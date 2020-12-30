В Формуле-1 ждём четвёртого россиянина, а в ралли-рейдах чемпионство было завоёвано уже после финиша последней гонки.

Два титула и множество побед! Как выступали и что выиграли россияне в мировом автоспорте

Сезон-2020 оказался максимально смешанным из-за пандемии коронавируса, но в итоге гонки и мирового, и национального уровней всё-таки состоялись. И прошли они не без успеха для российских пилотов в чемпионатах мира и европейских турнирах.

FIA Formula One World Championship: точка в карьере Квята

Похоже, что для Даниила Квята прошедший сезон станет последним в главной гоночной серии мира. За сезон-2020 россиянин набрал всего 32 очка — вдвое меньше, чем его напарник по «Альфа Таури», который сумел ещё и принести команде вторую в её истории победу в Гран-при. Под конец года Квят раскатился и смог выдать несколько ярких выступлений, но обзавестись контрактом на 2021 год Даниилу это не помогло.

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FIA Formula 2 Championship: победы Шварцмана и Мазепина, проблемы Маркелова

Сразу три россиянина выступал в молодёжной моносерии в минувшем сезоне, но не для всех он оказался результативным. Опытнейший Артём Маркелов набрал всего 5 очков не в последнюю очередь из-за проблем у команды BWT HWA Racelab, которая начисто провалила сезон, а вот у Роберта Шварцмана и Никиты Мазепина всё сложилось совсем наоборот. Оба пилота до последнего сохраняли шансы на титул, но в итоге замкнули топ-5 — российский пилот Prema Racing, блестяще дебютировавший в серии (у Шварцмана 2 подиума и 4 победы — больше, чем у любого другой соперник за год — и набраны 177 очков) продолжит свою карьеру в чемпионате, а вот гонщик Hitech Grand Prix (Мазепин выиграл 2 гонки и ещё 4 раза поднимался на подиум) пошёл на повышение и, несмотря на ряд скандалов, в следующем году будет выступать в Формуле-1.

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FIA Formula 3 Championship: подиум Смоляра и очки Белова

Выступающий за ART Grand Prix Александр Смоляр с набранными за сезон 59 баллами занял в серии 11-е место. На счету пилота — один подиум и одна победа, которой, впрочем, россиянин был лишён. У Михаэля Белова, дебютировавшего в составе Charouz Racing System на трёх последних этапах, на счету единственный зачётный балл и 23-е место в личном зачёте — на позицию выше, чем у проехавшего весь сезон бразильца Игоря Фраги, известного более своими успехами в сим-рейсинге.

FIA World Rallycross Championship: подиум Тимерзянова

Всего 4 этапа, каждый из которых был сдвоенным, в этом году провёл мировой ралли-кросс. Неизменным участником турнира является россиянин Тимур Тимерзянов — в 2020 году пилот финской команды GRX Taneco стал 10-м в чемпионате, набрав 81 очко, а из прочих достижений у гонщика в минувшем сезоне — единственный подиум во второй гонке в Финляндии.

FIA World Rally Championship-2: два подиума Грязина

В 2020 году россиянин Николай Грязин стал пилотом заводской команды Hyundai Motorsport N в классе WRC 2. Выступая в экипаже с Ярославом Фёдоровым, пилот завоевал два подиума — 3-е место на Ралли Монте-Карло и 2-е на Ралли Мексики — но победы не добился. Смена кодрайвера на Константина Александрова тоже не помогла — 51 набранный за сезон балл обернулся 5-м местом по итогам чемпионата. И, похоже, в 2021-м Грязин уже не будет заводским гонщиком южнокорейской марки — вместо Николая в коллективе окажется швед Оливер Сольберг.

European Rally Championship: Лукьянюк снова чемпион

В минувшем сезоне Алексей Лукьянюк, как и Николай Грязин, отметился выступлениями сразу с двумя штурманами — неизменный кодрайвер Алексей Арнаутов вроде бы повесил шлем на гвоздь, но в итоге вернулся в правое кресло на последнем этапе, а в первых четырёх гонках ассистировал «Лукасу» Дмитрий Еремеев. Он же и стал по итогам сезона чемпионом ERC-2020 среди штурманов, а в зачёте пилотов второй свой титул в ERC взял Алексей Лукьянюк, «скопив» за год 121 зачётный балл в серии. Три последних года, несмотря на перманентные проблемы с поиском спонсоров, россиянин заканчивает сезон в европейском ралли не ниже 2-й позиции — в 2019-м пилот стал вице-чемпионом, а в 2018-м и 2020-м выигрывал титул.

Алексей Лукьянюк вновь стал чемпионом Европы по ралли

FIA World Cup for Cross Country Bajas: Васильев — чемпион

Календарь Кубка мира по бахам из-за пандемии менялся неоднократно, что не добавляло экипажам спокойствия, поскольку сложно было выстраивать логистику и вообще готовить какие-либо планы на сезон, но в итоге турнир состоялся. И завершился победой российского гонщика Владимира Васильева. Причём триумфатором сезона-2020 пилот Vasilyev Racing Team стал уже после окончания всех заездов, когда судьи рассмотрели все протесты и вынесли свои решения по итогам бахи Hail 2 в Саудовской Аравии — катарец Нассер аль-Аттия, названный было обладателем Кубка мира, в итоге занял 2-е место в сезоне.

European Le Mans Series: победа Русинова, подиум Терещенко и очки Исаакяна

За годы участия в серии российская команда G-Drive Racing с её постоянным пилотом Романом Русиновым приучила нас к победам и титулам, но в сезоне-2020 что-то пошло не так. Коллектив выиграл лишь одну гонку, дважды поднимался на подиум и по итогам чемпионата занял 3-е место. На счету российского пилота Duqueine Team Константина Терещенко — один подиум в ELMS-2020, а у другого россиянина, Матевоса Исаакяна, выступавшего за Inter Europol Competition — только полтора десятка набранных за год очков.

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GT World Challenge

В 2020 году несколько российских пилотов выступало в турнирах для техники GT под эгидой SRO Motorsports Group, причём проявили себя наши соотечественники весьма неплохо. Тимур Богуславский стал единоличным чемпионом GT World Challenge Europe и вице-чемпионом GT World Challenge Europe Sprint Cup, Леонид Мащицкий занял 3-е место по итогам сезона GT World Challenge Europe Endurance Cup в зачёте Pro Am, а Сергей Афанасьев стал 2-м в GT World Challenge Europe Endurance Cup в классе Silver. Дебютировал в марафонских гонках GT и экс-пилот Формулы-1 Сергей Сироткин, но для него первый сезон в новой серии сложился не очень удачно — лишь 20-е место в GT World Challenge Europe Endurance Cup.



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Финансовый кризис и закрытые границы не могли не сказаться на активности российских пилотов за рубежом — участие наших гонщиков в мировых турнирах и до пандемии было не слишком широким, а уж в это непростое время и вовсе практически сошло на нет. Но всё-таки россияне представлены и в формульных, и в кузовных гонках, и в классическом ралли, и в ралли-рейдах, а значит российская автоспортивная жизнь в её международном проявлении продолжается вопреки всем проблемам и трудностям.