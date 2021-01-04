«КАМАЗ-мастер» делает это опять: дубль россиян на втором этапе «Дакара»

Ралли «Дакар» продолжает набирать обороты, и второй этап — из Биши в Вади-аль-Давасир — представлял собой уже не пару сотен километров, а настоящие рабочие 457. А камни и кустарник сменили любимые всеми дюны. Подводим итоги второго этапа самой экстремальной гонки планеты.
BIKE: «Хонда» перехватывает инициативу
В категории мотоциклов второй этап гонки прошёл под диктовку «Хонды», в то время как все лидеры KTM потеряли: Тоби Прайс, открывавший трассу, потерял полчаса, Сэм Сандерленд — 23 минуты, Маттиас Валькнер — два с половиной часа (на байке австрийца барахлило сцепление).
Победу же на этапе одержал Хоан Барреда Борт, показавший лучшее время на всех отметках, и теперь именно он возглавляет общий зачёт. Вторую позицию удерживает ещё один райдер из стана «Хонды» — Рикки Брабек, а третьим идёт новобранец «Ямахи» Росс Бранч — первую тройку разделяет менее семи минут.
Хоан Барреда Борт
Фото: dakar.com
Далее расположились два пилота «Хускварны» — Кинтанилья и де Сультре, позади них Адриен ван Беверен и Лючано Бенавидес, и лишь на восьмой позиции идёт Скайлер Хоуз — лучший представитель KTM.
«Первый этап был трудным, так что теперь я должен был отыгрываться, и потому выложился по полной, — признался после финиша новый лидер категории. — Мне очень нравятся такого рода этапы — куда лучше, чем эндуро типа вчерашнего. На данный момент всё идеально, но гонка длинная. Нужно оставаться спокойным и держаться поближе к лидерам».
1. Хоан Барреда Борт (Monster Energy Honda Team) — 8ч15:38
2. Рикки Брабек (Monster Energy Honda Team) +6:23
3. Росс Бранч (Monster Energy Yamaha Rally Team) +6:37
4. Пабло Кинтанилья (Rockstar Energy Husqvarna Factory Racing) +7:16
5. Ксавье де Сультре (HT Rally Raid Husqvarna Racing) +8:25
6. Адриен ван Беверен (Monster Energy Yamaha Rally Team) +8:34
7. Лючано Бенавидес (Rockstar Energy Husqvarna Factory Racing) +9:07
8. Скайлер Хоуз (BAS Dakar KTM Racing Team) +9:31
9. Штефан Свитко (Slovnaft Rally Team / KTM) +10:23
10. Лоренцо Сантолино (TVS Sherco Rally Factory) +10:51.
QUAD: победа Копетти
В классе квадроциклов победу одержал Пабло Копетти, который весь этап сражался с Джованни Энрико и в итоге занял первое место с преимуществом в три секунды. Александр Жиру показал третье время, уступив Копетти две с половиной минуты, но сохранил лидерство в общем зачёте. Правда, отрывы сократились до минимума: Энрико уступает французу минуту, Копетти — менее трёх.
Пабло Копетти
Фото: dakar.com
1. Александр Жиру (Team Giroud / Yamaha) — 10ч08:48
2. Джованни Энрико (Enrico Racing Team / Yamaha) +1:09
3. Пабло Копетти (MX Devesa by Berta / Yamaha) +2:40
4. Николас Кавильяссо (Dragon Rally Team / Yamaha) +8:50
5. Мануэль Андухар (7240 Team / Yamaha) +27:57.
AUTO: вторая победа Аль-Аттии
Второй этап гонки в зачёте внедорожников принёс вторую (если считать пролог) победу Нассеру Аль-Аттие. Поначалу темп на этапе задавали лидеры X-raid Mini — Стефан Петерансель и Карлос Сайнс, и быстрее шёл француз. Однако на второй части этапа динамика изменилась — Сайнс начал постепенно отставать от партнёра по команде и на финише уступил ему без малого семь минут, а Аль-Аттия прибавил и перехватил у Петеранселя первую строчку.
За счёт победы Аль-Аттия отыграл в генеральной классификации у Стефана Петеранселя — именно он теперь лидирует в гонке — две с половиной минуты и сократил отставание до девяти минут. Карлос Сайнс занимает вторую строчку — он проигрывает Петеранселю шесть с половиной минут.
Нассер Аль-Аттия
Фото: dakar.com
«Сегодня был прекрасный этап, — отметил Петерансель. — Утром было немного нервно — это были первые дюны, так что главным приоритетом было не застрять в них». «Это был хороший день, — соглашается с лидером гонки Аль-Аттия. — Вчера мы открывали трассу, а потому не рисковали, но сегодня нужно было атаковать изо всех сил — и у нас получилось».
Четвёртую позицию общего зачёта по-прежнему удерживает француз Матье Серрадори, на пятую строчку поднялся Якуб Пшигонски, опережающий Язида Аль-Раджи и Себастьена Лёба — девятикратный чемпион WRC отыгрывается после трёх проколов накануне.
Лучшим из россиян на втором этапе стал Владимир Васильев, показавший девятое время. Его экипаж занимает 14-е место общего зачёта, опережая Ясира Сейадана и его штурмана Алексея Кузьмича — они на 15-й позиции после серьёзных проблем и даже лёгкой аварии. Виктор Хорошавцев на втором этапе отыграл одну позицию и теперь занимает 33-е место, а Денис Кротов опередил сразу девять соперников — с 51-й строчки он поднялся на 42-ю.
1. Стефан Петерансель (X-raid Mini JCW Team) — 7ч17:18
2. Карлос Сайнс (X-raid Mini JCW Team) +6:37
3. Нассер Аль-Аттия (Toyota Gazoo Racing) +9:14
4. Матье Серрадори (SRT Racing / Century) +14:21
5. Якуб Пшигонски (Overdrive Toyota) +24:27
6. Язид Аль-Раджи (Overdrive Toyota) +27:32
7. Себастьен Лёб (Bahrain Raid Extreme / BRX) +36:40
8. Брайан Барагванат (Century Racing) +37:51
9. Бернхард тен Бринке (Overdrive Toyota) +41:49
10. Нани Рома (Bahrain Raid Extreme / BRX) +41:55…
14. Владимир Васильев (X-raid Mini JCW Team) +47:13
15. Ясир Сеайдан (SRT Racing / Century) +48:46…
33. Виктор Хорошавцев (X-rad Team / Mini) +1ч33:13…
42. Денис Кротов (MSK Rally Team / Mini) +2ч17:48.
SSV/UTV: новый лидер
В зачёте мотовездеходов второй этап выиграл Салех Альсаиф из Саудовской Аравии — он ровно сто секунд «привёз» Херарду Фарресу Гуэлю. Третье время поставил Франсиско Лопес Контардо, четвёртым стал Арон Домжала, а Сергей Карякин показал шестой результат, уступив победителю 6 минут 42 секунды. В общем зачёте россиянин потерял одну позицию и теперь идёт восьмым.
Салех Альсаиф
Фото: dakar.com
В лидеры же выбился Лопес Контардо, но его отрыв от Домжалы составляет всего 39 секунд. Фаррес Гуэль идёт третьим и проигрывает ровно минуту, а вчерашняя победительница Кристина Гутьеррес откатилась на четвёртую позицию — девушке пришлось открывать трассу, но она потеряла не так много времени и сейчас располагается в трёх минутах от лидера.
1. Франсиско Лопес Контардо (South Racing Can-Am) — 3ч48:38
2. Арон Домжала (Monster Energy Can-Am) +0:39
3. Херард Фаррес Гуэль (Monster Energy Can-Am) +1:01
4. Кристина Гутьеррес (Red Bull Off-Road Team USA / OT3) +2:47
5. Рейнальдо Варела (Monster Energy Can-Am) +4:09…
8. Сергей Карякин (SNAG Racing Team) +7:11.
TRUCK: дубль «КАМАЗ-мастера»
Российская команда продолжает наращивать отрыв — Дмитрий Сотников одержал вторую победу подряд и упрочил своё преимущество в общем зачёте. Айрат Мардеев, который накануне потерял полчаса из-за ошибки в навигации, теперь показал второе время, чуть более трёх минут уступив Сотникову, а на третьей и четвёртой позициях этап завершили экипажи «МАЗ-СПОРТавто»: Вязович проиграл шесть с половиной минут, восстановивший темп Вишневский — семь с половиной.
Алеш Лопрайс, который на первом этапе стал главным соперником «КАМАЗ-мастера», в этот раз потерял более 20 минут и выпал из первой пятёрки общего зачёта. Теперь ближе всех к Сотникову Сергей Вязович — лидер белорусской команды идёт в 17 минутах позади экипажа Дмитрия и занимает вторую позицию общего зачёта. Третья строчка по-прежнему у Антона Шибалова, на четвёртую позицию поднялся Мартин Мацик, а на пятой строчке уже идёт Айрат Мардеев.
Экипаж Антона Шибалова
Фото: dakar.com
Увы, второй день подряд не везёт Андрею Каргинову, действующему победителю «Дакара». Накануне экипажу пришлось чинить радиатор, что стоило полутора часов, а на втором этапе пилот дважды останавливался, чтобы сменить пробитые шины. Итог — ещё полчаса потеряны, а отставание от лидера совсем немного не дотягивает до отметки в два часа.
1. Дмитрий Сотников («КАМАЗ-мастер») — 8ч01:39
2. Сергей Вязович («МАЗ-СПОРТавто») +17:14
3. Антон Шибалов («КАМАЗ-мастер») +22:03
4. Мартин Мацик (Big Shock Racing / Iveco) +24:36
5. Алеш Лопрайс (Instaforex Loprais Praga) +30:33
6. Айрат Мардеев («КАМАЗ-мастер») +30:53
7. Игнасио Касале (Tatra Buggyra Racing) +39:54
8. Мартин Шолтыс (Tatra Buggyra Racing) +42:07
9. Мартин ван ден Бринк (Trucks Mammoet Rallysport / Renault) +43:09
10. Маурик ван ден Хёвель (Dakarspeed / Scania) +1ч09:59…
14. Андрей Каргинов («КАМАЗ-мастер») +1ч56:57.
Третий этап: Вади-аль-Давасир
Во вторник 5 января каравану ралли «Дакар» предстоит проехать 630 километров — 403 из них составят дистанцию зачётного спецучастка. Это во-первых короче маршрута второго этапа, а во-вторых — все вернутся на тот же бивуак в Вади-аль-Давасире, а потому должно быть хоть немного полегче. Организаторы обещают дюны и «чистейшие пустыни».
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