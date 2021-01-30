История легендарного фото с «Феррари» Формулы-1: почему вместо носа торчат ноги пилота?

Зимняя пауза в Формуле-1 — отличный момент, чтобы вспомнить разного рода забавные истории. Одна из таких историй случилась в 2004 года, и вы наверняка видели связанное с ней эпичное фото — то самое, где болид «Феррари» застыл на трассе, нос у машины отсутствует, зато торчат ноги гонщика. Обычно подобные разрушения — верный знак, что произошло что-то очень серьёзное и пилот заработал серьёзнейшие травмы. Но на сей раз всё обошлось! Расскажем, в чём дело.
Во-первых, речь не идёт о Гран-при Формулы-1. Всё произошло в августе 2004 года на американской трассе «Лагуна-Сека», где проходила гонка (по другим данным — просто демонстрационные заезды) исторических автомобилей «Феррари». Одним из таких автомобилей — «Феррари» F399, на которой Михаэль Шумахер, Эдди Ирвайн и Мика Сало выступали в сезоне-1999 и принесли «Скудерии» Кубок конструкторов — владел голландец Фриц Кройманс. Он и попал в аварию.
Кройманс — не случайный для «Феррари» человек. В те времена он был официальным дилером компании в Нидерландах, а также сотрудничал с «Ягуаром», «Кадиллаком», «Шевроле», «Опелем», «Фордом» и многими другими брендами.
Пилот-непрофессионал не справился с управлением F399 на выходе из шестого поворота, после чего машина на скорости 106 км/ч врезалась в отбойник задней частью, а затем слегка ударилась о барьер уже передом — и в этот момент от неё внезапно отвалился нос! В этом и секрет, почему Кройманс избежал травм: нос машины задел отбойник на совсем небольшой скорости и всё-таки защитил ноги пилота перед тем, как отлететь в сторону.
Но как же это могло произойти? Оказавшиеся на всеобщем обозрении ноги пилота — форс-мажор, такого никак не могло произойти с автомобилем, построенным по достаточно современным требованиям безопасности 1999 года, да и столкновение, повторимся, произошло на совсем небольшой скорости…
Первым делом родились предположения, что в распоряжении Кройманса оказался болид, на котором попал в аварию на Гран-при Великобритании Михаэль Шумахер, сломавший тогда ногу. Мол, шасси до конца не починили, вот оно и развалилось. Однако затем пришла проверенная информация: бизнесмен купил другую F399.
Что же до истинной причины отвалившегося носа, то, похоже, в своих проблемах виноват сам пилот и его компания, пытавшаяся обслужить технику столь высокого уровня. Кройманс — довольно высокий пилот, ему было тесно в кокпите F399, и проблему решили радикально, удлинив машину. Очевидно, процедуру с разрезанием и последующей сваркой провели с нарушением заводских стандартов, мононок стал куда менее прочным и развалился при первом сколько-нибудь серьёзном ударе.
Как же Кроймансу повезло, что изначально автомобиль врезался в отбойник задом! Можно только гадать, сумел бы он избежать серьёзных травм при фронтальном ударе. Ну а так — пилот как ни в чём не бывало выбрался из машины, лишь пожаловавшись на боль в колене. Вот такая сказка о неправильном ремонте с почти счастливым концом.
P.S. В наши дни история с самостоятельным «апгрейдом» старых болидов «Феррари» практически невозможна. Проданные автомобили обслуживает подразделение «Скудерии» Corsi Clienti, которое явно не допустит подобного варварского и потенциально фатального ремонта.
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