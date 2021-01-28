Россию лишат флага ещё и в Формуле-1? Авторы санкций проспали старт сезона, но опомнились

Волна с санкциями в адрес российских спортсменов докатилась и до автоспорта. Наверное, уже все в курсе, что в ближайшие два года россияне не имеют права выступать на соревнованиях уровня чемпионатов мира под российским флагом, а в случае их побед над аренами не будет звучать национальный гимн. И вот теперь становится понятно, что эти требования относятся и к автоспорту. Объясняем, как всё будет.

Причём тут гонки? Они же не относятся к олимпийским видам спорта

Отвечаем. Да, гонки не входят в программу Олимпиады, но Международная автомобильная федерация давно сотрудничает с МОК и подписала антидопинговый Кодекс ВАДА. Соответственно, ФИА обязана соблюдать решения агентства, в том числе по части санкций к представителям той или иной страны. Ну а раз в официальных протоколах указывается национальность спортсмена, а на подиумах поднимаются флаги стран гонщиков и в честь победителя звучит гимн, то аргумент, что пилот обычно представляет конкретную команду, а не государство, тоже неприменим.



Последние сомнения развеял первый этап чемпионата мира по ралли, прошедший в Монте-Карло. От России там на автомобиле категории R2 участвовал Николай Грязин, занявший 12-е место в общем зачёте, что очень достойно. И уже после финиша этапа Грязин рассказал, как его постепенно начали превращать из российского спортсмена в «нейтрального».



«После первого (или второго) дня гонки нам пришло письмо от ФИА вместе с ВАДА, где попросили налепить везде наклейки «neutral athlete», потому что мы — русский экипаж. А русские нынче в ЧС из-за прошлого кипиша на Олимпиаде с допингом. Хорошо, что не потребовали снимать флаги. И в случае нашей победы гимна России не будет. Так что будем просить включать «Катюшу», — написал Грязин в своём телеграм-канале.

Фото: t.me/NikolayGryazin

В общем, ФИА и ВАДА немножко проспали старт автоспортивного сезона, но ясно дали понять: в соревнованиях уровня чемпионата мира россияне тоже попадут под санкции. И если в Монте-Карло Грязин ещё доездил с российским флагом на машине, то уже к следующему этапу триколор наверняка окажется вне закона.

Кто ещё попадёт под санкции?

Ещё раз подчеркнём: речь идёт о гонщиках, выступающих в чемпионатах мира. Помимо ралли под юрисдикцией ФИА находятся ещё четыре мировых чемпионата: Формула-1, Формула-Е, гонки на выносливость (WEC) и ралли-кросс.



В Формуле-Е всё просто: россиян по-прежнему нет, а значит, нет и проблем.



В WEC российских заявок на весь сезон не имеется, но G-Drive Racing и Роман Русинов как всегда планируют принять участие в «24 часах Ле-Мана». Если Русинову и его команде наконец-то удастся преодолеть чудовищную полосу невезения и одержать победу на легендарном суточном марафоне, то без российских флагов и гимна. Ну, может, зато выиграют?

«Лечу на гонку, есть все документы, а меня разворачивают!» Роман Русинов не верит в проклятье Ле-Мана, критикует Верня и подробно объясняет историю, когда он отказался от контракта с «Минарди».

В ралли-кроссе выступает Тимур Тимерзянов. По опыту прошлых лет, россиянин способен бороться за подиумы, но вот флага и гимна на них не будет.



Наконец, Формула-1. Даниил Квят покинул чемпионат мира, зато в Ф-1 дебютирует Никита Мазепин. И всё говорит о том, что в телевизионной графике российский флаг напротив фамилии новичка «Хааса» не появится. Но это вообще не проблема!

Как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло. Никто не ждёт от Мазепина сильных результатов в сезоне-2021: «Хаас» почти наверняка останется аутсайдером, для которого счастьем будет попасть в очковую зону. Никаких подиумов или побед не предвидится, так что и горевать по поводу отсутствия флага и гимна раньше 2022 года не придётся. Вот если в нём американцы вдруг построят чудо-болид, с которым Никита выстрелит в топ-3… Ну, пусть сначала выстрелит.

Кого санкции коснуться не должны?

Если мы всё правильно понимаем, то флаг и гимн должны сохранить, к примеру, пилоты Формулы-2 и Формулы-3 Роберт Шварцман, Александр Смоляр и Михаэль Белов. Их серии не имеют статуса чемпионата мира, а соответственно, и пилоты пострадать не должны.



Правда, есть нюанс: гонки Ф-2 и Ф-3 проходят в рамках уик-эндов чемпионата мира. Так что хотелось бы получить официальное подтверждение. «Чемпионат» ещё в среду отправил запрос в пресс-службу молодёжных моносерий, но пока ответа не получил.

Их не догонят? В каких сериях можно поболеть за лучших гонщиков России и чего от них ждать Россияне — среди претендентов на чемпионство в Формуле-2 и Формуле-3, а Ирина Сидоркова наконец дебютирует в женской моносерии.

Как будут официально называть пилотов из России?

Какого-то официального термина на данный момент нет. В ралли пока придумали лишь наклейку «нейтральный спортсмен», но этот вариант плохо сочетается с прецедентами в других видах спорта. Например, российские фигуристы выступят на чемпионате мира в команде под названием «Федерация фигурного катания на коньках России», сокращённом на латинице до трёх слов: Figure Skating Russia (FSR). А лыжная сборная отправится на свой чемпионат под названием «Федерация лыжного спорта России». Наконец, на зимней Олимпиаде 2018 года россиян называли олимпийскими спортсменами из России.



То есть в любом случае в представлении фигурировала Россия. Можно предположить, что Мазепина и его коллег будут величать «гонщиками из России» или «гонщиками Российской автомобильной федерации».



Что касается флага, то логично появление логотипа РАФ или ФИА, а вот с гимном решительно непонятно. Не включать же мелодию из телевизионной заставки к Формуле-1, какой бы крутой они ни была! Оказывается, в 2019 году австрийский композитор Эрвин Киннаст написал для ФИА некую официальную мелодию, вот только найти её в интернете никак не получается, словно самой федерации гимн не понравился…



При этом напомним, что возникшая у комиссии спортсменов ОКР идея просить организаторов включать «Катюшу» какой-либо юридической силы на данный момент не имеет.

Если бы не отобрали гимн, его всё равно стоило заменить на «Катюшу» Тот редкий случай, когда радуют новости от ОКР.

А что с Гран-при России?

Ещё в декабре 2020 года, когда санкции в адрес России только были подтверждены, организаторы этапа в Сочи выступили с официальным заявлением.



«На сегодняшний день каких-либо новых требований по организации и подготовке этапа чемпионата мира Формулы-1 в Сочи со стороны Международной автомобильной федерации (ФИА) не поступало. Команда АНО «РОСГОНКИ» осуществляет подготовку к проведению Гран-при России 2021 года в штатном режиме. Чемпионат мира по автогонкам в классе «Формула-1» проводится не между конкретных стран-участниц, а среди как отдельных пилотов, так и команд», — говорилось в заявлении «Росгонок».

«Ужасная конфигурация». Гонщики Формулы-1 раскритиковали аварийный поворот в Сочи Предыдущие шесть Гран-при он никому не мешал, а тут вдруг началось. Справедливы ли жалобы или неча на зеркало пенять?

Напомним, что ВАДА рекомендовала лишить Россию всех крупнейших спортивных соревнований. При этом оговаривалось, что старты должны быть перенесены, только если это можно осуществить без существенных юридических или практических затруднений. На практике такая формулировка означает, что этап Формулы-1 и другие крупные события, контракты на проведение которых были давно заключены, останутся в России.



P.S. Редакция «Чемпионата» направила официальные запросы не только в пресс-службу Ф-2 и Ф-3, но также в адрес пресс-служб Формулы-1 и ФИА, но пока так и не получила никаких официальных комментариев.