Главный конкурент «КАМАЗ-мастера» сломался — россияне доминируют! Итоги 4-го дня «Дакара»

Ралли «Дакар» вошло в боевой режим, и позади уже четвёртый этап гонки. В классе внедорожников Нассер Аль-Аттия продолжает погоню за лидером гонки Стефано Петеранселем, «КАМАЗ-мастер» вновь громит соперников, а среди мотоциклов по-прежнему ничего не понятно.

Итоги очередного дня главного ралли-марафона планеты — в традиционном обзоре «Чемпионата».

BIKE/QUAD: хаос продолжается

В категории мотоциклов лидер меняется буквально каждый день, и на четвёртом этапе пришла очередь Ксавье де Сультре на «Хускварне». Впрочем, отрывы по-прежнему минимальны — в десяти минутах от лидера идут сразу девять пилотов.

Победу на этапе одержал Хоан Барреда Борт на «Хонде». Поначалу борьбу испанцу навязал Тоби Прайс, однако по ходу этапа австралиец совершил навигационную ошибку и в итоге финишировал с почти 15-минутным отставанием. «Из-за вчерашнего результата я стартовал далеко позади, но таков нынче „Дакар“ — ты либо едешь в группе лидеров, либо ты очень далеко, — сказал на финише Хоан Барреда. — Плохая новость в том, что я уже использовал три шины, и та, на которой я ехал сегодня, уже порядком изношена, но мне на ней ещё три дня гоняться».

Лидер категории мотоциклов Ксавье де Сультре на четвёртом этапе. Фото: dakar.com

Второй результат показал Росс Бранч из Ботсваны, а третьим стал Даниэль Сандерс из Австралии. Топ-5 замкнули Лючано Бенавидес и Ксавье де Сультре.

После четвёртого этапа на первую строчку общего зачёта вырвался Ксавье де Султре, однако он всего на 15 секунд опережает Барреду Борта. На третьей позиции расположился партнёр лидера общего зачёта по «Хонде» Кевин Бенавидес, а далее идут Росс Бранч, Скайлер Хауэс и Лючано Бенавидес. Впрочем, как мы уже сказали, отрывы минимальны и любой пилот из топ-15 сохраняет шансы на победу.

Мотоциклы. Положение после СУ4

1. Ксавье де Сультре (HT Rally Raid Husqvarna Racing) — 15:00.25

2. Хоан Барреда Борт (Monster Energy Honda Team) +0.15

3. Кевин Бенавидес (Monster Energy Honda Team) +3.24

4. Росс Бранч (Monster Energy Yamaha Rally Team) +4.24

5. Скайлер Хауэс (BAS Dakar KTM Racing Team) +4.26

6. Лючано Бенавидес (Rockstar Energy Husqvarna Factory Racing) +5.31

7. Сэм Сандерленд (Red Bull KTM Factory Racing) +7.13

8. Тоби Прайс (Red Bull KTM Factory Racing) +7.47

9. Хосе Игнасио Корнехо (Monster Energy Honda Team) +8.06

10. Пабло Кинтанилья (Rockstar Energy Husqvarna Factory Racing) +9.31.

В категории квадроциклов победу на этапе одержал Мануэль Андухар, что позволило ему отыграть у лидеров почти восемь минут. На первую же строчку вышел Николас Кавильяссо, вторую позицию сохраняет Александр Жиру, Джованни Энрико откатился на третью позицию. Топ-3 разделяет менее восьми минут.

Квадроциклы. Положение после СУ4

1. Николас Кавильяссо (Dragon Rally Team / Yamaha) — 18:13.48

2. Александр Жиру (Team Giroud / Yamaha) +0.09

3. Джованни Энрико (Enrico Racing Team / Yamaha) +7.33

4. Мануэль Андухар (7240 Team / Yamaha) +22.07

5. Итало Педемонте (Enrico Racing Team / Yamaha) +41.48.

AUTO: третья подряд победа Аль-Аттии

В зачёте внедорожников уже третий этап подряд нет равных Нассеру Аль-Аттия из Toyota Gazoo Racing — катарец изо всех сил гонется за Стефаном Петеранселем на X-raid Mini. Французу, впрочем, было чем ответить на предложенный темп, и на финише этапа двух лидеров разделили лишь 11 секунд. Таким образом, разрыв между Петеранселем и Аль-Аттия в общем зачёте немного сократился, но по-прежнему составляет почти пять минут.

«Мы ошиблись в одном месте и потеряли около минуты, но не думаю, что мы были такие одни, — признался после финиша Аль-Аттия. — Открывая трассу, создать отрыв непросто, но мне очень помогло, что рядом был напарник. Быстрый пилот, который может помочь, это именно то, что мне нужно». И катарец не зря упоминает Хенка Латегана — дебютант второй этап подряд завершает в топ-3.

Лидер категории внедорожников Стефан Петерансель на четвёртом этапе. Фото: dakar.com

Латеган, к слову, вышел уже на пятое место общего зачёта, а четвёртым теперь идёт Себастьен Лёб — француз постепенно отыгрывается после трёх проколов на первом этапе и поднимается в классификации, но отставание от лидеров составляет уже 48 минут.

Лучшим из россиян на четвёртом этапе стал Владимир Васильев — восьмое время в без малого одиннадцати минутах от победителя. В генеральной классификации Васильев поднялся на 12-ю строчку. Ясир Сеайдан и Алексей Кузьмич потеряли более 50 минут и откатились на 17-ю позицию общего зачёта, Виктор Хорошавцев идёт 28-м, Денис Кротов — 44-м.

Внедорожники. Положение после СУ4

1. Стефан Петерансель (X-raid Mini JCW Team) — 13:15.12

2. Нассер Аль-Аттия (Toyota Gazoo Racing) +4.58

3. Карлос Сайнс (X-raid Mini JCW Team) +36.19

4.

5. Хенк Латеган (Toyota Gazoo Racing) +48.44

6. Якуб Пшигонски (Overdrive Toyota) +49.16

7. Матье Серрадори (SRT Racing / Century) +51.58

8. Халид Аль-Кассими (Abu Dhabi Racing / Peugeot) +59.19

9. Мартин Прокоп (Benzina Orlen Team / Ford) +1:08.51

10. Нани Рома (Bahrain Raid Extreme / BRX) +1:17.50…

12. Владимир Васильев (X-raid Mini JCW Team) +1:26.04…

17. Ясир Сеайдан (SRT Racing / Century) +1:43.25…

28. Виктор Хорошавцев (X-raid Team / Mini) +2:29.17…

44. Денис Кротов (MSK Rally Team / Mini) +6:59.10. 1. Стефан Петерансель (X-raid Mini JCW Team) — 13:15.122. Нассер Аль-Аттия (Toyota Gazoo Racing) +4.583. Карлос Сайнс (X-raid Mini JCW Team) +36.194. Себастьен Лёб (Bahrain Raid Extreme / BRX) +48.145. Хенк Латеган (Toyota Gazoo Racing) +48.446. Якуб Пшигонски (Overdrive Toyota) +49.167. Матье Серрадори (SRT Racing / Century) +51.588. Халид Аль-Кассими (Abu Dhabi Racing / Peugeot) +59.199. Мартин Прокоп (Benzina Orlen Team / Ford) +1:08.5110. Нани Рома (Bahrain Raid Extreme / BRX) +1:17.50…12. Владимир Васильев (X-raid Mini JCW Team) +1:26.04…17. Ясир Сеайдан (SRT Racing / Century) +1:43.25…28. Виктор Хорошавцев (X-raid Team / Mini) +2:29.17…44. Денис Кротов (MSK Rally Team / Mini) +6:59.10.

SSV: Карякин уже четвёртый

Быстрейшим пилотом мотовездехода на четвёртом этапе стал поляк Арон Домжала, которому удалось на две минуты опередить Митчелла Гатри и почти на три — Михала Гочаля. Сергей Карякин завершил этап с восьмым временем — в восьми минутах позади победителя этапа и в пяти — от лидера генеральной классификации Франсиско Лопеса Контардо.

На «Дакаре» впервые за 16 лет победила девушка! Быстрая Кристина уже в команде Хэмилтона Неужели у чемпиона «Дакара» Карякина появился новый неожиданный конкурент?

После четвёртого этапа Лопес Контардо опережает Домжалу на три с небольшим минуты. Третью позицию занимает Остин Джонс, уступающий семь минут, а Сергей Карякин теперь идёт четвёртым. Отставание россиянина превышает 20 минут, но времени, чтобы их отыграть, ещё полно.

SSV/UTV. Положение после СУ4

1. Франсиско Лопес Контардо (South Racing Can-Am) — 16:38.57

2. Арон Домжала (Monster Energy Can-Am) +3.18

3. Остин Джонс (Monster Energy Can-Am) +7.11

4. Сергей Карякин (SNAG Racing Team) +21.39

5. Сет Кинтеро (Red Bull Off-Road Team USA / OT3) +23.52.

TRUCK: Вязович выбыл из борьбы

Среди грузовиков по-прежнему нет равных технике «КАМАЗ-мастера»: Дмитрий Сотников одержал очередную победу на этапе, а Андрей Каргинов показал второе время — «Синяя Армада» вновь празднует дубль. Однако главным событием стали не успехи российской команды, а неудача белорусской — Сергей Вязович, который в первый фазе гонки стал главным соперником камазовцев, столкнулся с техническими проблемами и на момент написания так и не закончил этап.

Даже если экипажу Вязовича удастся починить грузовик, шансов на победу больше нет. И очень жаль, что «МАЗ-СПОРТавто», будучи одной из быстрейших команд в своём классе, вновь не смогла навязать более плотной борьбы. Тем более третье время Алексея Вишневского на четвёртом этапе лишь подтверждает мощь белорусской техники. На финише спецучастка пилот «МАЗ-СПОРТавто» лишь 14 секунд уступил времени Сотникова.

Дмитрий Сотников, победитель четвёртого этапа и лидер категории грузовиков. Фото: dakar.com

В общем зачёте отрыв экипажа № 507 от ближайшего соперника достиг уже 26 минут, при этом новый преследователь россиян — чех Мартин Мацик на Iveco. Мацик, следует отметить, ещё ни на одном из этапов (если не считать пролога) не показывал времени уровня топ-3. Антон Шибалов по-прежнему занимает третье место общего зачёта всего в 35 секундах от Мацика, Айрат Мардеев поднялся на четвёртое, а Андрей Каргинов идёт десятым — сразу за Алексеем Вишневским.

Грузовики. Положение после СУ4

1. Дмитрий Сотников («КАМАЗ-мастер») — 14:45.58

2. Мартин Мацик (Big Shock Racing / Iveco) +26.22

3. Антон Шибалов («КАМАЗ-мастер») +26.57

4. Айрат Мардеев («КАМАЗ-мастер») +48.21

5. Алеш Лопрайс (Instaforex Loprais Praga) +51.40

6. Игнасио Касале (Tatra Buggyra Racing) +56.56

7. Мартин ван ден Бринк (Trucks Mammoet Rallysport / Renault) +1:13.57

8. Мартин Шолтыс (Tatra Buggyra Racing) +1:22.54

9. Алексей Вишневский («МАЗ-СПОРТавто») +1:30.18

10. Андрей Каргинов («КАМАЗ-мастер») +2:02.17.

5-й этап: Эр-Рияд — Аль-Кайсум

В рамках пятого этапа гонки экипажам предстоит пройти 661 километр, 456 из которых составят дистанцию зачётного спецучастка. Организаторы марафона обещают сложный и изнурительный этап с множеством дюн на середине маршрута. Не обойдётся и без камней, предупреждают составители трассы.