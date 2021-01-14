На «Дакаре» оживили легендарный «Порше». Как устроена 911-я, на которой едут две девушки

При упоминании марки «Порше» в контексте ралли-марафона «Дакар» на ум приходит монструозное купе Porsche 959. Автомобиль, который разрабатывался по регламенту Group B для классического ралли, после перехода серии на новые технические требования оказался не у дел и его перепрофилировали под «Дакар». В дебютной гонке 1985 года новые спорткары до финиша не добрались, а в 1986-м Porsche 959 записали на свой счёт победный дубль. Но этот успех был бы невозможен без купе, вышедших на старт марафона-1984. Успех модели 959 заложил Porsche 911 3.2 4x4, известный также как Porsche 953.

Автомобиль (между прочим, первый полноприводный Porsche 911 в истории) появился в качестве своеобразного испытательного стенда для отдельных узлов и агрегатов грядущего 959. За основу модели 953 был взят стандартный Porsche 911, который адаптировали к марш-броску на 14 000 км по пересечённой местности в Африке. Первым делом мощность 3,2-литрового двигателя… снизили с 305 л.с. до 225 л.с., чтобы мотор мог спокойно переваривать некачественное топливо, с которым команда могла столкнуться на дистанции «Дакара». Запас бензина на борту составлял почти 300 литров — 120-литровую ёмкость установили в переднем багажнике, а дополнительный 150-литровый бак разместили в салоне за спинкой кресла водителя.

Фото: Porsche

Одним лишь двигателем и большим запасом топлива покорить «Дакар» было бы невозможно, поэтому усилили подвеску и увеличили дорожный просвет до впечатляющих 27 см. Но основной технической особенностью стала система полного привода, делившая тягу между передней и задней осью в соотношении 31:69, которую разработали для Porsche 959 и тестировали на Porsche 953. Машина оснащалась ручной блокировкой межосевого дифференциала, управлять которой экипаж мог прямо из салона во время движения, что по тем временам было крайне прогрессивным решением. Ну и, конечно, в салоне помимо обязательных гоночных кресел и штурманского оборудования был установлен стальной каркас безопасности, а кузов облегчили до 1247 кг за счёт использования дверей, крыши, передних крыльев из пластика и боковых и заднего стёкол из плексигласа.

На старт «Дакара»-1984 вышли три Porsche 953 в ливрее Rothmans — компанию в качестве спонсора проекта привлёк в команду бельгиец Жаки Икс, который и стал одним из пилотов новых спорткаров (на купе с №175) в ралли-марафоне. Его напарниками по коллективу были француз Рене Метж (на машине с №176) и опытный немец, гонщик и тест-пилот Porsche, работавший в том числе и над ралли-рейдовым купе, Роланд Куссмауль, который управлял Porsche 911 3.2 4x4 по прозвищу Feuerwagen с бортовым №177, игравшим роль «быстрой технички» для лидеров коллектива.

Фото: Porsche

Куссмауль сыграл важную роль в том, чтобы все машины команды добрались до Розового озера в Дакаре, потому что Икс, резво начавший марафон, как и подобает лидеру коллектива, на одном из спецучастков едва не сгорел. Домкрат перебил проводку, Porsche 935 загорелся, но пожар удалось вовремя заметить и спасти машину, однако бельгиец потерял немало времени, ожидая помощь в лице Роланда.

Тем не менее Жаки смог продолжить гонку и даже прорвался было на 3-е место в общем зачёте, пока на предпоследнем спецучастке (на второй день после старта пилот потерял время из-за прокола колеса, а пожар приключился на третий день гонки, а) не возникли проблемы с карданным валом. На выручку вновь пришёл экипаж №177 — в итоге Роланд Куссмауль, выиграв два спецучастка, был классифицирован 26-м (по признанию самого пилота, он заблудился в самый неподходящий момент — сказалась нехватка опыта экипажа в ралли-рейдах), Жаки Икс занял шестое место, а Рене Метж блестяще выиграл «Дакар»-1984.

На этом гоночная карьера Porsche 911 3.2 4x4 частично завершилась. Но лишь частично, поскольку стартовавшие в ралли-марафоне 1985 года Porsche 959 оснащались двигателями от Porsche 953. Но уже на «Дакаре»-1986 из общего между моделями остались только марка машины да пилоты: Метж одержал свою третью победу в ралли-марафоне и вторую за рулём Porsche, а Икс занял второе место.

Фото: Porsche

Вроде бы на этом ралли-рейдовую страницу истории немецкого марка можно было бы считать перевёрнутой, если бы не 2021 год — год, когда на «Дакаре» уже в Саудовской Аравии дебютировал зачёт Dakar Classic.

Устроители гонки решили сделать отдельный класс для экипажей, участвующих в гонке на легковых автомобилях и грузовиках, выходивших на старт «Дакара» в 1980-90-е годы. Специально для раритетов организаторы проложили отдельный 12-этапный маршрут со спецучастками протяжённостью 200-300 км, причём сложность подбирали с учётом почётного возраста техники и уровня участников — убивать автомобили и терзать отнюдь не профессиональных пилотов и штурманов никто не собирался. Особенно если учитывать, что в число 24-х заявившихся на Dakar Classic-2021 был полностью женский экипаж на Porsche 911 SC.

Фото: Porsche

За руль спорткара села американка Эми Лёрнер — опытная участника марокканского Rallye Aicha des Gazelles, где на старт допускают только женщин — а её штурманом стала бельгийка Сара Боссерт, не имеющая вообще никакого опыта в автогонках, зато участвовавшая в парусных регатах.

Что касается Porsche, то это не оригинальный Porsche 953 (из всех построенных машин только одна находится в частной коллекции и если куда выбирается, то лишь на мероприятия вроде «Фестиваля скорости» в британском Гудвуде, а не на реальные гонки), а реплика «по мотивам», построенная в 1982 году бельгийцем Стефаном Хенраром.

Технических подробностей о Porsche 911 SC с «Дакара» 2021 года нет, но Эми отмечает, что регламент допускает использование только полностью стандартных автомобилей, исключая современные гоночные сиденья, ремни безопасности, штурманское оборудование и каркас безопасности. Так что речь, скорее всего, идёт о 200-сильном спорткаре с адаптированной под бездорожье подвеской да увеличенными в объёме топливными баками. С другой стороны, большего экипажу Лёрнер и Боссерт и не надо — в зачёте Dakar Classic участники борются не за лучшее время прохождения спецучастка, а за точность движения в соответствии с заданными организаторами нормативами средней скорости на дистанции.

В таком ритме движения на первый план выходит надёжность, и Porsche даже в условиях ралли-марафона подтверждает высокий статус немецких автомобилей. Особых неприятностей с автомобилем у дамского тандема нет, весь ремонт на бивуаках сводится разве что к плановому обслуживанию да устранению мелких неполадок, которые нет-нет да и проявятся, что нормально для без году 40-летнего спорткара.

Перед стартом целью для экипажа AL Rally был финиш на подиуме, но по итогам 10 спецучастков тандем Лёрнер/Боссерт занимает 18-е место — не так уж и плохо, если учитывать, что опытной Эми ассистирует дебютировавшая в автогонках Сара, а их автомобиль привычнее видеть в частной коллекции или музейной экспозиции, но никак не в пустыне Ближнего Востока.