«КАМАЗ-мастер» оккупировал весь подиум «Дакара». И чуть не сбил в прыжке вертолёт!

В Саудовской Аравии завершился очередной марафон ралли «Дакар», и пусть интриг в заключительный день было не так много, эти 200 километров в случае проблем у кого-то могли бы дорого обойтись…

BIKE/QUAD: первый триумф Бенавидеса

В зачёте мотоциклов финальный день не преподнёс больших неожиданностей: Кевин Бенавидес показал второе время и с 5-минутным преимуществом выиграл первый в своей карьере «Дакар». Не то чтобы эта победа далась аргентинцу легко, ведь отставание Сэма Сандерленда перед стартом составляло всего четыре с небольшим минуты, однако британец не сразу взял одну из путевых точек, потерял время и откатился на третью позицию генеральной классификации.



Второе место занял Рикки Брабек — «Хонда», таким образом, празднует победный дубль. На четвёртом и пятом местах расположились Даниэль Сандерс и Скайлер Хауэс на KTM.

Кевин Бенавидес Фото: dakar.com

Лоренцо Сантолино на мотоцикле «Шерко» занял шестую позицию в генеральной классификации, а на седьмой строчке расположился лучший представитель «Хускварны» — Пабло Кинтанилья. Восьмое место перед заключительным днём занимал Адриен ван Беверен, однако на его мотоцикле возникли технические проблемы — и для «Ямахи» это полный провал, поскольку ни одного её райдера нет даже в топ-30.

Мотоциклы. Итоговое положение

1. Кевин Бенавидес (Monster Energy Honda Team) — 47:18.14

2. Рикки Брабек (Monster Energy Honda Team) +4.56

3.Сэм Сандерленд (Red Bull KTM Factory Racing) +15.57

4. Даниэль Сандерс (KTM Factory Team) +38.52

5. Скайлер Хауэс (BAS Dakar KTM Racing Team) +52.33

6. Лоренцо Сантолино (Sherco Factory) +58.30

7. Пабло Кинтанилья (Rockstar Energy Husqvarna Factory Racing) +1:16.39

В классе квадроциклов по итогам финального этапа первая пятёрка не претерпела никаких изменений: Мануэль Андухар одержал первую в карьере победу, Джованни Энрико занял второе место, а третьим стал Пабло Копетти.

Квадроциклы. Итоговое положение

1. Мануэль Андухар (7240 Team / Yamaha) — 60:31.04

2. Джованни Энрико (Enrico Racing Team / Yamaha) +33.42

3. Пабло Копетти (MX Devesa by Berta / Yamaha) +3:01.11

4. Камил Вишневский (Orlen Team / Yamaha) +6:50.20

5. Томаш Кубина (Story Racing SRO / Yamaha) +7:12.05.

AUTO: чуда не произошло

Весь марафон прошёл под знаком борьбы Стефана Петеранселя и Нассера Аль-Аттия, соперничать с ними по скорости мог лишь Карлос Сайнс, но Матадор отстал уже в первые дни. Казалось, что Аль-Аттия будет до конца прессинговать француза, но после потери 17 минут на девятом этапе шансы катарца резко упали. Перед финальным этапом Петерансель опережал Аль-Аттию на 15 с половиной минут — без проблем у лидера отыграть такой разрыв на дистанции в 200 километров было нереально.



Сенсации на заключительном этапе не произошло — Нассер отыграл 40 секунд, но это ничего не изменило. Стефан Петерансель одержал рекордную 14-ю победу на ралли «Дакар» — шесть раз он выигрывал этот марафон на мотоцикле и ещё восемь — за рулём внедорожника. Нассер Аль-Аттия в итоге занял второе место, а Карлос Сайнс остался третьим.

Призёры зачёта внедорожников Фото: dakar.com

«От 14-й победы эмоции такие же, как и от предыдущих! Как я уже говорил, «Дакар» всегда сложный, здесь не бывает лёгких побед, — заявил по окончании марафона Петерансель. — Каждый день мы испытывали огромный прессинг, каждый день мы понимали, что можем всё потерять, но в конце концов мы справились. Кстати, сегодня исполняется 30 лет со дня моей первой победы!».

Четвёртую позицию занял польский пилот Якуб Пшигонски, опередивший Нани Рому — испанец добрался до финиша и занял пятое место, что для BRX — команды-дебютанта с собственным прототипом — большой успех. На шестой позиции расположился Халид Аль-Кассими, выступающий на прототипах «Пежо», а на седьмой строчке — Владимир Васильев. Россиянин был очень близок к тому, чтобы опередить Аль-Кассими, но в итоге проиграл ему жалкие семь секунд!



Экипаж Виктора Хорошавцева в генеральной классификации расположился на 24-м месте, Денис Кротов занял 30-ю позицию, а Ясир Сеайдан, который выступал в экипаже с российским штурманом Алексеем Кузьмичом, после очередных проблем в финальный день стал 39-м.

Внедорожники. Итоговое положение

1. Стефан Петерансель / Эдуар Буланже (X-raid Mini JCW Team) — 44:27.11

2. Нассер Аль-Аттия / Матьё Бомель (Toyota Gazoo Racing) +14.51

3. Карлос Сайнс / Лукас Крус (X-raid Mini JCW Team) +1:01.57

4. Якуб Пшигонски / Тимо Готтшальк (Overdrive Toyota) +2:36.03

5. Нани Рома / Александр Винок (Bahrain Raid Extreme / BRX) +3:22.48

6. Халид Аль-Кассими / Ксавье Пансери (Abu Dhabi Racing / Peugeot) +3:29.31

7. Владимир Васильев / Дмитрий Цыро (X-raid Mini JCW Team) +3:29.38

8. Джиниэл де Вильерс / Алекс Харо Браво (Toyota Gazoo Racing) +3:58.39

9. Мартин Прокоп / Виктор Читка (Benzina Orlen Team / Ford) +4:10.21

10. Сириль Депре / Михаэль Хорн (Abu Dhabi Racing / Peugeot) +4:50.09…

24. Виктор Хорошавцев / Антон Николаев (X-raid Team / Mini) +9:41.09…

30. Денис Кротов / Олег Уперенко (MSK Rally Team / Mini) +11:28.11…

39. Ясир Сеайдан / Алексей Кузьмич (SRT Racing / Century) +18:30.44.

SSV: Чалеко Лопес — двукратный чемпион

В классе мотовездеходов первое место удержал Франсиско Чалеко Лопес на Can-Am — и это уже вторая его победа на «Дакаре», поскольку он уже выигрывал в 2019-м. К слову, в 2020-м Лопес был третьим, так что уже третий год подряд чилиец становится призёром главного ралли-рейда планеты. На второй позиции расположился американец Остин Джонс, а замкнул тройку призёров 2021 года поляк Арон Домжала. Сергей Карякин после своих технических проблем и штрафов занял 24-е место.

SSV/UTV. Итоговое положение

1. Франсиско Лопес Контардо / Хуан-Пабло Латрак Винагре (South Racing Can-Am) — 53:41.02

2. Остин Джонс / Густаво Гужельмин (Monster Energy Can-Am) +16.23

3. Арон Домжала / Мацей Мартон (Monster Energy Can-Am) +51.53

4. Михал Гочал / Шимон Господарчик (Energylandia Rally Team / Can-Am) +1:12.58

5. Рейналдо Варела / Майкел Жусто (Monster Energy Can-Am) +1:27.05…

24. Сергей Карякин / Антон Власюк (SNAG Racing Team) +11:04.04.

TRUCK: тройной триумф «КАМАЗ-мастера»

Уже в четвёртый раз в истории ралли «Дакар» весь призовой подиум заняла команда «КАМАЗ-мастер». Подобное уже бывало в 2011-м, когда свою последнюю победу одержал Владимир Чагин, в 2013-м — в год первой победы Эдуарда Николаева как пилота, а также в 2015-м, когда чемпионом стал Айрат Мардеев. На этот же раз пришёл черёд Дмитрия Сотникова.



Ранее Сотников уже выигрывал Africa Eco Race (2013) и дважды побеждал на «Шёлковом пути» (2013 и 2017), ну а теперь Дмитрий и его коллеги по экипажу — Руслан Ахмадеев и Ильгиз Ахметзянов — пополнят коллекцию наград «бедуинами».

«У меня просто нет слов, одни эмоции. Даже не верится пока, что мы выиграли, — признался на финише Сотников. — Это что-то фантастическое и невероятное, наш экипаж и вся команда проделали очень тяжелую работу, чтобы оказаться на первом месте. Рад, что «КАМАЗ-мастер» занял все три призовых места на этом «Дакаре». В этот успех вложено много труда и пота. Это не только борьба на трассе, а еще и самоотверженная работа команды ассистентов. Каждый спецучасток был настоящим испытанием, и очень здорово, что наш КАМАЗ ни разу не подвел нас».

Серебряным призёром гонки стал Антон Шибалов, хотя для него гонка легко могла завершиться крайне неожиданно: в одном из эпизодов телевизионный вертолёт спустился так низко к «КАМАЗу», что после небольшого прыжка на трамплине грузовик едва не сбил его! К счастью, контакт получился не слишком сильным, вертолёт, как и «КАМАЗ», не пострадали и продолжили движение — каждый по своим делам.



Третью позицию в итоговых протоколах завоевал Айрат Мардеев, в то время как ближайший соперник «Синей Армады» — Мартин Мацик — занял четвёртое место, уступив 1 час 47 минут. Пятёрку сильнейших замкнул Алеш Лопрайс на собственном грузовике «Прага», а на шестой позиции расположился Алексей Вишневский — единственный «МАЗ» на финише марафона. Андрей Каргинов, потерявший много времени из-за технических неполадок уже на первом этапе, занял седьмое место.

Грузовики. Итоговое положение

1. Дмитрий Сотников / Руслан Ахмадеев / Ильгиз Ахметзянов («КАМАЗ-мастер») — 48:21.21

2. Антон Шибалов / Дмитрий Никитин / Иван Татаринов («КАМАЗ-мастер») +41.38

3. Айрат Мардеев / Дмитрий Свистунов / Ахмет Галяутдинов («КАМАЗ-мастер») +1:16.35

4. Мартин Мацик / Франтишек Томашек / Давид Шванда (Big Shock Racing / Iveco) +1:47.51

5. Алеш Лопрайс / Петр Покора / Халид Алькенди (Instaforex Loprais Praga) +2:02.31

6. Алексей Вишневский / Максим Новиков / Сергей Сачук («МАЗ-СПОРТавто») +2:18.32

7. Андрей Каргинов / Андрей Мокеев / Игорь Леонов («КАМАЗ-мастер») +2:51.01

8. Мартин ван ден Бринк / Ваутер де Граф / Даниэль Козловски (Trucks Mammoet Rallysport / Renault) +4:24.21

9. Игнасио Касале / Альваро Леон / Петр Чапка (Tatra Buggyra Racing) +5:29.50

10. Мартин Шолтыс / Давид Схованек / Томаш Сикола (Tatra Buggyra Racing) +5:35.32.