Поймал конкурента на жульничестве, тут же попался сам и выиграл! Это Карякин на «Дакаре»

После относительной серой половины ралли-марафона «Дакар»-2021 Сергею Карякину удалось стать одним из главных ньюйсмекеров последних дней — что ни день, то новая громкая новость с участием российского участника зачёта мотовездеходов. И пусть шансов на победу в гонке нет никаких, в плане цитируемости Карякин точно стал на гонке одним из лидеров.

Всё началось вечером после восьмого этапа «Дакара». Закончив двухдневный марафонский этап, на котором участники должны были обслуживать технику без помощи механиков, Карякин выступил с серьёзными обвинениями в адрес одного из соперников, представляющих Саудовскую Аравию. Россиянин заявил, что этому участнику вопреки правилам подвезли необходимые запасные детали, плюс он откуда-то заранее знал детали маршрута, хотя все экипажи получают роудбук всего за 15 минут до старта.



Прямо фамилию конкурента Карякин не называл, но не нужно было являться Шерлоком Холмсом, чтобы понять, на кого намекает Сергей: в его зачёте выступали лишь два представителя Саудовской Аравии, и лишь один из них — Салех Аль-Саиф — показывал высокие результаты и мог представлять для россиянина угрозу.

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Попавший под подозрения экипаж молчать не стал. С порталом RacingLifeNews связался испанский штурман Аль-Саифа Ориоль Видаль Монтихано и ответил на обвинения.



«Эти заявления — просто фейк. Мне грустно читать их от пилота, который, видимо, не обладает бюджетом на уровне заводских экипажей, как мы. За нами следуют люди, которые являются нашими поклонниками, они предлагают нам кофе, чай до и после этапов, что-то ещё в этом роде. Мы стараемся сделать хорошую гонку и показать всё, на что способны, как и Сергей, в рамках правил. Кстати, на всех спецучастках мы должны закрыть наши телефоны в специальном ящике организаторов, так что не можем связаться с кем-либо», — заявил Видаль Монтихано.



Что ж, на второй пункт обвинения — про маршрут — испанец ответил относительно убедительная, но вот рассказы про «чай и кофе» выглядят довольно забавно. Может быть, это осознал и сам штурман? По крайней мере, вскоре комментарий был удалён.

Никаких оперативных санкций в адрес Аль-Саифа не последовало — организаторы вроде как попросили предоставить фото- и видеосвидетельства нарушений, без которых у них нет повода наказать пилота. Да и вопрос перестал быть принципиальным, после того как Аль-Саиф потерял почти три часа на девятом этапе, а с ними и шансы на высокий результат.



Ну а сегодня рвануло вновь — причём теперь уже с видео. На записи, сделанной одним из участников «Дакара», видно, как во время девятого спецучастка гонки сломавшуюся багги Карякина на жёсткой сцепке буксирует какой-то местный внедорожник, никак не связанный с «Дакаром» (на нём нет никаких наклеек и так далее).

Согласно регламенту гонки, подобная помощь на спецучастке категорически запрещена. Буксировать коллегу могут другие участники «Дакара», посторонние могут как-то помочь только после окончания боевой фазы гонки. Выходит, обвинив накануне соперников в незаконной помощи, Карякин на практике оказался ничуть не лучше?

Забавно, что в комментариях под видео не забыл отметиться тот самый Аль-Саиф. Он просто оставил несколько смеющихся смайлов.

На фоне разгорающегося скандала было очень интересно узнать мнение Карякина и его команда. Сначала с заявлением выступил официальный представитель команды.



«Путь к старту был нелёгким, всё много раз висело на волоске, но мы никогда не опускали рук. Не будем делать это и сейчас. «Пить чай» на спецучастке, оказывается, популярно в этих местах, правда, повод для этого у всех разный. Кто-то использует «чай» как возможность ворваться на подиум всеми возможными способами, а кто-то – доехать до финиша. Думаю, это всё-таки разные вещи», — приводит заявление официального представителя команды журналист Мария Мельникова в фейсбук-группе «Мой автоспорт».



То есть фактически в команде Карякина признали факт помощи, но обратили внимание, что россиянин к ней прибег в ситуации, когда уже потерял шансы на победу, а его соперник — когда ещё мог побороться за высокие места. Что ж, в моральном плане для кого-то это может стать аргументом, но для правил «Дакара» все равно, первым ты идёшь или последним, когда получаешь нелегальную помощь.

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Закончив десятый этап гонки, ситуацию наконец прокомментировал Карякин.



«Наша машина сломалась, мы были вынуждены остановиться. Подъехали местные жители и предложили помощь. Нас увидели с местной машиной другие участники и сняли это на видео. Арабы пытались нам помочь, это правда. Но по факту что-то сделать они не смогли. Рядом с нами останавливался Жерар Форес, дал запчасть, помог также один из других грузовиков технической поддержки другой команды. Мы смогли произвести необходимый ремонт и доехать до финиша.

Сейчас к нам есть вопросы со стороны организатора. После победы на сегодняшнем спецучастке нас ждут в штабе гонки. У нашего оппонента есть видео, когда мы едем за машиной араба, он пытается им апеллировать. Посмотрим, как это расценят организаторы. Безусловно, мы не пытаемся бороться за первое место по итогам всей гонки, наша цель теперь – финиш и хорошее время на оставшихся спецучастках», — заявил пилот.



Получается, россиянин так защищает себя: арабы по факту не помогли (хотя мы видели факт буксировки), плюс попробуйте доказать, что нас именно тащили, а не мы ехали вплотную за грузовиком. Последнее — довольно странно: на видео чётко видно, что машина на сцепке, да и зачем в противном случае ехать бампер в бампер?



На момент написания этого текста результаты разборок Карякина с судьями неизвестны, хотя ещё ранее россиянину присудили шестичасовой штраф как раз за получение посторонней помощи на трассе. Выходит, сейчас скорее обсуждается, стоит ли смягчить или ужесточить эти санкции.

А между тем в десятый день борьбы быстрейшим в классе мотовездеходов стал… как раз Карякин! После поломки шаровой опоры и аварии в девятый день, на фоне мощного скандала — голливудский сценарий! Как бы вместо хэппи-энда нас не ждала суровая дисквалификация…