Вязович опередил «КАМАЗы», хотя финишировал без тормозов! У грузовиков всё очень плотно

Круговой этап «Дакара» со стартом и финишем в Вади-аль-Давасире не выбил из борьбы кого-то из фаворитов гонки, но 403 боевых километра серьёзно перемешали классификации в зачётах мотоциклов и внедорожников.

MOTO & QUAD: опять переворот и новый лидер!

Казалось, двух этапов вполне достаточно, чтобы сформировать некую группу лидеров-мотоциклистов, но третий день борьбы вновь всё перевернул: триумфатор понедельника Хоан Барреда Борт полностью провалился, проиграв 25 минут — и променял лидирующую позицию на восьмую строчку.

Зато снова пришёл в себя Тоби Прайс, который выиграл спецучасток и поднялся с 15-го места на четвёртое со всего двухминутным отставанием от лидера. Ну а кто же впереди? Это американец Скайлер Хауэс, который широкой публике пока особо неизвестен. Что ж, самое время узнать его получше — после такого-то выстрела! Гонщик «КТМ» всего на 33 секунды опережает представителя «Хонды» Кевина Бенавидеса и на полторы минуты — райдера «Хускварны» Ксавье де Сультре.



В целом, можно сказать одно: в мотоциклетном зачёте абсолютно ничего не ясно, ведь 14 пилотов идут в 13 минутах, 19 — в 22. Учитывая, как всех лихорадит на старте, здесь вообще не стоит давать никаких прогнозов.



В зачёте квадроциклов тоже весело: после победы аргентинца Николаса Кавильяссо группа лидеров состоит из четырёх гонщиков, втиснувшихся в восемь минут. Джованни Энрико отобрал первую строчку у Александра Жиру, но здесь всё ещё впереди.

Дакар»-2021. Мотоциклы. Результаты третьего СУ:

1. Тоби Прайс (KTM) — 03:33.23

2. Лусиано Бенавидес (Husqvarna) — +3.16

3. Маттиас Валькнер (KTM) — +4.36

4. Скайлер Хауэс (KTM) — +7.16

5. Сэм Сандерленд (KTM) — +8.24

6. Ксавье де Султре (Husqvarna) — +8.50…

30. Хоан Барреда Борт (Honda) — +24.49.



«Дакар»-2021. Мотоциклы. Положение после третьего СУ:

1. Скайлер Хауэс (KTM) — 12:04.48.

2. Кевин Бенавидес (Husqvarna) — +0.33

3. Ксавье де Султре (Husqvarna) — +1.28

4. Тоби Прайс (KTM) — +1.52

5. Сэм Сандерленд (KTM) — +5.27…

8. Хоан Барреда Борт (Honda) — +9.02.

CAR: Сайнс отстаёт от двух фаворитов

Весело и у внедорожников. Карлос Сайнс, являвшийся ближайшим преследователем Стефана Петеранселя, во вторник сильно заплутал и потерял на собственной навигационной ошибке целых полчаса! В общем зачёте испанец упал на четвёртую позицию и теперь должен рассчитывать не только на собственную скорость, но и на ошибки и проблемы главных оппонентов.

Победу второй день подряд одержал Нассер Аль-Аттия. Необходимость открывать трассу катарца не испугала и к ошибкам не привела, и как итог — выигрыш у Стефана Петеранселя четырёх минут. Гонщик «МИНИ» занял на этапе третье место, пропустив вперёд ещё и быстрого дебютанта «Тойоты» Хенка Латегана. Отлично выступил и саудо-российский экипаж Ясира Сеайдана и Алексея Кузьмича. На проблемы второго этапа Ясир и Алексей ответили отличным третьим. Они опередили в том числе Халида Аль-Кассими и Себастьена Лёба. Легендарный француз уверенно преодолевал этап, но три прокола и необходимость откапывать машину ближе к финишу привели к 13-минутному проигрышу.

В общем зачёте Аль-Аттия сократил отставание от Петеранселя до пяти минут, Сайнс теперь уступает 33 и пропустил вперёд Матьё Серрадори. Лёб — на шестой позиции с проигрышем 45 минут, Сеайдан — восьмой. Россиянин Владимир Васильев идёт 14-м, его продолжает преследовать невезение: на сей раз пилот пробил три колеса за первые сто километров дистанции, после чего у него просто не осталось запасок! Пришлось ехать максимально осторожно, но все равно случился и четвёртый прокол — к счастью, повреждённое колесо за счёт подкачки выдержало до финиша.

Виктор Хорошавцев поднялся в генеральной классификации с 33-го места на 29-е, а вот Денис Кротов — которому колёс после проколов не хватило, пришлось ждать подмоги — наоборот упал с 42-го на 49-е. Белорус Андрей Голобородько оказался прямо перед Кротовым — 48-м.

«Дакар»-2021. Автомобили. Результаты третьего СУ:

1. Нассер Аль-Аттия (Toyota) — 3:17.39

2. Хенк Латеган (Toyota) — +2.27

3. Стефан Петерансель (MINI) — +4.05

4. Ясир Сеайдан (SRT Racing) — +7.09

5. Халид Аль-Кассими (Abu Dhabi Racing) — +12.31

6.

21. Карлос Сайнс (MINI) — +31.02…

24. Владимир Васильев (X-Raid Team) — +32.22.



«Дакар»-2021. Автомобили. Положение после третьего СУ:

1. Стефан Петерансель (MINI) — 10:39.02

2. Нассер Аль-Аттия (Toyota) — +5.09

3. Матьё Серрадори (SRT Racing) — +26.21

4. Карлос Сайнс (MINI) — +33.34

5. Якуб Пшигонски (Orlen Team/Overdrive) — +44.22

6.

7. Хенк Латеган (Toyota) — +47.25

8. Ясир Сеайдан (SRT Racing) — +51.50…

14. Владимир Васильев (X-Raid Team) — +1:15.30. 1. Нассер Аль-Аттия (Toyota) — 3:17.392. Хенк Латеган (Toyota) — +2.273. Стефан Петерансель (MINI) — +4.054. Ясир Сеайдан (SRT Racing) — +7.095. Халид Аль-Кассими (Abu Dhabi Racing) — +12.316. Себастьен Лёб (Bahrain Raid Extreme) — +13.14…21. Карлос Сайнс (MINI) — +31.02…24. Владимир Васильев (X-Raid Team) — +32.22.1. Стефан Петерансель (MINI) — 10:39.022. Нассер Аль-Аттия (Toyota) — +5.093. Матьё Серрадори (SRT Racing) — +26.214. Карлос Сайнс (MINI) — +33.345. Якуб Пшигонски (Orlen Team/Overdrive) — +44.226. Себастьен Лёб (Bahrain Raid Extreme) — +45.497. Хенк Латеган (Toyota) — +47.258. Ясир Сеайдан (SRT Racing) — +51.50…14. Владимир Васильев (X-Raid Team) — +1:15.30.

SSV: Карякин верен своей тактике

Российский участник зачёта SSV Сергей Карякин по-прежнему предпочитает отсиживаться чуть позади и избегать излишнего риска. Впрочем, сегодня россиянин и при всём желании не смог бы победить: его экипаж застрял на дюне, когда чуть не столкнулся с одним из внедорожников, а потом пришлось останавливаться для замены колеса. Так и накапал проигрыш в девять минут. Могло быть и хуже: после последней промежуточной точки Карякин проигрывал 16, но лидировавший Остин Джонс потерял много времени под финиш и упустил победу на спецучастке.



Быстрейшим у мотовездеходов стал Франсиско Лопес Контардо, который лидирует и в общем зачёте. Карякин благодаря потерям у ряда соперников поднялся с восьмого места на пятое и теперь идёт позади победительницы первого этапа Кристины Гутьеррес Эрреро. Россиянин уступает лидеру 16 с половиной минут — ничего страшного.

«Дакар»-2021. Мотовездеходы. Результаты третьего СУ:

1. Франсиско Лопес Контардо (South Racing Can-Am) — 4:20.57

2. Остин Джонс (Monster Energy Can-Am) — +0.23

3. Михал Гочал (Energylandia Rally Team) – +0.24

4. Сет Кинтеро (Red Bull off-road team USA) — +1.40

5. Халифа Аль-Аттия (South Racing Can-Am) — +2.33…

11. Сергей Карякин (Snag Racing) — +9,22.



«Дакар»-2021. Мотовездеходы. Положение после третьего СУ:

1. Франсиско Лопес Контардо (South Racing Can-Am) — 13:19.10

2. Арон Домжала (Monster Energy Can-Am) — +6.08

3. Остин Джонс (Monster Energy Can-Am) — +7.13

4. Кристина Гутьеррес Эрреро (Red Bull off-road team USA) — +13.47

5. Сергей Карякин (Snag Racing) — +16,33.

TRUCK: Вязович не дал Сотникову оформить хет-трик

Два лидера грузового зачёта камазовец Дмитрий Сотников и мазовец Сергей Вязович весь день боролись за победу на спецучастке, по очереди опережая друг друга на контрольных точках. Разрыв ни разу не превышал минуты, и в итоге Вязович оказался чуть быстрее, отыграв у россиянина 18 секунд.

Первой победе мазовца не помешали технические проблемы, которые привели к утечке воздуха и фактически оставили Вязовича без тормозов на финальные 60 километров спецучастка. Белорусу повезло: финиш этапа позволял ехать большую часть времени на максимальной скорости, так что, к удивлению мазовцев, им удалось опередить все «КАМАЗы».

В борьбе за победу также участвовал Антон Шибалов, который лидировал после четвёртой контрольной точки, но в итоге занял третье место с проигрышем всего в минуту с небольшим. Совсем рядом был и неудачник первых дней Андрей Каргинов, который после девятой отсечки проигрывал всего 14 секунд, но к финишу это отставание увеличилось до трёх с половиной минут. У действующего чемпиона «Дакара» пятое время дня — он ещё пропустил вперёд Мартина Мацика. А вот второй мазовец Алексей Вишневский оказался позади Каргинова, проиграв ему всего полминуты. Чуть хуже дела были у четвёртого представителя «КАМАЗ-мастера» Айрата Мардеева: уже к середине спецучастка он уступал десять минут, в итоге столько и проиграл.

В генеральной классификации между Сотниковым и Вязовичем сохранился статус-кво: россиянин опережает белоруса на 17 минут. Шибалов и Мацик сохраняют третью и четвёртую позиции — Антон уступает Вязовичу шесть минут, Мартин — девять. В споре за пятое место Мардеев теперь отстаёт от Алеша Лопрайса на пять с половиной минут. Каргинов вышел на 12-ю позицию, обогнав пару экипажей.

«Дакар»-2021. Грузовики. Результаты третьего СУ:

1. Сергей Вязович («МАЗ-СПОРТавто») — 03:45.14

2. Дмитрий Сотников («КАМАЗ-мастер») — +0.18

3. Антон Шибалов («КАМАЗ-мастер») — +1.16

4. Мартин Мацик («Биг Шок Рейсинг») — +1.42

5. Андрей Каргинов («КАМАЗ-мастер») — +3.28

6. Алексей Вишневский («МАЗ-СПОРТавто») — +3.57

7. Алеш Лопрайс («Инстафорекс») — +6.19

8. Айрат Мардеев («КАМАЗ-мастер») — +11.31.



«Дакар»-2021. Грузовики. Положение после третьего СУ:

1. Дмитрий Сотников («КАМАЗ-мастер») — 11:47.11

2. Сергей Вязович («МАЗ-СПОРТавто») — +16.56

3. Антон Шибалов («КАМАЗ-мастер») — +23.01

4. Мартин Мацик («Биг Шок Рейсинг») — +26.00

5. Алеш Лопрайс («Инстафорекс») — +36.34

6. Айрат Мардеев («КАМАЗ-мастер») — +42.06…

10. Алексей Вишневский («МАЗ-СПОРТавто») — +1:30.04

11. Андрей Каргинов («КАМАЗ-мастер») — +2:02.07.

Что дальше

По заверениям организаторов, четвёртый этап подарит участникам небольшую передышку перед сложными пятым и шестым. 337 боевых километров будут в основном состоять из песка (без дюн), земли и чуточки каменистых участков. Впрочем, после первых дней участники уже отмечали, что обещания авторов легенды серьёзно расходились с практикой…