Тройной удар от «КАМАЗ-мастера» – и тройное лидерство! Позади половина «Дакара»

Последний этап первой половины «Дакара» — от Бурайды до Хаиля — оказался не таким сложным, как пятый, но даже несмотря на сокращение дистанции сменил лидеров в двух категориях из пяти.

MOTO & QUAD: третий успех нестабильного Барреды Борта

Мотоциклетный зачёт «Дакара» продолжает лихорадить. Это отчётливее всего видно на примере Хоана Барреды Борта, который словно по расписанию чередует победные этапы с провальными. Сегодня испанец стартовал позади, не мучился с навигацией и уже в третий раз за гонку стал быстрейшим. В общем зачёте, однако, пилот «Хонды» только седьмой — но с отставанием всего в шесть с половиной минут от лидера.



Генеральную классификацию перед днём отдыха возглавил Тоби Прайс, но плотность результатов по итогам половины гонки просто поражает: 13 гонщиков — в двадцати минутах! И каждый из них — речь идёт о представителях сразу шести марок – всё ещё вполне способен одержать общую победу. Мощь.

А вот в зачёте квадроциклов разрывы куда больше. Николас Кавильяссо увеличил собственный отрыв от Мануэля Андухара с 24 до 33 минут, а победитель дня Александр Жиру теперь проигрывает аргентинцу 45. Посмотрим, удастся ли Кавильяссо спокойно и уверенно проехать вторую половину дистанции — квадроциклетная категория любит преподносить сюрпризы.

CAR: дальше без Лёба

Себастьен Лёб и до пятницы проводил довольно-таки средний «Дакар», не показывая потенциала, достаточного для борьбы за общую победу (оговоримся — вполне вероятно, что и его новый прототип по уровню уступает «МИНИ» и «Тойоте»). Так или иначе, сегодня все амбиции француза были окончательно похоронены: на 97-м километре Себастьен сломал подвеску, да так, что самостоятельно её починить никак не мог — оставалось ждать «быструю техничку». На момент написания отчёта Лёб всё ещё стоит, и уже понятно, что вторая половина «Дакара» – если она будет — превратится в Себастьена в боевые тесты с прицелом на будущее.



Что же касается лидеров гонки, то Нассер Аль-Аттия и Стефан Петерансель, грубо говоря, могли сегодня и не выступать: по итогам дня катарец отыграл у француза всего 28 секунд, так что в «абсолюте» Петер сохраняет отрыв в шесть минут. Немного подтянулся к этой паре Карлос Сайнс, выигравший спецучасток. Матадор проигрывает Аль-Аттие 40 минут и сохраняет теоретические шансы на успех, если его конкуренты дружно заблудятся или сломаются. Вообще разрывы в зачёте внедорожников впечатляют: в двух часах от Нассера всего шесть пилотов.



На седьмой строчке с отставанием в два с небольшим часа теперь идёт россиянин Владимир Васильев. После не слишком удачных первых дней Васильев начал последовательно отыгрывать позиции благодаря собственной стабильности на фоне проблем конкурентов. Да, сегодня россиянин проехал на 26 минут медленнее Сайнса, но при этом разом опередил в общем зачёте Лёба, Халида Аль-Кассими и Мартина Прокопа. Впрочем, Аль-Кассими и победитель пятого дня Джиниэл де Вильерс совсем рядом.



Литовец Бенедиктас Банагас идёт 13-м, россиянин Виктор Хорошавцев — 27-м. Ещё один россиянин Денис Кротов после отличного 14-го времени на спецучастке поднялся на 37-ю позицию. Увы, не отпускают проблемы саудо-российский экипаж Ясира Сеайдана и Алексея Кузьмича: после проигрыша ещё 44 минут они идут 31-ми.

«Дакар»-2021. Автомобили. Результаты шестого СУ

1. Карлос Сайнс (MINI) — 3:38.27

2. Язид Аль-Раджи (Toyota) — +4.03

3. Нассер Аль-Аттия (Toyota) — +7.16

4. Стефан Петерансель (MINI) — +7.34

5. Якуб Пшигонски (Orlen Team/Overdrive) — +14.21…

10. Владимир Васильев (X-Raid Team) — +26.11…

14. Денис Кротов (X-Raid Team) — +30.15…

24. Ясир Сеайдан (SRT Racing) — +44.08…

39. Виктор Хорошавцев (X-Raid Team) — +1:25.31.

SSV: удар по Лопесу Контардо и самый молодой победитель

Россиянин Сергей Карякин накануне посетовал, что не понимает, как некоторым его конкурентам удаётся ехать быстрее, но в то же время беречь технику. Что ж, сегодня мы увидели: удаётся не всегда. Лидер общего зачёта Франсиско Лопес Контардо перестал быть таковым, после того как из-за технических проблем с багги простоял на спецучастке почти час. Мощный удар по шансам чилийца, которые, однако, у него остаются.



По итогам дня воцарилось практически двоевластие: Арон Домжала опережает Остина Джонса всего на 40 секунд! Лучший гонщик дня Сет Кинтеро установил новый рекорд гонки: в свои 18 лет он стал самым молодым победителем спецучастка. Более того, и в общем зачёте американец занимает третье место всего в восьми с половиной минутах от лидера. Контардо Лопес, Карякин и поляк Михал Гочал очень плотно идут на позициях с четвёртой по шестую: три гонщика в минуте! До лидеров им 35 минут, но впереди ещё полгонки, шансы есть, и пример экс-лидера показывает, как быстро всё может поменяться.

«Дакар»-2021. Мотовездеходы. Результаты шестого СУ

1. Сет Кинтеро (OT3) — 4:20.23

2. Халиф Аль-Аттия (Monster Energy Can-Am) — +0,23

3. Джерард Фаррес Гуэль (Monster Energy Can-Am) — +4.34

4. Остин Джонс (Monster Energy Can-Am) — +5.49

5. Арон Домжала (Monster Energy Can-Am) — +7.46

6. Михал Гочал (Energylandia Rally Team) — +8.03

7. Рейналдо Варела (Monster Energy Can-Am) — +8.26

8. Сергей Карякин (Snag Racing) — +18.08.



«Дакар»-2021. Мотовездеходы. Положение после шестого СУ

1. Арон Домжала (Monster Energy Can-Am) — 27:04.29

2. Остин Джонс (Monster Energy Can-Am) — +0,40

3. Сет Кинтеро (OT3) — +8.26

4. Франсиско Лопес Контардо (South Racing Can-Am) — +35.51

5. Сергей Карякин (Snag Racing) — +36.37.

TRUCK: Мацик пропускает ещё один «КАМАЗ», Вязович — всё

Чем дальше идёт «Дакар», тем ближе «КАМАЗ-мастер» к полному разгрому соперников. По итогам шестого спецучастка россияне полностью оккупировали топ-3 генеральной классификации. Чех Мартин Мацик упирался как мог, но сегодня пропустил вперёд ещё и Айрата Мардеева. На спецучастке пилот «Ивеко» проиграл Айрату Мардееву 12 с половиной минут и теперь уступает россиянину в общем зачёте минуту.



Именно Мардеев оказался в пятницу быстрейшим, опередив ещё двух представителей «КАМАЗ-мастера» — Дмитрия Сотникова и Антона Шибалова. Они, таким образом, ещё сильнее оторвались от Мацика и укрепили собственное лидерство. В практически внутрикомандной разборке Сотников опережает Шибалова на 37 минут, а пару Мардеев-Мацик — на час с небольшим. Посмотрим, как теперь камазовцы выстроят тактику на вторую половину гонки. Не в традициях команды позволять гонщикам рисковать техникой ради борьбы друг с другом. С другой стороны, преимущество растёт, запас есть, а в борьбе за победу оказались два пилота, которые ещё ни разу не побеждали на «Дакаре»… Владимиру Чагину есть над чем подумать во время дня отдыха.

Четвёртый гонщик «КАМАЗ-мастера» Андрей Каргинов продолжает постепенно подниматься в «генерале». Действующий победитель гонки на экваторе «Дакара» идёт девятым, хотя если бы не вчерашний штраф за пропущенную контрольную точку, то Каргинов занимал бы уже седьмое место. Учитывая темп Андрея и его коллег, даже с учётом роли «быстрой технички» россиянин вполне способен к финишу гонки добраться, скажем, до шестой строчки, а может, и догнать мазовца Вишневского.



Алексей остался единственным представителем «МАЗ-СПОРТавто». Увы, после ночёвки в пустыне экипаж Сергея Вязовича так и не смог оживить собственный грузовик, так что белорусам пришлось оформить официальный сход. Вернуться в гонку в категории Experience мазовцы уже не могут: по сравнению с прошлым «Дакаром» регламент изменён, теперь фавориты не имеют права ехать дальше вне общего зачёта, как это сделал в 2020-м Эдуард Николаев. Так что Вишневский — один в поле воин.

«Дакар»-2021. Грузовики. Положение после шестого СУ:

1. Дмитрий Сотников («КАМАЗ-мастер») — 24:26.18

2. Антон Шибалов («КАМАЗ-мастер») — +37.34

3. Айрат Мардеев («КАМАЗ-мастер») — +1:01.43

4. Мартин Мацик («Биг Шок Рейсинг») — +1:02.33

5. Алеш Лопрайс («Прага») — +1:07.00

6. Алексей Вишневский («МАЗ-СПОРТавто») — +1:36.01

7. Мартин ван ден Бринк («Маммоет Раллиспорт») — +2:10.29

8. Игнасио Касале («Татра Баггира Рейсинг») — +2:15.39

9. Андрей Каргинов («КАМАЗ-мастер») — +2:24.20.

Что дальше?

9 января на «Дакаре» традиционный день отдыха посередине гонки, который позволит произвести полноценный ремонт техники и определить тактику на вторую половину дистанции. Ну а в воскресенье участников ждёт спецучасток от Хаиля до Сакаки протяжённостью 471 километр. Это первая часть марафонского этапа — то есть вечером экипажи должны будут сами обслуживать технику, без помощи механиков. Именно эти два дня могут стать решающими для итогов гонки.