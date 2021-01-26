Шварцман блеснул на тестах «Феррари»! В Италии россиянину уже прочат выдающееся будущее

На итальянской трассе «Фьорано», принадлежащей «Феррари», в понедельник 25 января стартовали частные тесты итальянской команды. В первый день за руль SF71H, машины на которой Феттель и Райкконен выиграли шесть гонок в сезоне-2018, сели юниоры: Роберт Шварцман, Маркус Армстронг и Джулиано Алези. И именно Шварцман стал главной звездой дня — на его счету и лучшее время, и наибольшая пройденная дистанция.

Их не догонят? В каких сериях можно поболеть за лучших гонщиков России и чего от них ждать Россияне — среди претендентов на чемпионство в Формуле-2 и Формуле-3, а Ирина Сидоркова наконец дебютирует в женской моносерии.

Шварцман побил собственный рекорд

Для Роберта это было уже не первое знакомство с машиной и трассой — он уже пилотировал SF71H во Фьорано в сентябре прошлого года и тогда тоже справился неплохо. На этот раз Шварцман проехал порядка 50 кругов и, по данным итальянской редакции Motorsport, показал время 57,7 секунды (время засекалось вручную), что значительно быстрее его сентябрьского времени — 58,31.

“Роберт впечатляет каждый раз, когда оказывается за рулём красного болида во Фьорано. В первый день испытаний молодой россиянин был безоговорочно быстрейшим. Определённо, он один из кристальных талантов, что сейчас растут в Академии «Феррари» под руководством инженера Марко Матассы", — написал авторитетный журналист Франко Нуньес, сулящий Шварцману выдающееся будущее.

Работу Шварцмана отметили и в самой «Феррари»: «Благодаря Роберту и его опыту, „Скудерия“ смогла выполнить более насыщенную программу, — гласит пресс-релиз из Маранелло. — Россиянин использовал № 35, который очень много значит для Роберта, ведь именно с этим номером он в семь лет выиграл свой первый чемпионат мира по картингу».

Шварцман действительно провёл очень достойную сессию, особенно на фоне того, что гонщик более месяца не сидел за рулём гоночной машины, однако отметим, что россиянину повезло: его очередь в кокпите была последней, а когда работали Армстронг и Алези трасса была слишком пыльной и скользкой. В том числе этим объясняется, что они проехали лишь по дюжине кругов.

«Пилотировать машину Формулы-1 это всегда большая честь, и я даже стал немного скучать по ней, — признался сам Шварцман. — Сегодня мы сосредоточились на том, чтобы развить мои навыки обратной связи, и надеюсь, что я справился с тем, о чём меня просили. Лично для меня это был наилучший способ вернуться за руль в новом году. Я очень быстро почувствовал себя комфортно в машине — словно не было месяца перерыва. Теперь настало время сосредоточиться на сезоне Формулы-2 с „Премой“, но надеюсь, что у меня будет ещё возможность сесть за руль „Феррари“ — и как можно быстрее».

Роберт Шварцман на тестах «Феррари» во Фьорано Фото: twitter.com/insideFDA

Поход за титулом

Предстоящий сезон почти наверняка станет определяющим в карьере Шварцмана — от Роберта ждут борьбы за титул, который является единственной целью россиянина в 2021-м, но в более широком смысле именно в этот году «Феррари» будет решать, готов ли он на переход в Формулу-1. Ещё в прошлом году в паддоке обсуждали талант Роберта, но невезение в середине сезона и проблемы с квалификациями отбросили россиянина на четвёртое место и лишили шанса на переход в «Большие призы».

В Формуле-1 Шварцману необходимо оказаться в 2022 году. Даже если этот сезон сложится для Роберта идеально, он уже будет немного отставать от своих недавних соперников Мика Шумахера и Никиты Мазепина — они к этому моменту уже будут знакомы со всеми процедурами и вместе с инженерами будут создавать новый автомобиль. Ещё один год ожидания отбросит Роберта ещё дальше — соперники уже изучат шасси 2022 года и получат преимущество в опыте.

Впрочем, в Италии не сомневаются в скорости россиянина и ждут сильных результатов. Этот год Шварцман начнёт как фаворит первенства — у него уже есть год опыта, победы и скорость, однако это не значит, что соперников у россиянина нет. Во-первых, в Формуле-2 продолжат выступать Маркус Армстронг и Юри Випс, которым по разным причинам не удалось раскрыть свой потенциал в сезоне-2020, почти наверняка более высоких результатов будут добиваться Джехан Дарувала и Кристиан Лундгор — с ними Шварцман сражался в Формуле-3 в 2019-м.

Кроме того, Фелипе Другович, временами блиставший в составе посредственной MP Motorsport, будет выступать за UNI-Virtuosi — в составе этой команды едва не стал чемпионом Айлотт. Не будем наконец забывать и о дебютантах — Оскар Пиастри, действующий чемпион Формулы-3, и самый молодой победитель гонок Ф-3 Тео Пуршер тоже могут наделать много шуму. В общем, сезон обещает быть непростым, соперники будут сильны, но среди них нет никого, кого Роберт не побеждал бы в прошлом. Так что главное, чтобы не подвела техника и чтобы сам россиянин решил все проблемы с квалификациями.