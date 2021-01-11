Грязная игра на «Дакаре»: соперник Карякина плюёт на правила. Местным всё можно?

Российский участник зачёта мотовездеходов «Дакара» Сергей Карякин взорвал в понедельник информационную бомбу. Пилот из Екатеринбурга – вице-чемпион прошлого «Дакара» и победитель «Дакара»-2017 в зачёте квадроциклов — обвинил одного из гонщиков, представляющих Саудовскую Аравию, в явном нарушении технического регламента ралли-марафона. Поступки саудовского пилота просто вопиющие.

Как известно, седьмой и восьмой дни нынешнего «Дакара» вместе формировали так называемый марафонский этап. Согласно его правилам, после седьмого спецучастка все экипажи отправлялись на удалённый бивуак, где были обязаны самостоятельно обслуживать и, если надо, ремонтировать технику перед восьмым днём борьбы. При этом участники имели право использовать только те запчасти, что взяли с собой: любая помощь со стороны механиков их команд была запрещена.

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Похоже, правила одинаковы не для всех. После финиша восьмого спецучастка Карякин рассказал, как местный пилот вопреки регламенту получил запчасти и на закрытом бивуаке, и во время восьмого этапа.

«Саудит, который тоже участвует в гонке и показывает неплохое время, абсолютно внаглую использовал «чёрную техничку» и для ремонта на бивуаке, и во время лиазона. Ему внаглую меняли колёса на запасные и давали запчасти. Сейчас на финише было то же самое», — рассказал Карякин.

Сразу имени россиянин не назвал, но всё было и так очевидно. В зачёте мотовездеходов выступают лишь два гонщика из Саудовской Аравии, и только один из них – Салех Аль-Саиф – показывает высокие результаты. В восьмой день борьбы Аль-Саиф занял четвёртое место, накануне и вовсе победил, а в генеральной классификации он идёт восьмым.

Внештатный корреспондент «Чемпионата», одна из главных российских энтузиасток ралли-рейдов Светлана Амеличкина также расспросила Карякина о спорных и даже скандальных действиях соперника.



«У наших соперников есть грузовики техподдержки, кого-то даже просто по беспределу обслуживают на спецучастке, — ещё раз подтвердил россиянин. — Аль-Саиф? Да. Кто знает его, видели, тоже говорят, что его обслуживали прямо на спецучастке. Это удручает.



Вот команду South Racing обслуживают их грузовики – это легально. Если у тебя есть огромные деньги, пожалуйста: бери себе грузовик, вали в него запчасти и езжай. А тут его обслуживали местные на пикапе, полностью загруженном запчастями. Даже не стеснялись, что торчат колёса, рычаги и прочие расходники».

В своих соцсетях Карякин добавил, что «чёрная техничка» — не единственное нарушение со стороны соперника: «Обиднее даже не этот незаконный сервис, за что полагается дисквалификация, а то, что у него был трек: он знал, где должен оказаться, чтобы ему помогли. Это значит, что треки всё-таки сливают, что очень обидно. Организаторы пытаются сделать красивую историю, которая, к сожалению, каким-то образом уходит не туда, куда нужно.

Я терпеть не могу обман, всегда стараюсь жить и бороться честно, а тут такая неприкрытая наглость, и не я один стал ее свидетелем… Если честно, она меня буквально выбила из колеи. Я надеюсь, что организаторы в курсе произошедшего и примут меры».

Действительно, если мы говорим об имидже организаторов «Дакара», то куда важнее разобраться не с незаконной техпомощью, а с тем, каким образом пилот – к тому же местный – получает секретную информацию о маршруте. О'кей, в этот раз Аль-Саиф всё-таки вряд ли войдёт в тройку лучших и уж тем более поборется за победу, но что если в следующем году, набравшись опыта, он или какой-то другой местный гонщик благодаря подобным вещам возглавит генеральную классификацию? Готовы ли организаторы «Дакара» ради справедливости пойти на определённый конфликт со страной, принимающей соревнование?

Посмотрим, примут ли дакаровцы какие-то меры по отношению к Аль-Саифу. Куда проще наказать и дисквалифицировать местного пилота, пока он занимает восьмое место, а не сражается за победу в гонке…