при. Почти наверняка Льюис в 2021 году сможет и превзойти Шумахера по количеству титулов, и, если честно, хочется надеяться, что после этого он чемпионат покинет, отправившись заниматься общественной работой, раз уж Формула-1 для него является «подработкой». Однако ходят слухи, что следующий контракт Льюиса снова будет трёхлетним… Остаётся только надеяться на новый регламент и возможные творения Эдриана Ньюи, где бы они ни были — в «Ред Булл» или «Астон Мартин».

Что касается Валттери Боттаса, то финн на этот раз не сумел оправдать ожидания даже «идеального второго». Если представить на секунду, что Хэмилтон и Боттас — пилоты «Ред Булл», то Валттери был бы немногим лучше опального Александера Албона. Албона уже уволили… Только подумайте, Хэмилтон выиграл Кубок конструкторов в одиночку. Очки Боттаса, в принципе, были не нужны. Валттери за сезон восемь (!!!) раз проиграл в гонках Максу Ферстаппену, то есть, фактически, в половине гонок, обладая лучшей техникой в пелотоне. А если бы не проблемы с надёжностью у голландца, то Ферстаппен стал бы вице-чемпионом.



Промолчим уж о том, что Боттас едва не проиграл Джорджу Расселлу в единственной гонке британца в «Мерседесе» — первой, на незнакомой и неудобной ему технике. Боттас останется в «Мерседесе» до 2022 года, но не далее — слишком уж велик риск того, что «Мерседес» перестанет быть «самовозом» при новом регламенте, и, оказавшись в равной борьбе с «Ред Булл», «Феррари» или «Астон Мартин», Боттас может попросту не справиться с быстрыми соперниками из других команд. Боттаса пора менять, и, есть ощущение, что это понимает и Тото Вольф, как бы тесно они не сотрудничали.

Цитата года

«Нет слов. Думаю, я должен начать со слов благодарности всем ребятам здесь и на заводе за предоставленную ими возможность. Я не смог бы этого сделать, если бы не присоединился к этой команде. Наш путь был просто колоссальным.



Знаю, часто говорю, что это превосходит самые смелые мечты, но всю жизнь я втайне мечтал об этом. Это казалось невероятным. Помню, видел, как Михаэль выигрывал свои титулы. Даже завоевать один, два или три титула — очень сложно. Семь титулов — это просто невообразимо. Думаю, это не последнее, что мы можем сделать вместе, я и команда», — сказал Льюис Хэмилтон после того, как сравнялся по количеству титулов с Михаэлем Шумахером.

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Перспективы

«Мерседес» точно не остановится на достигнутом. Пока нет никаких гарантий, что именно будет в 2022-м, так что следующий сезон может стать едва ли не последним и единственным шансом Льюиса Хэмилтона взять восьмой титул. Да, он может выиграть и десять, но завоевать почти гарантированный восьмой — огромное достижение. «Мерседес» вступает в 2021 год, будучи непобедимой величиной, и до конца следующего сезона и окончания эпохи ныншнего регламента это вряд ли изменится. Ключевым следующий сезон станет для Боттаса — второго такого года, как 2020-й, ему не простят и легко заменят на Джорджа Расселла (если, конечно, Льюис не подпишет контракт на один год и не покинет «подработку» в конце 2021-го).