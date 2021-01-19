Сироткин: Шварцману — остроты! Пусть засадит такой круг, что вся Формула-1 скажет «вау»!

В конце декабря бывший пилот «Уильямса» Сергей Сироткин учил корреспондентов «Чемпионата» и наших коллег, как правильно гонять в картинге. А мы воспользовались моментом и подробно расспросили россиянина о завершившемся сезоне, где он совмещал роль резервного пилота «Рено» с выступлениями в GT World Challenge Europe, и планах на будущее.
«Ценю Риккардо выше, чем во времена «Ред Булл»
— В 2020-м вы вновь являлись резервным пилотом «Рено». Что-то новое для себя почерпнули — или при вашем прежнем опыте особых откровений уже быть не может?
— Конечно, практически всё я уже давно изучил много лет назад. Но теперь у тебя полное видение работы команды, ты словно наблюдаешь за ней сверху и сравниваешь с тем видением, что есть у тебя самого.
Надо сказать, что из-за пандемии моя работа в паддоке была сильно ограничена: по сути я был наблюдателем — словно орёл, парящий сверху. Если раньше у меня был свой компьютер с доступом к телеметрии, то теперь я мог находиться в командном офисе только тогда, когда там находилось не более определённого числа людей. Например, когда начиналась тренировка и половина инженеров уходила на пит-уолл, то как раз хватало места, чтобы я сидел в уголочке и на чужом компьютере смотрел нужные мне вещи. В этом плане моя работа была поверхностным анализом того, что происходит. По-своему это тоже было интересно, и всё же в таком ключе уик-энды тянутся достаточно долго. Ты не видишь своего прямого влияния на результат, поэтому труднее находить мотивацию. Хорошо, что я параллельно катался в GT.
— Даниэль Риккардо рассказал, что у него был сомнительный ПЦР-тест перед Гран-при России. Вы об этом знали?
— Я не был в курсе этой ситуации, но понял, что что-то происходит. Мы с ним договорились вместе пойти поужинать, но всё вдруг отменилось, что было странно. Он туманно, но очень политкорректно написал, что так посоветовала команда.
— С Алонсо не пересекались?
— Чуть-чуть. О какой-то совместной работе речи не шло. Просто обычные фразы: поздоровались, спросили, как у кого дела. У него были свои занятия, у меня — свои. Так что не было такого, что между сессиями мы сидели на соседних стульях и дружно скучали.
— Фернандо был очень быстр на так называемых тестах молодых пилотов. Это не может демотивировать Окона?
— Эстебан будет лучше понимать команду и машину. Не жду, что он останется совсем в тени Алонсо. Мне кажется, Фернандо будет очень трудно сразу оказаться на том уровне, на котором «его» машину оставил Дэн. И у Фернандо наверняка будет немало требований к команде, но и у команды будут высокие требования к Фернандо — сразу начинать сезон максимально сильно.
Думаю, по крайней мере на начальном этапе борьба между Алонсо и Оконом будет очень плотной. К тому же Эстебану очень помогло завоевание подиума: в Абу-Даби было заметно, что у него словно груз упал с плеч, он смог поехать более расслабленно, а в гонках это очень важно: когда ты зажат, напряжён, то теряешь.
— Почему Окону пришлось так сложно в дуэли с Риккардо?
— Я ценю Даниэля сейчас выше, чем когда он выступал за «Ред Булл» и боролся за победы, сражался на равных с Максом. Тогда я наблюдал со стороны и не видел всей его работы. Мы неплохо общаемся с 2018 года, я всегда симпатизировал Даниэлю, но в прошедшем году он раскрылся для меня ещё сильнее. Он так хорошо работал со своей бригадой инженеров, что даже когда не всё шло идеально в начале уик-энда, то они всегда умудрялись находить оптимальное сочетание настроек, чтобы реализовать потенциал по максимуму в квалификации и гонке. Для меня он открылся по-новому.
— Внутри команды было много шуток насчёт будущей тату Абитебуля?
— Шутили над этим, с Дэном тоже! Долго обсуждали, не было ли в споре пункта, что татуировка полагается за каждый подиум. Но вообще круто, когда в команде такие споры, подобные вещи. Они хорошо влияют на командный дух. Очень правильный спор.
«Гоночный азарт горит ярче, чем во времена Формулы-1»
— Есть вариант, что вы останетесь в «Альпин» резервным пилотом?
— Я хочу увидеть, в чём будет мой интерес. Я примерно знаю, чем хочу заниматься в 2021 году. Если вариант с Ф-1 будет увязан с моими общими интересами и целями, то, безусловно, я бы хотел остаться в паддоке. Мне не хочется «вываливаться» из этой системы. Но и проводить так много времени, не садясь за руль, непросто.
— У вас уже есть какая-то ясность по боевым выступлениям в 2021-м?
— Пока нет. Нынешняя ситуация не сильно способствует быстрому пониманию у разных структур, что будет происходить в следующем сезоне. Цель — продолжить выступления в гонках на выносливость, пока без конкретики, в каких именно чемпионатах. Но мне понравилось это направление, понравилось, как я показал себя «Феррари». Хочется расширить и сделать наше сотрудничество плотнее. Этот интерес обоюдный, но и мы, и они должны понять свои планы в такой нестабильной обстановке.
— Как вообще сложился ваш 2020-й за пределами «Рено»?
— Странный сезон. По-своему очень трудный. Мы столкнулись с большим числом трудностей, но итог такой: в любой сложной ситуации можно найти выход и в процессе поиска этого выхода стать намного сильнее как личность, развиться. У меня получилось именно так. Временами было тяжело, но если говорить о спортивной стороне, то у меня удалось хорошо зарекомендовать себя в глазах «Феррари»: удалось покорить другую категорию машин, причём, как мне искренне кажется, сделать это максимально хорошо. Я чувствую, как во мне снова проснулся и очень сильно горит гоночный азарт — даже ярче, чем во времена Формулы-1. Поэтому я с удовольствием проводил этот сезон.
Также, как вы знаете, я активно занимаюсь развитием картинга, популяризацией этого вида спорта и обучением. У нас с SMP Racing единая цель – развивать автоспорт в России. Но этот непростой год подтолкнул меня идти дальше и осваивать новые направления: буквально за пять недель был в начале карантина был создан обучающий онлайн-проект. И сейчас стартует ряд других проектов, например, киберспортивная академия.
В общем, получился трудный, но продуктивный год. За него я как личность вырос сильнее, чем за пять предыдущих, и за это я благодарен 2020-му.
— По киберспортивной академии. Вы ведь особо не были замечены в онлайн-гонках...
— Это так, но автоспорт интересен гораздо большему числу людей, чем те, кто могут себе позволить элементарно прийти на картодром. Сим-рейсинг позволяет получить первые азы, первые впечатления. Благодаря пандемии мы увидели, что эта тема может оказаться очень актуальной. Поэтому я хочу это развивать.
— Вы сказали, что в 2020-м гоночный азарт был даже сильнее, чем когда выступали в Ф-1. Как же так — там была сама Формула-1, а тут «всего лишь» GT?
— Не надо пытаться проводить какие-то параллели. Никто не отменял скорости Формулы-1, там был свой особый кайф, но надо понимать конкретно тот чемпионат и атмосферу в нашей команде SMP Racing, за которую я гонялся в GT: даже с учётом системы BoP (баланс скорости. — Прим. «Чемпионата») мы понимали, что можем рассчитывать на хороший результат буквально в каждой сессии. Это было очень важно для внутренних ощущений. Всё напоминало младшие серии, когда я практически всегда боролся за чемпионство.
Когда ты понимаешь, что каждый круг, каждое действие могут повлиять на результат, это гораздо больший стимул для преодоления себя и развития, чем когда ты знаешь, что ограничен уровнем машины. Ты можешь проехать этап лучше или хуже, но кардинальной разницы не будет: гонку ты все равно не выиграешь.
Плюс в GT команды гораздо меньше, чем в Формуле-1, пусть даже мы говорим о заводском коллективе «Феррари». Поэтому куда заметнее твой личный вклад в итоговый результат, и ты получаешь от этого удовольствие.
Я не говорю, что Формула-1 плохая. Там по-своему было очень круто, в каких-то моментах гораздо круче, чем в других сериях, но это разные вещи.
«Для Мазепина главное — результаты»
— Напоследок пара вопросов по пилотам из России. Как считаете, что нужно делать Никите Мазепину, чтобы постепенно оставить позади недавний скандал?
— Главное — результаты. Что бы ты ни делал для исправления ситуации вне трассы, подкреплять собственный имидж нужно результатами. Вся эта обстановка не способствует спокойному, комфортному началу сезона, но если он и может как-то исправить ситуацию, то надо сразу показывать сильные, хорошие результаты. Если так произойдёт, многие вещи забудутся. Если же пилот не «довозит» на трассе, то сразу всё припомнят и найдут что-то новое.
— Чего в 2020 году не хватило Роберту Шварцману, чтобы удержать лидерство в Ф-2?
— Хочется искренне ему пожелать найти больше «естественной» скорости. Квалификации сильно осложняли ему жизнь. Он проводил очень хорошие гонки, особенно в начале сезона, когда все его соперники ошибались и были нестабильны, а он наоборот за счёт стабильности, рассудительности мог привозить хорошие результаты. Но чтобы бороться за чемпионство на постоянной основе, нужно прибавить в скорости в квалификации. В дальнейшем в Формуле-1 это окажется ещё важнее.
Если в Ф-2 гораздо больше факторов, влияющих на результат, то в Формуле-1 случайностей становится всё меньше и меньше — по сути всё сводится к реальной скорости, которую могут показать пилот и его машина. Поэтому искренне желаю, чтобы Роберт эту скорость продемонстрировал и смог наложить её на своё умение спокойно и рассудительно проводить гонки. Тогда получится комбинация, которая позволит бороться за титул в Ф-2 и не переживать за свои будущие выступления в Формуле-1.
— Согласны, что во втором сезоне Роберт окажется в той же роли, что и вы в 2016 году, к которому вы подходили в роли фаворита после бронзы и перехода в «АРТ»?
— В чём-то ситуации похожи. Это очень хороший пример. Если взять ряд моих сильных сторон в 2015-2016 годах и соединить их с сильными сторонами Роберта, была бы идеальная комбинация пилота! Могу признать: я очень сильно накосячил в первых гонках, потерял много очков. Их все равно не хватило бы для титула — учитывая, как раскатилась «Према», но я бы боролся с ними до конца.
Я до сих пор очень сильно себя ругаю за те ошибки. Но если посмотреть на статистику, то у меня как раз было много ярких выступлений, много поулов, даже когда моя машина не была быстрейшей — в общем, моментов, когда сам себе говорил: «Ничего себе я засадил, круто». Это как раз то, чего я хочу увидеть от Роберта — вот такой остроты. Пусть он испортит одну квалификацию, но в другой засадит такой круг, что вся Формула-1 скажет «вау»…
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