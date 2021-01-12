Крах надежд Карякина на «Дакаре». Теперь за победу борются только «КАМАЗы»

Во вторник организаторы «Дакара» подготовили для участников круговой этап в Неоме, трасса пролегала рядом с Красным морем и вновь неприятно удивила гонщиков обилием острых камней. Эти сами камни даже могут решить исход борьбы в легковом зачёте…

MOTO&QUAD: два фаворита в больнице

В конце дня участники нередко говорят, что прошедший этап «Дакара» был убойным. Но сегодня это была отнюдь не фигура речи: сразу два ведущих мотоциклиста досрочно завершили день с серьёзными травмами.



Сначала из борьбы выбыл герой предыдущего спецучастка Тоби Прайс, который при аварии травмировал левую руку и плечо. Спустя чуть менее ста километров спецучастка травму плеча заработал и Лусиано Бенавидес, которого тоже на вертолёте отправили в больницу. Таким образом гонка лишилась обладателей промежуточных второй и десятой позиций.



Лидер генеральной классификации Хосе Игнасио Флоримо сумел избежать проблем и после схода Прайса наконец-то обрести некоторый отрыв от преследователей. Гонщик «Хонды» опережает ещё одного представителя японской марки Кевина Бенавидеса — именно он сегодня победил — на 11 с половиной минут. В топ-5 идут ещё два представителя «Хонды», а испортить им праздник ещё попробует Сэм Сандерленд из «КТМ», отстающий от лидера на 14 с половиной минут.

В зачёте квадроциклов сохраняется статус-кво: Мануэль Андухар опережает Александра Жиру на 19 с половиной минут, а Джованни Энрико — на 24. То есть преследователи отыграли по паре минут, но не более того. Однако для этой категории такой гандикап не слишком внушителен, а впереди ещё три дня борьбы.

CAR: Аль-Аттия отпускает Петеранселя

Под ударом оказалась интрига в классе внедорожников. Напряжённая борьба между Стефаном Петеранселем и Нассером Аль-Аттиёй, конечно, продолжится, но после девятого этапа француз сможет вздохнуть чуть свободнее: сегодня он привёз катарцу 12 минут и увеличил общий отрыв до 18. Теперь у Стефана есть небольшой запас на случай навигационных ошибок и пробитых колёс. Собственно, именно колёса и подвели сегодня Нассера.



«У нас не было проблем с навигацией, но у нас было три прокола и не осталось запасных колёс. Мы решили продолжить гонку в более спокойном темпе. После этого Стефан нас опередил. Было нелегко, но что ещё мы можем сделать? Такова жизнь. Я сделал всё что мог и добрался до финиша. Всё ещё возможно», — заявил Аль-Аттия.

Долго ехать без запасок пришлось и Владимиру Васильеву, показавшему сегодня 15-й результат. «Сегодняшний этап – это сплошные камни, — признался россиянин. – Прям такие камни, что я не понимаю, как организаторы решили прокладывать трассу в таких местах. Ужасно. На 200-м километре мы уже остались без запасных колес, пробив три колеса. Сбросили скорость и ехали на доезд. Мало того, что трасса довольно каменистая, сегодня еще была такая река с камнями! Ехали по руслу реки из сплошных камней. Это уже не ралли-рейд и спорт, когда едешь еле-еле, лишь бы не пробить колеса и надеяться на удачу».



Проиграв сегодня 28 минут, Васильев упустил в общем зачёте шестое место, вернувшееся к Халиду Аль-Кассими. Между двумя пилотами девять минут, а позади россиянина идёт Мартин Прокоп, проигрывающий Васильеву 26. Виктор Хорошавцев занимает 26-е место, Денис Кротов — 31-е. Очередной сложный день был у Ясира Сеайдана и Алексея Кузьмича, проигравших два с половиной часа. Впрочем, в «абсолюте» они все равно уже ни на что не претендуют.

«Дакар»-2021. Автомобили. Положение после девятого СУ

1. Стефан Петерансель (MINI) — 34:26.16

2. Нассер Аль-Аттия (Toyota) — +17.50

3. Карлос Сайнс (MINI) — +1:02.25

4. Якуб Пшигонски (Orlen Team/Overdrive) — +2:16.30

5. Хоан Нани Рома (Bahrain Raid Extreme) — +2:42.38

6. Халид Аль-Кассими (Abu Dhabi Racing) — +3:01.13

7. Владимир Васильев (X-Raid Team) — +3:10.17.

SSV: погоня Карякина завершена

Накануне россиянин Сергей Карякин обнадёжил российских болельщиков высоким темпом на восьмом спецучастке. Словно чувствуя, что терять уже особо нечего (с прежним темпом Карякин потихоньку отставал от лидеров, пусть даже их ряды редели), Сергей рванул вперёд и подарил надежду на борьбу за подиум или даже победу. Увы, день спустя всё было кончено.



До пятой контрольной точки дела шли нормально, но затем мотовезедход Карякина надолго остановился на трассе. Точная причина остановки на данный момент неизвестна, но ясно одно: потеряв порядка трёх часов, Сергей лишился абсолютно всех шансов на высокий результат по итогам гонки. Российскому экипажу удалось реанимировать свою багги и возобновить движение, но теперь можно надеяться разве что на яркие выстрелы на отдельных спецучастках.

Грязная игра на «Дакаре»: соперник Карякина плюёт на правила. Местным всё можно? Неужели организаторы закроют глаза на показное пренебрежение регламентом?

Между тем в лидеры общего зачёта вернулся Франсиско Лопес Кондардо. Американец Остин Джонс недолго красовался впереди: сегодня он проиграл главному конкуренту 33 минуты. Впрочем, интрига сохраняется: в «абсолюте» между чилийцем и американцем всего 12 минут. А ведь Карякин вполне мог оказаться совсем недалеко от Джонса…



Молодой американец Сет Кинтеро, как и российский гонщик, распрощался с шансом на высокий результат: он сегодня потерял даже больше времени, чем Карякин. Кинтеро был последним представителем категории T3, боровшимся за победу в общем зачёте мотовездеходов: на «Дакаре»-2021 эта категория проиграла схватку более проверенной технике Т4.

TRUCK: первая победа Мацика — ну и на здоровье

Подошла к концу победная серия гонщиков «КАМАЗ-мастера». В девятый день борьбы четыре российских экипажа пропустили вперёд чеха Мартина Мацика на «Татре», для которого этот успех стал первым в карьере. Как мы уже написали в подзаголовке — ну и на здоровье. Очевидно, что представители камазовцев сейчас больше думают о генеральной классификации, им нет никакого резона рисковать итоговым результатом. Раз чех проехал быстро и стабильно — пусть празднует локальную победу.



Айрат Мардеев и Дмитрий Сотников проиграли Мацику две с половиной минуты, Антон Шибалов — четыре, Андрей Каргинов — пять. В общем, всё штатно, всё спокойно. Каргинов во время спецучастка проколол колесо, но благодаря системе подкачки избежал необходимости останавливаться. В то же время единственному оставшемуся мазовцу Алексею Вишневскому пришлось дважды менять колёса и дальше ехать осторожно, без запасок. В итоге белорус стал восьмым, проиграв 25 минут.

В генеральной классификации Сотников всё так же опережает Шибалова и Мардеева, а Алеш Лопрайс идёт четвёртым и караулит возможные проблемы Айрата. Мацик снова оторвался от Вишневского на 25 минут, столько же уступает белорусу Каргинов. Отрыв Андрея от идущего восьмым Мартина ван ден Бринка вырос с трёх минут до двадцати.

«Дакар»-2021. Грузовики. Результаты девятого СУ

1. Мартин Мацик («Биг Шок Рейсинг») — 05:05.54

2. Айрат Мардеев («КАМАЗ-мастер») — +2.27

3. Дмитрий Сотников («КАМАЗ-мастер») — +2.37

4. Алеш Лопрайс («Прага») — +3.41

5. Антон Шибалов («КАМАЗ-мастер») — +4.12

6. Андрей Каргинов («КАМАЗ-мастер») — +4.19

7. Мартин ван ден Бринк («Маммоет Раллиспорт») — +22.12

8. Алексей Вишневский («МАЗ-СПОРТавто») — +25.35.

Что дальше

На десятом этапе протяжённостью в 342 боевых километра организаторы обещают непростые для навигации песчаные участки, вновь не обойдётся и без камней. Когда организаторы пишут в легенде про 0 % камней, все жалуются на их наличие. Чего же ждать, когда завтра нам обещают аж 1 %?!