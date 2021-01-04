«КАМАЗ-мастер» делает это опять: дубль россиян на втором этапе «Дакара»

Ралли «Дакар» продолжает набирать обороты, и второй этап — из Биши в Вади-аль-Давасир — представлял собой уже не пару сотен километров, а настоящие рабочие 457. А камни и кустарник сменили любимые всеми дюны. Подводим итоги второго этапа самой экстремальной гонки планеты.

Дакаровские «КАМАЗы» скоро изменят свой облик! Чемпионы из России хотят стать ещё сильнее Коронавирус помешал внедрить некоторые новинки, но обновления всё равно уже на подходе.

BIKE: «Хонда» перехватывает инициативу

В категории мотоциклов второй этап гонки прошёл под диктовку «Хонды», в то время как все лидеры KTM потеряли: Тоби Прайс, открывавший трассу, потерял полчаса, Сэм Сандерленд — 23 минуты, Маттиас Валькнер — два с половиной часа (на байке австрийца барахлило сцепление).



Победу же на этапе одержал Хоан Барреда Борт, показавший лучшее время на всех отметках, и теперь именно он возглавляет общий зачёт. Вторую позицию удерживает ещё один райдер из стана «Хонды» — Рикки Брабек, а третьим идёт новобранец «Ямахи» Росс Бранч — первую тройку разделяет менее семи минут.

Хоан Барреда Борт Фото: dakar.com

Далее расположились два пилота «Хускварны» — Кинтанилья и де Сультре, позади них Адриен ван Беверен и Лючано Бенавидес, и лишь на восьмой позиции идёт Скайлер Хоуз — лучший представитель KTM.



«Первый этап был трудным, так что теперь я должен был отыгрываться, и потому выложился по полной, — признался после финиша новый лидер категории. — Мне очень нравятся такого рода этапы — куда лучше, чем эндуро типа вчерашнего. На данный момент всё идеально, но гонка длинная. Нужно оставаться спокойным и держаться поближе к лидерам».

Мотоциклы. Положение после СУ2



1. Хоан Барреда Борт (Monster Energy Honda Team) — 8ч15:38

2. Рикки Брабек (Monster Energy Honda Team) +6:23

3. Росс Бранч (Monster Energy Yamaha Rally Team) +6:37

4. Пабло Кинтанилья (Rockstar Energy Husqvarna Factory Racing) +7:16

5. Ксавье де Сультре (HT Rally Raid Husqvarna Racing) +8:25

6. Адриен ван Беверен (Monster Energy Yamaha Rally Team) +8:34

7. Лючано Бенавидес (Rockstar Energy Husqvarna Factory Racing) +9:07

8. Скайлер Хоуз (BAS Dakar KTM Racing Team) +9:31

9. Штефан Свитко (Slovnaft Rally Team / KTM) +10:23

10. Лоренцо Сантолино (TVS Sherco Rally Factory) +10:51.

Каково это — проехать на боевом дакаровском «КАМАЗе»? Рассказ изнутри с фото и видео Подробнейшее описание — с мест механика и штурмана. Смотрим, как работают гонщики.

QUAD: победа Копетти

В классе квадроциклов победу одержал Пабло Копетти, который весь этап сражался с Джованни Энрико и в итоге занял первое место с преимуществом в три секунды. Александр Жиру показал третье время, уступив Копетти две с половиной минуты, но сохранил лидерство в общем зачёте. Правда, отрывы сократились до минимума: Энрико уступает французу минуту, Копетти — менее трёх.

Пабло Копетти Фото: dakar.com

Квадроциклы. Положение после СУ2



1. Александр Жиру (Team Giroud / Yamaha) — 10ч08:48

2. Джованни Энрико (Enrico Racing Team / Yamaha) +1:09

3. Пабло Копетти (MX Devesa by Berta / Yamaha) +2:40

4. Николас Кавильяссо (Dragon Rally Team / Yamaha) +8:50

5. Мануэль Андухар (7240 Team / Yamaha) +27:57.

AUTO: вторая победа Аль-Аттии

Второй этап гонки в зачёте внедорожников принёс вторую (если считать пролог) победу Нассеру Аль-Аттие. Поначалу темп на этапе задавали лидеры X-raid Mini — Стефан Петерансель и Карлос Сайнс, и быстрее шёл француз. Однако на второй части этапа динамика изменилась — Сайнс начал постепенно отставать от партнёра по команде и на финише уступил ему без малого семь минут, а Аль-Аттия прибавил и перехватил у Петеранселя первую строчку.



За счёт победы Аль-Аттия отыграл в генеральной классификации у Стефана Петеранселя — именно он теперь лидирует в гонке — две с половиной минуты и сократил отставание до девяти минут. Карлос Сайнс занимает вторую строчку — он проигрывает Петеранселю шесть с половиной минут.

Нассер Аль-Аттия Фото: dakar.com

«Сегодня был прекрасный этап, — отметил Петерансель. — Утром было немного нервно — это были первые дюны, так что главным приоритетом было не застрять в них». «Это был хороший день, — соглашается с лидером гонки Аль-Аттия. — Вчера мы открывали трассу, а потому не рисковали, но сегодня нужно было атаковать изо всех сил — и у нас получилось».



Четвёртую позицию общего зачёта по-прежнему удерживает француз Матье Серрадори, на пятую строчку поднялся Якуб Пшигонски, опережающий Язида Аль-Раджи и Себастьена Лёба — девятикратный чемпион WRC отыгрывается после трёх проколов накануне.



Лучшим из россиян на втором этапе стал Владимир Васильев, показавший девятое время. Его экипаж занимает 14-е место общего зачёта, опережая Ясира Сейадана и его штурмана Алексея Кузьмича — они на 15-й позиции после серьёзных проблем и даже лёгкой аварии. Виктор Хорошавцев на втором этапе отыграл одну позицию и теперь занимает 33-е место, а Денис Кротов опередил сразу девять соперников — с 51-й строчки он поднялся на 42-ю.

Внедорожники. Положение после СУ2



1. Стефан Петерансель (X-raid Mini JCW Team) — 7ч17:18

2. Карлос Сайнс (X-raid Mini JCW Team) +6:37

3. Нассер Аль-Аттия (Toyota Gazoo Racing) +9:14

4. Матье Серрадори (SRT Racing / Century) +14:21

5. Якуб Пшигонски (Overdrive Toyota) +24:27

6. Язид Аль-Раджи (Overdrive Toyota) +27:32

7.

8. Брайан Барагванат (Century Racing) +37:51

9. Бернхард тен Бринке (Overdrive Toyota) +41:49

10. Нани Рома (Bahrain Raid Extreme / BRX) +41:55…

14. Владимир Васильев (X-raid Mini JCW Team) +47:13

15. Ясир Сеайдан (SRT Racing / Century) +48:46…

33. Виктор Хорошавцев (X-rad Team / Mini) +1ч33:13…

42. Денис Кротов (MSK Rally Team / Mini) +2ч17:48. 1. Стефан Петерансель (X-raid Mini JCW Team) — 7ч17:182. Карлос Сайнс (X-raid Mini JCW Team) +6:373. Нассер Аль-Аттия (Toyota Gazoo Racing) +9:144. Матье Серрадори (SRT Racing / Century) +14:215. Якуб Пшигонски (Overdrive Toyota) +24:276. Язид Аль-Раджи (Overdrive Toyota) +27:327. Себастьен Лёб (Bahrain Raid Extreme / BRX) +36:408. Брайан Барагванат (Century Racing) +37:519. Бернхард тен Бринке (Overdrive Toyota) +41:4910. Нани Рома (Bahrain Raid Extreme / BRX) +41:55…14. Владимир Васильев (X-raid Mini JCW Team) +47:1315. Ясир Сеайдан (SRT Racing / Century) +48:46…33. Виктор Хорошавцев (X-rad Team / Mini) +1ч33:13…42. Денис Кротов (MSK Rally Team / Mini) +2ч17:48.

SSV/UTV: новый лидер

В зачёте мотовездеходов второй этап выиграл Салех Альсаиф из Саудовской Аравии — он ровно сто секунд «привёз» Херарду Фарресу Гуэлю. Третье время поставил Франсиско Лопес Контардо, четвёртым стал Арон Домжала, а Сергей Карякин показал шестой результат, уступив победителю 6 минут 42 секунды. В общем зачёте россиянин потерял одну позицию и теперь идёт восьмым.

Салех Альсаиф Фото: dakar.com

В лидеры же выбился Лопес Контардо, но его отрыв от Домжалы составляет всего 39 секунд. Фаррес Гуэль идёт третьим и проигрывает ровно минуту, а вчерашняя победительница Кристина Гутьеррес откатилась на четвёртую позицию — девушке пришлось открывать трассу, но она потеряла не так много времени и сейчас располагается в трёх минутах от лидера.

SSV/UTV. Положение после СУ2



1. Франсиско Лопес Контардо (South Racing Can-Am) — 3ч48:38

2. Арон Домжала (Monster Energy Can-Am) +0:39

3. Херард Фаррес Гуэль (Monster Energy Can-Am) +1:01

4. Кристина Гутьеррес (Red Bull Off-Road Team USA / OT3) +2:47

5. Рейнальдо Варела (Monster Energy Can-Am) +4:09…

8. Сергей Карякин (SNAG Racing Team) +7:11.

«КАМАЗ» или «МАЗ», и что ждать от Лёба и Карякина? Главные интриги «Дакара» Коронавирус ещё до старта выбил из гонки нескольких участников, включая россиян.

TRUCK: дубль «КАМАЗ-мастера»

Российская команда продолжает наращивать отрыв — Дмитрий Сотников одержал вторую победу подряд и упрочил своё преимущество в общем зачёте. Айрат Мардеев, который накануне потерял полчаса из-за ошибки в навигации, теперь показал второе время, чуть более трёх минут уступив Сотникову, а на третьей и четвёртой позициях этап завершили экипажи «МАЗ-СПОРТавто»: Вязович проиграл шесть с половиной минут, восстановивший темп Вишневский — семь с половиной.



Алеш Лопрайс, который на первом этапе стал главным соперником «КАМАЗ-мастера», в этот раз потерял более 20 минут и выпал из первой пятёрки общего зачёта. Теперь ближе всех к Сотникову Сергей Вязович — лидер белорусской команды идёт в 17 минутах позади экипажа Дмитрия и занимает вторую позицию общего зачёта. Третья строчка по-прежнему у Антона Шибалова, на четвёртую позицию поднялся Мартин Мацик, а на пятой строчке уже идёт Айрат Мардеев.

Экипаж Антона Шибалова Фото: dakar.com

Увы, второй день подряд не везёт Андрею Каргинову, действующему победителю «Дакара». Накануне экипажу пришлось чинить радиатор, что стоило полутора часов, а на втором этапе пилот дважды останавливался, чтобы сменить пробитые шины. Итог — ещё полчаса потеряны, а отставание от лидера совсем немного не дотягивает до отметки в два часа.

Грузовики. Положение после СУ2



1. Дмитрий Сотников («КАМАЗ-мастер») — 8ч01:39

2. Сергей Вязович («МАЗ-СПОРТавто») +17:14

3. Антон Шибалов («КАМАЗ-мастер») +22:03

4. Мартин Мацик (Big Shock Racing / Iveco) +24:36

5. Алеш Лопрайс (Instaforex Loprais Praga) +30:33

6. Айрат Мардеев («КАМАЗ-мастер») +30:53

7. Игнасио Касале (Tatra Buggyra Racing) +39:54

8. Мартин Шолтыс (Tatra Buggyra Racing) +42:07

9. Мартин ван ден Бринк (Trucks Mammoet Rallysport / Renault) +43:09

10. Маурик ван ден Хёвель (Dakarspeed / Scania) +1ч09:59…

14. Андрей Каргинов («КАМАЗ-мастер») +1ч56:57.

Третий этап: Вади-аль-Давасир

Во вторник 5 января каравану ралли «Дакар» предстоит проехать 630 километров — 403 из них составят дистанцию зачётного спецучастка. Это во-первых короче маршрута второго этапа, а во-вторых — все вернутся на тот же бивуак в Вади-аль-Давасире, а потому должно быть хоть немного полегче. Организаторы обещают дюны и «чистейшие пустыни».