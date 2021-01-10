Как устроен чемпионский грузовик «КАМАЗ-мастера»? Рассказывает лидер «Дакара»

Почти двадцать лет российской команде нет равных. Хотите узнать, как что спрятано внутри грузовика? Никакой секретности!

Вот уже почти четверть века российским грузовикам нет равных на ралли «Дакар» — самом жестоком марафоне планеты. Впервые команда «КАМАЗ-мастер» выиграла эту гонку в 1996 году и с тех пор стала доминирующей силой в своей дисциплине — за последние 18 лет лишь трижды соперникам удавалось превзойти «Синюю Армаду».

И что любопытно, челнинцы даже не скрывают своей техники и рассказывают о ней всем желающим — как, например, в недавнем выпуске YouTube-шоу «Путевые заметки», которое ежедневно выходит на канале «КАМАЗ-мастера». Лидер нынешнего «Дакара» Дмитрий Сотников показал свой грузовик и всё о нём рассказал.

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«Вес «сухого» автомобиля без запчастей и топлива — 8 500 килограммов, это как раз соответствует правилам, которые применяются на «Дакаре», — начинает рассказ Сотников. — Двигатель мы используем 13-литровый, рядная «шёстёрка», дизельный двигатель — это тоже в соответствии с правилами. Больше 13 литров мы не имеем права использовать. Каждый год мы сами его потихонечку форсируем — это настоящий спортивный двигатель.

Двигатель грузовика Сотникова

Здесь вы видите два радиатора — так называемые интеркулеры. Воздух, который засасывается сверху крыши, после турбины охлаждается и только потом попадает в двигатель. Чем лучше охлаждён этот воздух, тем больше топлива можно сжечь и больше мощности получить.

Интеркулер

Каково это — проехать на боевом дакаровском «КАМАЗе»? Рассказ изнутри с фото и видео Подробнейшее описание — с мест механика и штурмана. Смотрим, как работают гонщики.

Топливные баки, их три. Общая ёмкость — 900 литров. Задний — примерно на 200 литров, ещё два бака симметрично по краям — они примерно по 350. Такое расположение выбрано для улучшения центра масс — он получился ниже, а также для более правильного баланса по ходу гонки — идёт более равномерное распределение во время движения.

Фото: Центральный топливный бак

Самый большой расход топлива на сегодняшнем этапе был 170 литров — это как раз в секции дюн. А потом стал падать где-то до 110, но в среднем было 140. Это нормально, бывает и больше.

Передняя подвеска гоночного «КАМАЗа»

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Мы используем по два амортизатора на колесо. Спереди мы ставим амортизаторы с пружиной, а сзади используем только рессору и просто амортизатор. Спереди тоже есть рессора, но подвеска настроена так, что мы используем дополнительную пружину — для более точной настройки жёсткости. Сзади достаточно только рессоры и амортизатора, но впереди нужны два упругих элемента.

Запасная турбина в кузове

Турбина. Здесь также видно кувалду, но не приходилось ей пользоваться — она уже на экстремальный ремонт. Здесь также стоит ящик и трапы сверху — в ящике лежит весь основной запас мелких запчастей, которые могут пригодиться. И сегодня также достали фал и привязали его сверху: дюны это всегда непредсказуемо, взаимопомощь на трассе в них — обычное дело.

С двигателя мощность вся передаётся на автоматическую коробку передач и уже от неё дальше — на раздаточную коробку, которая в центре, и от раздаточной коробки симметрично идёт распределение мощности перед/зад. Карданные валы соединены от раздаточной коробки с задним мостом и с передним.

Колесо гоночного «КАМАЗа»

Мы используем шины «Гудьир» на всех автомобилях. Одна из их особенностей конкретно этих шин — это размер диска 22,5 дюйма. Это диск большего размера, что помогает лучше вентилировать, особенно когда греются тормоза, и это помогает их охлаждению. К тому же лично мне они нравятся, потому что контроль автомобиля намного выше, чем у диска диаметром 20 дюймов.

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Я предполагаю, что разгон до ста — в пределах восьми секунд. Это зависит от комплектации, массы грузовика и покрытия».

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Полностью рассказ Дмитрия Сотникова вы можете посмотреть в выпуске «Путевых заметок» от 4 января 2021.