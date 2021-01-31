7 ужасных фильмов про гонки. Неужели кино с Де Ниро тоже окажется провалом?

В конце января компания Netflix объявила о начале работы над новым художественным фильмом — «Формула». Лента будет посвящена восходящей звезде Формулы-1, которому придётся работать на организованную преступность, чтобы защитить семью. В главных ролях снимутся Роберт Де Ниро и Джон Бойега.

Netflix снимет фильм о Формуле-1 с Де Ниро и Бойегой в ролях

В мире Формулы-1 Netflix наиболее известна как студия, выпустившая два сезона документального сериала Drive to Survive — поставленный вокруг закулисной жизни действующих лиц чемпионата, он многим пришёлся по вкусу. Но вот на счёт истории с пилотом Ф-1, работающим на мафию, подобной уверенности нет…



Так что мы решили вспомнить другие попытки снять художественный фильм о гонках, которых лучше бы не было. Уточним, что мы не рассматривали фильмы о выдуманных состязаниях («Смертельная гонка», например), а лишь те, в которых деятельность героев так или иначе связана с реально существующими первенствами.

«Жизнь взаймы» (Bobby Deerfield, 1977)

Экранизацию романа Эриха Марии Ремарка в 1977 году поставил Сидни Поллак (двумя годами ранее он снял «Три дня Кондора», а чуть позже выпустит «Тутси»), в основе истории — любовь между пилотом Формулы-1 и больной туберкулёзом девушкой. Только вот пилота Ф-1 в герое Аль Пачино выдают лишь первые минуты фильма — в которых погибает его товарищ по команде.

Затем Пачино очень долго рефлексирует и заявляет команде, что не сядет в кокпит, пока его не убедят в его абсолютной безопасности. В 1977-м. В Формуле-1. Интересно, смотрел ли это кино Ники Лауда…



«Жизнь взаймы» — фильм вообще не о гонках, а профессия главного героя нужна авторам лишь для усиления драматизма любовной линии. С тем же успехом он мог бы быть пилотом истребителя, скалолазом, пожарным или представителем любой другой профессии, сопряжённой с риском для жизни.

«Дни грома» (Days of Thunder, 1990)

Скажем сразу: как мелодрама эта лента в принципе неплоха, да и начинается она с впечатляющей сцены тестов бывшего пилота IndyCar на машине NASCAR. Придираться к актёрской игре мы не будем, тем более, что Роберт Дюволл великолепно смотрится в образе опытного крю-чифа. Однако после бойкого начала фильм всё глубже скатывается в мелодраму.

Создатели очень детально подошли к тому, чтобы воспроизвести мир NASCAR, гонки показаны по-настоящему зрелищно и без многих расхожих клише, однако в целом этот фильм об отношениях главных героев, а не о спорте и преодолении. «Дни грома» часто называли «Топ Ганом» на колёсах, но лучше бы это было «Чудо на льду» на высокооктановом топливе. Правда, стоит отметить, что среди фильмов этой подборки «Дни грома», пожалуй, является лучшим.

Лучшие из лучших. Величайшие гонщики, которых никогда не существовало Вы удивитесь, но сайентология тут очень даже при чём.

«Гонщик» (Driven, 2001)

Фильм Сильвестра Сталлоне вот уже почти 20 лет считается эталонным плохим фильмом о гонках. На самом деле эта лента очень ценна, поскольку вобрала в себя все самые глупые клише об автоспорте. Ключевые сцены фильма — авария с вылетом машины в реку и спасением пилота силами других гонщиков, заезды на машинах ChampCar по городу — лишь подчёркивают то, насколько авторы были далеки от реального мира автоспорта.

Изначально Сталлоне собирался снимать фильм о Формуле-1, но после переговоров с Берни Экклстоуном от этой идеи отказались и переключились на американские гонки. Этот фильм можно смотреть лишь в тех эпизодах, где используются кадры из гонок — например, главный антагонист выступает на автомобиле Хуана-Пабло Монтойи и использует раскраску его шлема. Всё остальное — слабая пародия на «Дни грома».

«Сумасшедшие гонки» (Herbie: Fully Loaded, 2005)

Кажется немного нечестным критиковать фильм от студии «Уолт Диснея», основанный на детских комиксах, однако он всё же повествует о девушке, которая пробилась на высший уровень гонок NASCAR — проигнорировать его мы не можем. Итак, главная героиня фильма — недавняя школьница в исполнении Линдси Лохан — вопреки желанию отца хочет построить гоночную карьеру. И в итоге она действительно добирается до Кубка NASCAR.

Правда, сама она на трассе ничего не делает — за неё гонки выигрывает «Фольксваген Жук» по имени Херби. Он не только умеет объезжать соперников по стенам и перепрыгивать соперников, а также пару раз спасает своей пилотессе жизнь и даже воспитывает её. Другими словами: девушка без опыта и тренировок за счёт читерской тачки легко получает желаемое. И да, этот «Жук» быстрее сток-каров. На овалах.

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«Любой ценой» (At Any Price, 2012)

Завязка фильма — конфликт отца и сына. Первый хочет, чтобы заставить второго заниматься семейным делом — фермерством, в то время как отпрыск мечтает о карьере звезды NASCAR. И в какой-то момент парень, вопреки желаниям отца, получает предложение от команды, однако не справляется с прессингом в тестовой гонке и… на этом его карьера окончена, а далее идёт мелодрама с убийствами и попытками разобраться с отцом. Как и в случае с «Жизнью взаймы», главный герой с тем же успехом мог мечтать о любой другой карьере и упустить любой другой шанс. Фильм вновь, увы, не о гонках.

«Ford против Ferrari» (Ford v Ferrari, 2019)

Недавний фильм Джеймса Мэнголда собрал неплохую кассу и даже взял пару технических «Оскаров», что уже весьма неплохо. С точки зрения картинки и актёрской игры к фильму особенных претензий нет, однако вынесенная в название задача — рассказать о сражении двух легендарных марок — не выполнена более чем полностью.



Фильм не объясняет, как инженерам удалось с нуля построить машину, способную бороться с доминирующей «Феррари», поиск тех или иных технических решений не показан в принципе, других пилотов в команде до самого конца фильма почти нет, а борьба на трассе представляет собой нелепые переглядывания на прямой и абсурдные заносы в каждом повороте. В смысле постановки гоночных сцен фильм вобрал в себя все худшие клише.

Ваш автор настаивает на том, что создатели фильма «Ford против Ferrari» не ставили себе задачу показать историю противостояния двух марок, вместо этого продюсерам пришла в голову идея поэксплуатировать образ автоспорта, который на большие экраны вернулся с выходом «Гонки» (Rush). Это фильм не о марафоне в Ле-Мане, а об отношениях двух мужиков в декорациях гонок. И даже в таком контексте история жизни Кена Майлза и Кэролла Шелби заслуживала куда более бережной и аккуратной адаптации.

«Ford против Ferrari»: стоит ли идти на фильм и сильно ли исказили правду? Вопросы к фильму, безусловно, есть. Наше мнение о картине с Деймоном и Бейлом про легендарные «24 часа Ле-Мана».

«Леди-гонщица» (Lady Driver, 2020)

Фильм «Формула» будет не первым художественным автоспортивным проектом Netflix — буквально в прошлом году студия выпустила спортивную драму «Леди-гонщица». Нельзя сказать, что фильм настолько уж плох — это добротная драма о девушке, которая старается лучше узнать себя, мир в котором живёт и свою семью. И для этого она занимается гонками (в данном случае — гонки спринт-каров на грунтовых треках), и сразу же добивается успеха, не обладая каким-либо серьёзным опытом. Какое-то время ей удаётся скрывать свои успехи от матери (!) и лишь затем она узнаёт, что её отец погиб в гонках. На той самой трассе, на которой гоняется героиня…

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«Леди-гонщица» — это далеко не главный пример посредственного фильма про гонки, но он во многом каноничен. Проблема в том, что в подавляющем большинстве случаев автоспорт используется исключительно в качестве декораций, а сам факт участия героя в гонках ничего не меняет. В отличие от фильма «Гонка», где сюжет разворачивается вокруг борьбы за титул. Хороший пример фильма о гонках — «Рикки Бобби: король дороги». Да, это комедия с большим количество низкого юмора, тем не менее здесь множество шуток непосредственно о гонках (отношения главного героя со спонсорами, Нобелевский лауреат по физике в роли гоночного инженера экс-пилота Ф-1).



И есть опасение, что «Формула» от Netflix окажется чем-то в духе «Мишеля Вальяна» (в наш рейтинг не вошёл, потому что основан на комиксах, но автор и этот фильм считает ужасным). Ну посудите сами: как пилот Формулы-1, чьё время расписано в контрактах на год вперёд, а за каждым шагом следят журналисты и болельщики, может вступить в мафию? Но мы всё же надеемся на лучшее.