«КАМАЗ» или «МАЗ», и что ждать от Лёба и Карякина? Главные интриги «Дакара»

Ежегодно автоспортивный сезон открывает культовый «Дакар». Каждый ралли-марафон — это битва, в которой в сезоне-2021 к фактору подготовки и элементу удачи, определяющим успех, добавится ещё одна переменная, COVID-19. И пандемия, похоже, станет одной из главных проблем для участников и организаторов.
Состоится ли «Дакар»-2021 в полном объёме?
Ралли-марафон редко когда обходится без изменений в графике. То из-за непогоды сокращают спецучастки, то стихия разгуливается так сильно, что некоторые допы отменяют целиком, но всё это не идёт ни в какое сравнение с пандемией. Вспышка коронавируса уже вынудила устроителей гонки отказаться от визита в другие страны, но и внутри Саудовской Аравии провести «Дакар» в запланированном варианте может оказаться затруднительно.
Тысячи человек со всего мира прибывают на Ближний Восток, и в этой ситуации, несмотря на все карантинные меры и профилактику COVID-19, практически невозможно на 100% гарантировать безопасность участников. Уже выявлены первые инфицированные (среди них, увы, опытнейший российский штурман Константин Жильцов и дебютант «Дакара» Алексей Титов), которых отстранили от гонки. Но, учитывая возможных бессимптомных носителей, никто не может исключать вспышки коронавируса внутри пелотона. И к привычной, как бы цинично это ни звучало, уже гибели участников в гонке могут добавиться смерти от новой инфекции. Не хотелось бы подобного развития событий, однако стоит морально быть готовым к досрочному завершению гонки.
«Тойота», «МИНИ» или «Продрайв»?
В классе внедорожников интрига в целом не меняется какой год — основными претендентами на победу станут пилоты команд на пикапах «Тойота» и внедорожниках и багги «МИНИ». Именно эти бренды обменялись победами на двух последних «Дакарах» после ухода заводской команды «Пежо», но в 2021-м у них внезапно появится достаточно сильный конкурент.
Британская компания «Продрайв» прекрасно известна в автомобильном и гоночном мире, а подготовленные специалистами фирмы машины побеждали в WRC, «24 часах Ле-Мана» и кузовных гонках. Теперь же свой колоссальный опыт, помноженный на деньги ближневосточных инвесторов, «Продрайв» попытается конвертировать в победу на «Дакаре».
Для гонки построен новый внедорожный прототип BRX Hunter, за рулём которого Себастьен Лёб и Нани Рома попытаются дать бой «Тойотам» и «МИНИ», причём основными соперниками француза и испанца станут представляющие японскую марку катарец Нассер аль-Аттия и южноафриканец Джиниэл де Вильерс, а также гоняющиеся на британских машинах немецкой подготовки испанец Карлос Сайнс и француз Стефан Петерансель.
Кто выиграет мотозачёт?
До прошлого года вопрос можно было формулировать иначе — кто из пилотов KTM выиграет «Дакар», поскольку с 2001 года австрийская марка не знала себе равных в главном ралли-рейде планеты. Но в 2020-м ситуация поменялась. Впервые в современной истории гонки победа в мотозачёте досталась представителям «Хонды», а то, как стремительно ход событий перемешивал позиции в лидирующей группе, позволяет надеяться и на то, что ралли-марафон нового года окажется не менее интригующим с точки зрения борьбы за победу среди мотоциклистов.
«Хонда», КТМ, «Ямаха» и «Хускварна» в числе марок-лидеров, да только вот конкретных имён пилотов-фаворитов вряд ли кто-то назовёт — преподнести сюрпризы, приятные или не очень, могут все. Но тем ценнее для болельщиков, когда интрига держится от старта и до финиша.
Одержит ли Сергей Карякин победу в новом для себя классе на «Дакаре»?
Россиянин, который после триумфа в зачёте квадроциклов сменил класс ATV на UTV, где соревнуются мотовездеходы, в 2021-м вовсе едва не оказался без гонки. Пандемия серьёзно ударила по экономике и сделала и без того непростой даже в лучшие годы поиск спонсоров задачей практически невыполнимой. Буквально в последний момент Карякину удалось найти бюджет на участие в «Дакаре», куда Сергей отправился со своей командой.
Правда, оставался вопрос, в каком зачёте будет сражаться наш соотечественник — либо это будет привычный класс SSV для практически стандартных мотовездеходов, либо же новый Light Prototype для серьёзно доработанных UTV. Причём в Light Prototype поедут два звёздных дебютанта «Дакара» — небезызвестный ирландский раллист Крис Мик и прославленный шведский гонщик Маттиас Экстрём, известный своими титулами в DTM и World RX. По итогам техпроверок Карякина всё-таки перевели в класс SSV, но, судя по всему, в официальном тайминге мотовездеходы и их доработанные собратья в любом случае будут вместе.
Бросит ли «МАЗ-СпортАвто» вызов «КАМАЗ-мастеру»?
О том, что российская «синяя армада» начинает очередной «Дакар» в качестве очевидного фаворита, можно и не говорить. Колоссальный опыт команды и множество выигранных гонок делают её главным претендентом на победу в ралли-марафоне независимо от того, в какой части света он проходит. Другое дело, что с каждым годом всё ближе к «КАМАЗ-мастер» подбираются братья-славяне.
Белорусский коллектив с каждым новым «Дакаром» прибавляет в скорости и стабильности: 3-е место в 2020-м, 2-е на финише в 2018-м — так что в этом году пилотов «МАЗ-СпортАвто» можно с полным правом считать одними из претендентов на победу в своём зачёте. При ряде условий, правда, но если что-то пойдёт не так у россиян, то белорусы смогут воспользоваться ситуацией и обернуть её в свою пользу.
Тем более, что грозный голландец Жерар де Рой свернул, не без влияния пандемии, своё участие в «Дакаре», а в отсутствие бирюзовых «Ивеко», при всём уважении к остальным экипажам грузового зачёта, прочие «Рено», «Татры», «Праги», МАН и иные особой погоды в распределение позиций на подиуме по итогам гонки не сыграют.
Каким будет второй «Дакар» в Саудовской Аравии?
В 2021 году ралли-марафон будет проходить по кольцевому маршруту. 3 января «Дакар» стартует в Джидде и там же финиширует 15 числа. За почти две недели гонки участникам предстоит преодолеть 12 спецучастков общей протяжённостью порядка 4700 км, а весь маршрут ралли-марафона составит без малого 7700 км. К участию заявлены 322 экипажа (67 внедорожников, 58 единиц UTV, 108 мотоциклов и 21 квадроцикл, 42 грузовика и 26 участников в новый зачёт Dakar Classic для внедорожников и грузовиков, участвовавших в гонках до 2000 года), что меньше, чем на «Дакаре»-2020 (351 экипаж), но всё равно отлично для непростого года.
Организаторы обещают, что отказ от выезда за пределы Саудовской Аравии не скажется на уровне интересности трассы — 80-90% дистанции будут новыми, не повторяя прошлогодний маршрут, так что скучать никому не придётся.
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