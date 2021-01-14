Как попасть на «Дакар»? Сколько надо денег и где выступать — главные цифры и советы

Каждый год, когда стартует очередной «Дакар», появляются вопросы — а как попасть на главный ралли-марафон планеты, ведь участвуют в нём отнюдь не только профессиональные заводские гонщики. Перед «Дакаром»-2021 издательство «Бомбора» как раз выпустило книгу известной российской мотогонщицы Анастасии Нифонтовой под названием «Чистое небо Дакара», где спортсмена не только рассказала о своей карьере, но и подробно раскрыла её финансовую составляющую.

Нифонтова дважды выходила на старт «Дакара», причём если в первом случае выступала в обычном мотозачёте, то во втором — в специальном зачёте Original, чьи участники обязаны самостоятельно обслуживать технику, любая помощь со стороны механиков категорически запрещена. Нифонтова успешно справилась с испытаниями, о которых рассказала в своей книге. Ну а мы публикуем из неё главу, посвящённую делам бюджетным.

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Как попасть на большие гонки? Я имею в виду чемпионат мира, «Африку рейс», «Дакар», «Шелковый путь». Последнее время этот вопрос неоднократно звучал в мой адрес от тех, кто уже попробовал вкус внедорожных гонок и даже поучаствовал в какой-нибудь короткой бахе. Люди зачастую полагают, что если смогли пройти этот этап, то запросто смогут заявиться на топовые гонки и успешно в них финишировать. «Участник «Дакара» – звучит же!

Дать простой и короткий совет на эту тему невозможно. За простой фразой «участник и финишер «Дакара» скрывается гораздо больше, чем кажется на первый взгляд. Многие просто не в курсе, что для участия в нем недостаточно одних только денег. Каждый новичок обязан иметь в своем гоночном архиве как минимум две гонки серии чемпионата мира или серии «Дакар» (некоторые большие частные гонки под эгидой ASO и бренда «Дакар»), по результатам которых и отбирают претендентов на участие.

Наверное, кому-то по карману не размениваться по мелочам и сразу начать тратить по 20 000 евро за этап чемпионата мира, набираясь опыта на самом высшем уровне. Но, по-моему, это неразумно не только с точки зрения финансов, но и банально для безопасности. В связи с этим я призываю начать постепенное движение вверх с первых ступенек и не сигать через лестничные пролеты.

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К сожалению, у нас в России небольшой выбор раллийных соревнований. Мне на ум приходят только два варианта: MRC (Moto Rally Cup) и официальный чемпионат России по ралли-рейдам. Первый – интересная серия гонок для начинающих под руководством опытного автомобильного штурмана Алексея Кузьмича. Второй сейчас проживает очередной период реформации с новым руководством, но, надеюсь, в ближайшее время вернет себе былую славу под стать своему статусу.

После того как вы почувствуете себя уверенней и книжные каракули волшебным образом превратятся в осмысленное чтиво, смело переходите на следующий уровень. В этом случае у вас появится выбор: ехать на несколько этапов чемпионата России либо выбрать одну недорогую зарубежную частную гонку. В сезон их проводится великое множество. В этой главе я постараюсь пролить свет на «темное царство» заграничных чемпионатов по ралли.

Для примера возьмем участие в наиболее дорогостоящем соревновании – этапе чемпионата мира по кросс-кантри ралли. Каждый этап, естественно, по-своему уникален, но стоимость в общем у всех приблизительно одинаковая.

Для начала вам нужно определиться, на каком мотоцикле вы будете выступать – своем или прокатном. Если есть свой подготовленный аппарат, то я, естественно, очень рекомендую ехать именно на нем. Как говорится, всегда ближе и понятней. Минусы этого выбора заключаются в том, что вам необходимо задуматься о доставке аппарата на гонку и механике.

Здесь, кстати, тоже есть масса вариантов. Много команд предлагают техническое сопровождение на гонках и транспортировку, но это стоит больших денег, чем самостоятельное обслуживание. В идеале нужно найти друга, а лучше двух, которые поедут с вами на автобусе. Тогда расходы на топливо можно будет существенно снизить, и не придется раскошеливаться на авиабилет.

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Итак, считаем расстояние до места гонки, умножаем на 2 (туда-обратно) и прибавляем еще около 1000–1500 км в качестве пробега технички во время соревнования. Далее считаем расход топлива на этот километраж, добавляем стоимость обязательного ТО машины перед поездкой и проживание с питанием по дороге. Так получается стоимость транспорта. Вы в шоке от получившейся цифры? Я уже к этому привыкла и отношусь философски. Для примера, транспорт на Сардинию (общее расстояние пути 9000 км) обошелся около 3000 евро.

Отдельно считается зарплата механика. Это вопрос достаточно скользкий и строго индивидуальный. Тут уж как договоритесь. От гастарбайтерского «работаю за еду и ночлег» до полноценного оклада с командировочными.

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Если подходящего мотоцикла у вас нет или просто не хочется иметь дело с самостоятельной доставкой, то лучше взять мотоцикл напрокат. Здесь также можно найти разные варианты. Правильнее всего, считаю, посотрудничать с проверенной командой, которая не первый год выступает в чемпионатах и имеет не только отлично подготовленную технику, но и богатый опыт.

Так, например, аренда мотоцикла КТМ 450 Rally Replica стоит 6000 евро за гонку. В эту стоимость входит его разовая подготовка и запасной мотор. Техническое обслуживание мотоцикла вам обойдется еще в 5000 евро. Платите за работу механика, помощь в пунктах дозаправки и техобслуживания, работу менеджера во время гонки, возможность пользоваться «складом» запчастей. За использованные запчасти придется заплатить отдельно по факту. Итого, если вы с ком фортом летите на гонку на самолете, то к цене билета прибавьте около 11 000 евро за аренду и обслуживание мотоцикла. Может, пока не поздно, лучше все-таки в настольный теннис?

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Затем переходим к расходам на стартовые взносы, проживание, питание и прочую бытовуху, без которой участие невозможно. На всех гонках стоимость участия разная, но в среднем можно обозначить сумму в 3500 евро. Если платить заранее, то обычно дают небольшую скидку. Эту сумму берут не просто так. Туда входят еда, страховка, медицина, банкет по случаю церемонии награждения, место в бивуаке (палатка, где спят в своем мешке). На этапе Сардинии было включено еще и проживание в гостинице, а в Абу-Даби стартовый взнос покрывал топливо для мотоцикла и технички.

Поскольку единых правил нет, то каждый раз нужно внимательно читать регламент и условия, чтобы четко понимать, на что рассчитывать по приезде. К стартовой сумме необходимо прибавить взнос за механика (около 800 евро) и взнос за техничку (около 1100 евро), если вы едете на своем автобусе со своим механиком. За эти деньги он будет иметь священное право прикасаться к вашему мотоциклу, а также питаться, рассчитывать на медицинскую помощь и заходить в закрытый парк. Увильнуть от обязанности регистрировать механика не получится, ведь по регламенту ремонт мотоцикла посторонними людьми чреват пенализацией (наказанием) вплоть до исключения из гонки. А автобус за свой взнос получит три красивые наклейки, право стоять в закрытом парке и передвигаться по маршруту технички.

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Итак, если вы едете со своим мотоциклом, своей техничкой и механиком, то вместе со стоимостью дороги и взносами получится около 5000 евро. Сюда можно добавить зарплату механика и стоимость топлива для мотоцикла. В любом случае это выходит значительно дешевле аренды мотоцикла и платы за обслуживание сторонней команде.

Следующая статья расходов – аренда навигационного оборудования. Участие в соревнованиях со своим навигатором, как в российском чемпионате, запрещено. Поэтому в обязательном порядке вы должны взять в аренду три прибора: GPS-навигатор Unik (по нему вы и будете ориентироваться), Iritrack (черный ящик со встроенной связью с организаторами) и Balise (GPS-маяк на экстренный случай). Их аренда обойдется примерно в 700–800 евро, плюс на вашей карточке заморозят около 2000 евро залога на случай поломки или невозврата.

Скорее всего, дополнительно еще придется приобрести крепежи, провода и антенны для всего вышеперечисленного. На это уйдут дополнительные пять сотен. Итак, на навигацию вы потратите 1200–1300 евро.

Помимо этой кучи денег, для участия в чемпионате мира вам потребуется небольшой перечень разрешительных бумаженций. Самая главная из них – международная лицензия FIM (Международной федерации мотоспорта). Годовая лицензия стоит 800 евро, разовая – 450. Естественно, если в ваших планах участие в двух и более этапах, то лучше сразу купить годовую.

Также необходимо получить в отделении МФР (Федерация мотоциклетного спорта России) разрешение на старт (start permission). Эта бумага выписывается под конкретный этап для подтверждения того, что родина не против вашего участия в международном соревновании. Вам потребуется предоставить при регистрации права категории «А», техпаспорт, страховку на мотоцикл (грин-карту) и регистрационный госзнак.

Не забудьте отдельно подсчитать стоимость проживания и питания, но это тоже очень зависит от регламента конкретного этапа и ваших представлений о необходимом комфорте.

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Вот и весь обязательный минимум для участия в чемпионате мира по кросс-кантри ралли. По средним подсчетам, один этап обходится от 10 до 20 тысяч евро, а это внушительные деньги даже для людей с хорошим достатком. Но, как ни странно, я не считаю подобные соревнования сверхдорогими и недоступными. Вот ралли «Дакар» может считаться таковым, и к выведенным цифрам вы можете смело пририсовать лишний нолик. Все же этап чемпионата мира гораздо более доступен и демократичен для приключения, которое останется с вами на всю жизнь.

Так пусть мечта живет и потихоньку осуществляется! Я призываю к тому, чтобы вы завели копилку и начали потихоньку откладывать сразу после решения. Там у вас появится много новых друзей из разных стран, там вы откроете себя с совершенно новой стороны. В конце концов, будет о чем рассказать друзьям, детям и внукам. А можно ли все это измерить в денежных знаках? Уверена, что нет!

Давайте предельно конкретизируем выкладки на примере стоимости боевого километра для участника этапа чемпионата России, который прошел недавно в Крыму, и ралли в Албании, как самого недорогого международного соревнования.

КРЫМ

Общая боевая дистанция – 300 км.

Стартовый взнос – 22 000 руб. (с учетом аренды навигации).

Лицензия разовая – 500 руб.

Затраты на топливо для технички (3400 км) – 13 000 руб.

Затраты на топливо для мотоцикла – 912 руб. (24 л).

Стоимость парома – 3500 руб. (легковая с прицепом).

Проживание и питание – 15 000 руб. (3 дня гонки + день приезда / день отъезда).

Итого: общая сумма – 54 912 руб., стоимость одного боевого километра = 183 руб.



АЛБАНИЯ

Общая боевая дистанция – 2000 км

Стартовый взнос – 37 400 руб.

Лицензия – 0 руб.

Затраты на топливо для технички (6000 км) – 32 400 руб.

Затраты на топливо для мотоцикла – 17 000 руб. (250 л).

Проживание и питание – 27 500 руб. (7 дней гонки + день приезда / день отъезда).

Проживание и питание в дороге до Албании – 24 800 руб. (3 дня туда / три обратно).

Итого: общая сумма – 139 000 руб., стоимость одного боевого километра = 69 руб.

Конечно, сравнивать в лоб стоимость километра на таких разных дистанциях не стоит, поскольку очевидно, что длинная трасса резко ее снижает. Цифры были даны как ориентиры, чтобы понимать, где можно сэкономить и какую сумму придется железно заплатить.

Как видите, даже в нашем сверхдорогом виде спорта есть возможности уложиться в стоимость обычного отпуска в скучном турецком отеле. Дело за малым – разобраться с матчастью и вложиться в покупку боевого друга!