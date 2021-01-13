«КАМАЗ-мастер» проиграл этап, но победа всё ближе! Итоги 10-го этапа «Дакара»

Ралли «Дакар» стремительно приближается к финишу — в среду пилоты проехали 10-й из 13 этапов. В классе внедорожников Нассер Аль-Аттия продолжает погоню за Стефаном Петеранселем, «КАМАЗ-мастер» по-прежнему удерживает первые позиции среди грузовиков, Сергей Карякин отмечает первую в этом году победу, а в классе мотоциклов из борьбы выбыл один из фаворитов. Итоги 10-го этапа — в традиционном обзоре «Чемпионата».

BIKE/QUAD: Корнехо упал, в лидерах Бенавидес

Среди мотоциклистов быстрейшим на 10-м этапе стал Рикки Брабек, хотя до самого конца дистанции почти в одном графике с ним шёл Хосе Игнасио Корнехо Флоримо — чилиец, однако, упал на последней секции этапа и в итоге потерял почти 18 минут.



В генеральной классификации вперёд вышел Кевин Бенавидес (3-е время на СУ10), чей отрыв от Рикки Брабека — 51 секунда. Корнехо Флоримо, лидировавший накануне, оказался третьим — всего в 67 секундах позади лидера. Так что шансы на победу ещё были — если бы не выяснилось, что пилот получил травму и не сможет продолжить марафон. Корнехо пришлось оформить сход.

Корнехо Флоримо до аварии на СУ10 Фото: aso.fr

Третья позиция в итоге перешла к Сэму Сандерленду, который уступает Бенавидесу десять минут. Четвёртым идёт Хоан Барреда — он в 15 минутах от первого места, но тоже сохраняет шансы на победу. А вот Скайлеру Хауэсу, идущему пятым с отставанием в полчаса, побороться за первое место будет уже куда сложнее.

Мотоциклы. Положение после СУ10



1. Кевин Бенавидес (Monster Energy Honda Team) — 40:20.08

2. Рикки Брабек (Monster Energy Honda Team) +0.51

3.Сэм Сандерленд (Red Bull KTM Factory Racing) +10.36

4. Хоан Барреда Борт (Monster Energy Honda Team) +15.40

5. Скайлер Хауэс (BAS Dakar KTM Racing Team) +29.38

6. Даниэль Сандерс (KTM Factory Team) +30.55

7. Лоренцо Сантолино (Sherco Factory) +40.41

8. Пабло Кинтанилья (Rockstar Energy Husqvarna Factory Racing) +1:04.02

9. Адриен ван Беверен (Monster Energy Yamaha Rally Team) +1:12.22

10. Штефан Свитко (Slovnaft Rally Team / KTM) +1:16.19.

В классе квадроциклов за победу на этапе всю дистанцию боролись Итало Педемонте и Пабло Копетти, и последний в итоге взял верх с преимуществом в 20 секунд. Лидер генеральной классификации Мануэль Андухар финишировал с третьим временем, уступив менее трёх минут.

Тем не менее Андухар сумел увеличить отрыв в общем зачёте, поскольку Александр Жиру проехал ещё на полторы минуты медленнее. Теперь Андухара и Жиру разделяет 21 минута. Энрико идёт третьим и проигрывает 27 минут, а отставание Копетти и Педемонте уже составляет три часа.

Квадроциклы. Положение после СУ10



1. Мануэль Андухар (7240 Team / Yamaha) — 50:56.43

2. Александр Жиру (Team Giroud / Yamaha) +21.00

3. Джованни Энрико (Enrico Racing Team / Yamaha) +27.04

4. Пабло Копетти (MX Devesa by Berta / Yamaha) +2:54.28

5. Итало Педемонте (Enrico Racing Team / Yamaha) +3:02.09.

AUTO: у Аль-Аттии всё меньше времени

В классе внедорожников быстрейшим на этапе стал Язид Аль-Раджи на «Тойоте», опередивший на две минуты Нассера Аль-Аттию и Стефана Петеранселя, сражающихся за победу. Аль-Аттия оказался быстрее Петеранселя, но всего на 49 секунд, а потому в общем зачёте разрыв между лидерами по-прежнему составляет внушительные 17 минут. Карлос Сайнс проиграл им ещё две минуты и теперь отстаёт от лидера на 63 минуты.



Может показаться, что у Петеранселя комфортное лидерство, а борьба за победу окончена, однако это не так: француз по-прежнему испытывает прессинг и в любой момент может потерять победу. «Прессинг никогда не исчезает. Даже если ты хорошо проехал этап, думаешь о том, что было бы обидно испортить всё на следующий день, — сказал на финише Стефан. — Быть лидером — наилучшая позиция, но это также означает, что ты можешь потерять больше, чем другие».

Стефан Петерансель на СУ10 Фото: aso.fr

Четвёртое и пятое места по-прежнему удерживают Якуб Пшигонски и Нани Рома, Халид Аль-Кассими занимает шестую строчку, а седьмым идёт Владимир Васильев — россиянин постепенно сокращает отставание от идущих впереди экипажей, так что до топ-6 осталось чуть больше трёх минут.



Виктор Хорошавцев показал на этапе 29-е время, но отыграл две позиции в общем зачёте и теперь идёт 24-м, а Денис Кротов проехал спецучасток даже быстрее — 16-я позиция, а в «генерале» теперь занимает 30-ю строчку.

Внедорожники. Положение после СУ10



1. Стефан Петеранселье (X-raid Mini JCW Team) — 37:33.06

2. Нассер Аль-Аттия (Toyota Gazoo Racing) +17.01

3. Карлос Сайнс (X-raid Mini JCW Team) +1:03.44

4. Якуб Пшигонски (Overdrive Toyota) +2:18.43

5. Нани Рома (Bahrain Raid Extreme / BRX) +2:50.22

6. Халид Аль-Кассими (Abu Dhabi Racing / Peugeot) +3:13.14

7. Владимир Васильев (X-raid Mini JCW Team) +3:14.56

8. Джиниэл де Вильерс (Toyota Gazoo Racing) +3:43.28

9. Мартин Прокоп (Benzina Orlen Team / Ford) +3:45.46

10. Кристиан Лавьей (MD Rallye Sport / Optimus) +4:30.52…

24. Виктор Хорошавцев (X-rad Team / Mini) +8:22.37…

30. Денис Кротов (MSK Rally Team / Mini) +10:24.22.

SSV: победа Карякина

В классе мотовездеходов быстрейшим на 10-м этапе стал Сергей Карякин. На первой половине дистанции с лучшим временем шёл Крис Мик, известный по выступлениям в классическом ралли, но на второй части спецучастка быстрее был Карякин, а британец в итоге закончил этап с седьмым результатом. Увы, на фоне вчерашних технических проблем шансов на победу уже нет — в общем зачёте экипаж занимает 19-е место с отставанием в 10 с лишним часов.



Лидирует же Франсиско Лопес Контардо, который на 10 минут опережает Остина Джонса и более 40 «везёт» Арону Домжале. Михал Гочаль, Рейнальдо Варела и все остальные проигрывают более часа.

SSV/UTV. Положение после СУ10



1. Франсиско Лопес Контардо / Хуан-Пабло Латрак Винагре (South Racing Can-Am) — 45:39.18

2. Остин Джонс / Густаво Гужельмин (Monster Energy Can-Am) +10.13

3. Арон Домжала / Мацей Мартон (Monster Energy Can-Am) +42.41

4. Михал Гочаль / Шимон Господарчик (Energylandia Rally Team / Can-Am) +1:01.59

5. Ренальдо Варела / Майкел Жусто (Monster Energy Can-Am) +1:24.47…

19. Сергей Карякин / Антон Власюк (SNAG Racing Team) +10:15.18.

TRUCK: вторая подряд победа Мацика

В классе грузовиков второй день подряд быстрее всех спецучасток проезжает Мартин Мацик на «Ивеко». Правда, беспокоиться не о чем: все экипажи «КАМАЗ-мастера» расположились на этапе в топ-6 и уступили не более четырёх минут. При этом Дмитрий Сотников занял второе место и проиграл чеху ровно 100 секунд — его лидерству по-прежнему ничего не угрожает.

Старт грузовиков на СУ10 Фото: aso.fr

В общем зачёте Сотников на 47 минут опережает Шибалова, а Мардеева — на 74 минуты. Алеш Лопрайс, главный на данный момент соперник «КАМАЗ-мастера», идёт четвёртым и уступает уже 95 с половиной минут. Мартин Мацик держится пятым (107 минут отставания), а далее по-прежнему идут Алексей Вишневский и Андрей Каргинов.



На данный момент главная интрига у грузовиков — спор двух чехов за четвёртую позицию. В то же время очевидно, что для пилотов «КАМАЗ-мастера» главная установка — спокойно довезти результат до финиша, пусть даже ценой проигрыша отдельных спецучастков Мацику и Вишневскому.

Грузовики. Положение после СУ8



1. Дмитрий Сотников / Руслан Ахмадеев / Ильгиз Ахметзянов («КАМАЗ-мастер») — 40:57.31

2. Антон Шибалов / Дмитрий Никитин / Иван Татаринов («КАМАЗ-мастер») +47.22

3. Айрат Мардеев / Дмитрий Свистунов / Ахмет Галяутдинов («КАМАЗ-мастер») +1:14.41

4. Алеш Лопрайс / Петр Покора / Халид Алькенди (Instaforex Loprais Praga) +1:35.35

5. Мартин Мацик / Франтишек Томашек / Давид Шванда (Big Shock Racing / Iveco) +1:47.29

6. Алексей Вишневский / Максим Новиков / Сергей Сачук («МАЗ-СПОРТавто») +2:16.39

7. Андрей Каргинов / Андрей Мокеев / Игорь Леонов («КАМАЗ-мастер») +2:41.28

8. Мартин ван ден Бринк / Ваутер де Граф / Даниэль Козловски (Trucks Mammoet Rallysport / Renault) +3:17.55

9. Игнасио Касале / Альваро Леон / Петр Чапка (Tatra Buggyra Racing) +4:33.05

10. Мартин Шолтыс / Давид Схованек / Томаш Сикола (Tatra Buggyra Racing) +4:55.54.

11-й этап: Аль-Ула — Янбу-эль-Бахр

До финиша гонки остаётся всего 689 зачётных километров, и 466 из них пройдут в рамках 11-го этапа — из Аль-Улы в Янбу-эль-Бахр (это должен был быть самый длинный спецучасток по ходу гонки, но организаторы сократили дистанцию). Составители маршрута обещают дюны в начале дистанции и скоростные трассы вдоль побережья — ближе к финишу. И чем больше разнообразия, тем лучше, ведь во многих классах этот этап станет решающим, а в первую очередь в классе внедорожников.