Россияне — среди претендентов на чемпионство в Формуле-2 и Формуле-3, а Ирина Сидоркова наконец дебютирует в женской моносерии.

Их не догонят? В каких сериях можно поболеть за лучших гонщиков России и чего от них ждать

С каждым годом всё большему числу российских пилотов удаётся закрепиться в сильных международных чемпионатах, и теперь практически в каждом из них у нас есть претенденты на высокие результаты.Перед стартом гоночного сезона-2021«Чемпионат» рассказывает о самых перспективных россиянах в мировых «формульных» гонках.

«Ситуацию с Мазепиным высасывают из пальца». Маркелов — о скандале в Ф-1 и паузе в карьере Российский гонщик Формулы-2 подробно объяснил, что пошло не так в 2020-м и почему он думает завершить карьеру. Уже в четвёртый раз.

Наибольшее внимание в предстоящем сезоне будет приковано к Никите Мазепину — четвёртому россиянину, пробившемуся в Формулу-1. В сезоне-2020 Мазепин одержал две победы в Формуле-2 и стал одним из быстрейших пилотов сезона — это стало неожиданностью на фоне неудачного дебюта в 2019-м, однако подтвердило, что вице-чемпионство в GP3 годом ранее было неслучайным.

Откровенно говоря, реальных шансов увидеть Никиту на подиуме в этом году нет — последние два года автомобили «Хаас» отличаются крайней нестабильностью на круге и даже опытным Грожану и Магнуссену не удавалось регулярно набирать очки, не говоря уже о чём-то большем. В то же время главное для Мазепина в первый сезон — набраться опыта, чтобы в 2022-м, когда весь чемпионат перейдёт на совершенно новые шасси, заявить о себе в полную силу.

Никита Мазепин Фото: Dan Istitene — Formula 1/Getty Images

Пока же главным ориентиром для россиянина будет его напарник — немецкий дебютант Мик Шумахер, сын легендарного Михаэля Шумахера. У гонщиков схожий опыт — оба провели по два года в Формуле-2 и выступали в европейской Формуле-3. Правда, Шумахеру, в отличие от Мазепина, в обеих сериях удалось стать чемпионом. Тем не менее пока невозможно сказать кто окажется сильнее — каждый будет стремиться во что бы то ни стало опередить товарища.

Сын легендарного Шумахера наверняка провалит первый год в Формуле-1. Аргументов полно В первый сезона у Мика будет лишь одна задача: опередить русского напарника-новичка.

Роберт Шварцман стал по-настоящему известен после чемпионского титула в Формуле-3, завоёванного в 2019 году в Сочи. После него россиянин перешёл в Формулу-2 и после первых этапов возглавлял общий зачёт — у Роберта был реальный шанс стать чемпионом во второй раз подряд! Увы, неудачная серия гонок в середине сезона отбросила пилота программы SMP Racingна четвёртое место общего зачёта и лишила шанса прыгнуть в Ф-1 уже в 2021-м.

Роберт Шварцман Фото: Joe Portlock — Formula 1/Getty Images

Цель Роберта на сезон — победа в чемпионате, и он начнёт его в статусе главного фаворита, поскольку все прошлогодние соперники — Шумахер, Айлотт, Цунода, Мазепин — покинули первенство. Однако не стоит забывать, что остаётся немало других сильных гонщиков: Армстронг, Випс, Дарувала, Другович. Борьба будет непростой, но в случае успеха место в Формуле-1 Шварцману почти гарантировано.

Сироткин: Шварцману — остроты! Пусть засадит такой круг, что вся Формула-1 скажет «вау»! Сергей объяснил, как GT может приносить больше кайфа, чем Формула-1, и рассказал, что поможет Мазепину преодолеть скандал.

Смоляр в прошлом году дебютировал в Формуле-3, но сезон сложился не совсем так, как хотел россиянин — он регулярно показывал высокую скорость, завоевал поул на «Хунгароринге» (но не смог реализовать из-за ошибки соперника) и один раз даже выиграл гонку — но лишился победы после штрафа за нарушение правил обороны. К концу сезона Александр всё же завоевал подиум (третье место в спринте в Монце), но по итогам чемпионата занял только 11-е место.

В 2021 году Смоляр продолжит выступать за ART Grand Prix. Вкупе с прошлогодним опытом, пониманием особенностей машины и инженеров, с которыми гонщик уже отработал год, можно ожидать от россиянина большей стабильности и регулярной борьбы среди лидеров. Сам Александр ставит себе одну цель — чемпионство.

Александр Смоляр после победы в квалификации в Венгрии Фото: fiaformula3.com

Михаэль Белов в сезоне-2020 гонялся сразу в двух сериях — Еврокубке Формулы «Рено» и Формуле-3, правда, ни там, ни там полного сезона в итоге не получилось. Сезон в Еврокубке Михаэль начал с двух подряд финишей в топ-5 в Монце, а в середине сезона перешёл в Формулу-3, заменив в «Хароузе» Давида Шумахера, — и за семь гонок набрал одно очко. Не слишком впечатляет? Но все остальные пилоты «Хароуза» вместе взятые набрали столько же за 12 предыдущих гонок…

Где будет выступать Белов в сезоне-2021, пока неизвестно, однако было бы логично предположить, что его ждёт полный сезон в Формуле-3 или по крайней мере в чемпионатах со схожей техникой. В любом случае, было бы интересно оценить потенциал Михаэля на дистанции всего сезона.

17-летняя гонщица — наш человек в W Series, женском «формульном» первенстве, созданном, чтобы набираться опыта. Сидоркова прошла отбор в первенство ещё в прошлом году, но из-за пандемии COVID-19 чемпионат состоялся в онлайн-формате — Ирина, к слову, стала третьей по его итогам. Теперь же девушку ждут настоящие старты.

Отметим, что в сезоне-2021 этапы W Series будут проходить в формате гонок поддержки Формулы-1. То есть теперь на кону ещё и возможность блеснуть на глазах у руководителей топ-команд и ведущих специалистов программ по поддержке пилотов.

Недавние картингисты — Кирилл Смаль и Никита Бедрин — свой сезон уже начали: оба выступают в Формуле-4 ОАЭ, и в Абу-Даби проходит уже второй этап сезона-2021. На первом Смаль дважды финишировал третьим, а в четвёртом заезде одержал победу (первую для россиян в этой серии), а на втором этапе на подиуме финишировал Бедрин. После семи гонок из 20 Кирилл и Никита занимают четвёртое и пятое места. Где проведут свой летний сезон 2021 года эти пилоты, пока неизвестно, но почти наверняка — в одном из европейских первенств уровня Формулы-4.