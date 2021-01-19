Сироткин: Шварцману — остроты! Пусть засадит такой круг, что вся Формула-1 скажет «вау»!

В конце декабря бывший пилот «Уильямса» Сергей Сироткин учил корреспондентов «Чемпионата» и наших коллег, как правильно гонять в картинге. А мы воспользовались моментом и подробно расспросили россиянина о завершившемся сезоне, где он совмещал роль резервного пилота «Рено» с выступлениями в GT World Challenge Europe, и планах на будущее.

«Ценю Риккардо выше, чем во времена «Ред Булл»

— В 2020-м вы вновь являлись резервным пилотом «Рено». Что-то новое для себя почерпнули — или при вашем прежнем опыте особых откровений уже быть не может?

— Конечно, практически всё я уже давно изучил много лет назад. Но теперь у тебя полное видение работы команды, ты словно наблюдаешь за ней сверху и сравниваешь с тем видением, что есть у тебя самого.



Надо сказать, что из-за пандемии моя работа в паддоке была сильно ограничена: по сути я был наблюдателем — словно орёл, парящий сверху. Если раньше у меня был свой компьютер с доступом к телеметрии, то теперь я мог находиться в командном офисе только тогда, когда там находилось не более определённого числа людей. Например, когда начиналась тренировка и половина инженеров уходила на пит-уолл, то как раз хватало места, чтобы я сидел в уголочке и на чужом компьютере смотрел нужные мне вещи. В этом плане моя работа была поверхностным анализом того, что происходит. По-своему это тоже было интересно, и всё же в таком ключе уик-энды тянутся достаточно долго. Ты не видишь своего прямого влияния на результат, поэтому труднее находить мотивацию. Хорошо, что я параллельно катался в GT.



— Даниэль Риккардо рассказал, что у него был сомнительный ПЦР-тест перед Гран-при России. Вы об этом знали?

— Я не был в курсе этой ситуации, но понял, что что-то происходит. Мы с ним договорились вместе пойти поужинать, но всё вдруг отменилось, что было странно. Он туманно, но очень политкорректно написал, что так посоветовала команда.

Сироткин и Мазепин показали дизайны шлемов для Гран-при России

— С Алонсо не пересекались?

— Чуть-чуть. О какой-то совместной работе речи не шло. Просто обычные фразы: поздоровались, спросили, как у кого дела. У него были свои занятия, у меня — свои. Так что не было такого, что между сессиями мы сидели на соседних стульях и дружно скучали.



— Фернандо был очень быстр на так называемых тестах молодых пилотов. Это не может демотивировать Окона?

— Эстебан будет лучше понимать команду и машину. Не жду, что он останется совсем в тени Алонсо. Мне кажется, Фернандо будет очень трудно сразу оказаться на том уровне, на котором «его» машину оставил Дэн. И у Фернандо наверняка будет немало требований к команде, но и у команды будут высокие требования к Фернандо — сразу начинать сезон максимально сильно.



Думаю, по крайней мере на начальном этапе борьба между Алонсо и Оконом будет очень плотной. К тому же Эстебану очень помогло завоевание подиума: в Абу-Даби было заметно, что у него словно груз упал с плеч, он смог поехать более расслабленно, а в гонках это очень важно: когда ты зажат, напряжён, то теряешь.

Педро де ла Роса: Алонсо по силам вновь выиграть титул

— Почему Окону пришлось так сложно в дуэли с Риккардо?

— Я ценю Даниэля сейчас выше, чем когда он выступал за «Ред Булл» и боролся за победы, сражался на равных с Максом. Тогда я наблюдал со стороны и не видел всей его работы. Мы неплохо общаемся с 2018 года, я всегда симпатизировал Даниэлю, но в прошедшем году он раскрылся для меня ещё сильнее. Он так хорошо работал со своей бригадой инженеров, что даже когда не всё шло идеально в начале уик-энда, то они всегда умудрялись находить оптимальное сочетание настроек, чтобы реализовать потенциал по максимуму в квалификации и гонке. Для меня он открылся по-новому.



— Внутри команды было много шуток насчёт будущей тату Абитебуля?

— Шутили над этим, с Дэном тоже! Долго обсуждали, не было ли в споре пункта, что татуировка полагается за каждый подиум. Но вообще круто, когда в команде такие споры, подобные вещи. Они хорошо влияют на командный дух. Очень правильный спор.

«Макс забрал мощность моей правой ноги!» Риккардо ответил читателям «Чемпионата» Даниэль Риккардо опроверг возможность досрочного ухода из «Рено», похвалил Сироткина и рассказал, быть ли авокадо на шлеме.

«Гоночный азарт горит ярче, чем во времена Формулы-1»

— Есть вариант, что вы останетесь в «Альпин» резервным пилотом?

— Я хочу увидеть, в чём будет мой интерес. Я примерно знаю, чем хочу заниматься в 2021 году. Если вариант с Ф-1 будет увязан с моими общими интересами и целями, то, безусловно, я бы хотел остаться в паддоке. Мне не хочется «вываливаться» из этой системы. Но и проводить так много времени, не садясь за руль, непросто.



— У вас уже есть какая-то ясность по боевым выступлениям в 2021-м?

— Пока нет. Нынешняя ситуация не сильно способствует быстрому пониманию у разных структур, что будет происходить в следующем сезоне. Цель — продолжить выступления в гонках на выносливость, пока без конкретики, в каких именно чемпионатах. Но мне понравилось это направление, понравилось, как я показал себя «Феррари». Хочется расширить и сделать наше сотрудничество плотнее. Этот интерес обоюдный, но и мы, и они должны понять свои планы в такой нестабильной обстановке.

Сироткин: хотел бы помогать «Феррари» в нескольких сериях

— Как вообще сложился ваш 2020-й за пределами «Рено»?

— Странный сезон. По-своему очень трудный. Мы столкнулись с большим числом трудностей, но итог такой: в любой сложной ситуации можно найти выход и в процессе поиска этого выхода стать намного сильнее как личность, развиться. У меня получилось именно так. Временами было тяжело, но если говорить о спортивной стороне, то у меня удалось хорошо зарекомендовать себя в глазах «Феррари»: удалось покорить другую категорию машин, причём, как мне искренне кажется, сделать это максимально хорошо. Я чувствую, как во мне снова проснулся и очень сильно горит гоночный азарт — даже ярче, чем во времена Формулы-1. Поэтому я с удовольствием проводил этот сезон.

Также, как вы знаете, я активно занимаюсь развитием картинга, популяризацией этого вида спорта и обучением. У нас с SMP Racing единая цель – развивать автоспорт в России. Но этот непростой год подтолкнул меня идти дальше и осваивать новые направления: буквально за пять недель был в начале карантина был создан обучающий онлайн-проект. И сейчас стартует ряд других проектов, например, киберспортивная академия.



В общем, получился трудный, но продуктивный год. За него я как личность вырос сильнее, чем за пять предыдущих, и за это я благодарен 2020-му.

Как пилот Формулы-1 учил меня гоняться, а я чуть его не сбил Корреспондент «Чемпионата» стал почти идеальным учеником Сергея Сироткина, всего за урок перестав быть «мобильной шиканой».

— По киберспортивной академии. Вы ведь особо не были замечены в онлайн-гонках...

— Это так, но автоспорт интересен гораздо большему числу людей, чем те, кто могут себе позволить элементарно прийти на картодром. Сим-рейсинг позволяет получить первые азы, первые впечатления. Благодаря пандемии мы увидели, что эта тема может оказаться очень актуальной. Поэтому я хочу это развивать.



— Вы сказали, что в 2020-м гоночный азарт был даже сильнее, чем когда выступали в Ф-1. Как же так — там была сама Формула-1, а тут «всего лишь» GT?

— Не надо пытаться проводить какие-то параллели. Никто не отменял скорости Формулы-1, там был свой особый кайф, но надо понимать конкретно тот чемпионат и атмосферу в нашей команде SMP Racing, за которую я гонялся в GT: даже с учётом системы BoP (баланс скорости. — Прим. «Чемпионата») мы понимали, что можем рассчитывать на хороший результат буквально в каждой сессии. Это было очень важно для внутренних ощущений. Всё напоминало младшие серии, когда я практически всегда боролся за чемпионство.



Когда ты понимаешь, что каждый круг, каждое действие могут повлиять на результат, это гораздо больший стимул для преодоления себя и развития, чем когда ты знаешь, что ограничен уровнем машины. Ты можешь проехать этап лучше или хуже, но кардинальной разницы не будет: гонку ты все равно не выиграешь.



Плюс в GT команды гораздо меньше, чем в Формуле-1, пусть даже мы говорим о заводском коллективе «Феррари». Поэтому куда заметнее твой личный вклад в итоговый результат, и ты получаешь от этого удовольствие.



Я не говорю, что Формула-1 плохая. Там по-своему было очень круто, в каких-то моментах гораздо круче, чем в других сериях, но это разные вещи.

Сироткин подвёл итоги первого в карьере сезона в GT

«Для Мазепина главное — результаты»

— Напоследок пара вопросов по пилотам из России. Как считаете, что нужно делать Никите Мазепину, чтобы постепенно оставить позади недавний скандал?

— Главное — результаты. Что бы ты ни делал для исправления ситуации вне трассы, подкреплять собственный имидж нужно результатами. Вся эта обстановка не способствует спокойному, комфортному началу сезона, но если он и может как-то исправить ситуацию, то надо сразу показывать сильные, хорошие результаты. Если так произойдёт, многие вещи забудутся. Если же пилот не «довозит» на трассе, то сразу всё припомнят и найдут что-то новое.



— Чего в 2020 году не хватило Роберту Шварцману, чтобы удержать лидерство в Ф-2?

— Хочется искренне ему пожелать найти больше «естественной» скорости. Квалификации сильно осложняли ему жизнь. Он проводил очень хорошие гонки, особенно в начале сезона, когда все его соперники ошибались и были нестабильны, а он наоборот за счёт стабильности, рассудительности мог привозить хорошие результаты. Но чтобы бороться за чемпионство на постоянной основе, нужно прибавить в скорости в квалификации. В дальнейшем в Формуле-1 это окажется ещё важнее.



Если в Ф-2 гораздо больше факторов, влияющих на результат, то в Формуле-1 случайностей становится всё меньше и меньше — по сути всё сводится к реальной скорости, которую могут показать пилот и его машина. Поэтому искренне желаю, чтобы Роберт эту скорость продемонстрировал и смог наложить её на своё умение спокойно и рассудительно проводить гонки. Тогда получится комбинация, которая позволит бороться за титул в Ф-2 и не переживать за свои будущие выступления в Формуле-1.

Шварцман: уважаемый 2020-й, ты принёс мне много горя и тяжёлых жизненных уроков

— Согласны, что во втором сезоне Роберт окажется в той же роли, что и вы в 2016 году, к которому вы подходили в роли фаворита после бронзы и перехода в «АРТ»?

— В чём-то ситуации похожи. Это очень хороший пример. Если взять ряд моих сильных сторон в 2015-2016 годах и соединить их с сильными сторонами Роберта, была бы идеальная комбинация пилота! Могу признать: я очень сильно накосячил в первых гонках, потерял много очков. Их все равно не хватило бы для титула — учитывая, как раскатилась «Према», но я бы боролся с ними до конца.



Я до сих пор очень сильно себя ругаю за те ошибки. Но если посмотреть на статистику, то у меня как раз было много ярких выступлений, много поулов, даже когда моя машина не была быстрейшей — в общем, моментов, когда сам себе говорил: «Ничего себе я засадил, круто». Это как раз то, чего я хочу увидеть от Роберта — вот такой остроты. Пусть он испортит одну квалификацию, но в другой засадит такой круг, что вся Формула-1 скажет «вау»…