После страшной аварии пилоту хотели ампутировать ногу. Но он возвращается в гонки!

В последний день лета 2019 года весь автоспортивный мир потрясла жуткая смерть Антуана Юбера. Во время гонки Формулы-2 автомобиль француза на выходе из «Радийона» зацепил поребрик и улетел в отбойники, но после удара отрикошетил обратно в сторону трассы — где на огромной скорости ехали другие пилоты. В какое-то мгновение в машину Юбера врезался другой болид — удар был чудовищной силы, автомобиль француза разорвало на части, а сам он погиб на месте. Юбера до сих пор вспоминают минутой молчания и посвящают ему победы, а номер 19, под которым Антуан выступал перед своей смертью, больше в Ф-2 не используется.

Гораздо реже вспоминают о Хуане-Мануэле Корреа — именно он тогда врезался в Юбера и сам чуть не погиб. Корреа получил жуткие травмы, никто не был уверен, что он снова сможет ходить. Но он смог, а теперь возвращается в гонки и сезон-2021 проведёт в Формуле-3 — в одной команде с россиянином Александром Смоляром.

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Из США в Формулу-2

Хуан-Мануэль Корреа звёзд с неба не хватал. Он начал свою карьеру в картинге, выиграв несколько чемпионатов в США и Эквадоре, а в 2016-м, получив поддержку «Лотуса» Жерара Лопеса, перебрался в Европу. Правда, «Лотус» вскоре чуть не обанкротился и вернулся под крыло «Рено», и Корреа контракта лишился, однако остался в Европе и продолжил гоняться в местных гонках. В сезоне-2016 он занял шестое место в итальянской Формуле-4, а в 2018-м перебрался в GP3 — без особого, впрочем, успеха: ни одного подиума и 12-е место по итогам чемпионата.

Ключевым годом в карьере Корреа должен был стать 2019-й — он получил место в Формуле-2 и должность пилота по развитию «Альфа Ромео» в Ф-1. И сезон действительно начался для пилота неплохо — подиум уже на втором этапе, пусть и в воскресном спринте. На пятом этапе — в Ле-Кастелле — Корреа вновь финишировал вторым в спринте и занимал в чемпионате восьмое место. Напарник — будущий вице-чемпион сезона-2020 Каллум Айлотт — был лишь 14-м и набрал в два с лишним раза меньше очков.

Корреа, Юбер и Чжоу Гуаньюй на подиуме гонки Формулы-2 в Ле-Кастелле, 2019 год Фото: fiaformula2.com

А затем был этап в Спа. В результате инцидента Корреа получил множественные переломы обеих ног и повреждение позвоночника. Словно этого было мало, после операции у гонщика возник острый респираторный дистресс-синдром — врачи на две недели ввели пациента в искусственную кому, а последующие операции были отложены. При этом, к концу сентября, когда лёгкие Корреа пришли в норму, хирурги всерьёз рассматривали возможность ампутировать сильно травмированную ногу, но гонщик настоял на том, чтобы доктора, пусть и рискуя, но сделали всё возможное для сохранения конечности.

Операция в итоге прошла с большим успехом — ампутации удалось избежать. В дальнейшем Корреа ждал целый год реабилитации, попытки через чудовищную боль встать на ноги, возвращение в Спа, где пилота катал по трассе Роберт Шварцман, изнурительные тренировки и как итог — возвращение в строй и контракт с ART Grand Prix, одной из сильнейших команд Формулы-3.

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Возвращение героя

Избавившись от металлических штифтов, Корреа чувствует себя готовым к возвращению в гонки. «Я уже уверенно нагружаю ногу и в принципе могу делать всё, что хочу — если не становится слишком больно. Я уже могу гулять без посторонней помощи и всё быстрее возвращаюсь к нормальной жизни», — рассказывает сам гонщик. Собственно, пока даже сам Хуан-Мануэль не считает себя до конца восстановившимся — этим и объясняется выбор Формулы-3, которую Корреа вроде бы уже прошёл (пока та называлась GP3).

«Мы выбрали Ф-3 по двум причинам, — объясняет Корреа. — Во-первых, продолжительность сезона — Формула-3 стартует позже, а финиширует раньше. Это даёт мне некоторый буфер, если понадобится дополнительные процедуры у врачей. А во-вторых, в Формуле-2 получить место в топ-команде было уже нереально, а в Ф-3 ART предложила прекрасную возможность. Предлагали не только они, но они больше всех в меня верят».

Сможет ли Корреа побороться в этом году за титул? Откровенно говоря, вряд ли — хотя ваш автор, разумеется, был бы рад ошибиться. Дело в том, что партнёрами Корреа по команде станут Александр Смоляр и Фредерик Вести — оба провели в прошлом году довольно сильный сезон на этих машинах, в то время как Корреа уже более полутора лет не сидел за рулём гоночного автомобиля. Корреа должен помочь прежний опыт, но это в первую очередь касается работы с инженерами, ведь даже с шасси — «Даллара Ф3 2019» — гонщик не знаком, поскольку в GP3 выступал на предыдущем шасси.

Тем не менее сам факт возвращения на трассу 21-летнего гонщика после таких травм и психологического удара вызывает огромное уважение, и даже если Корреа не удастся победить соперников, самое главное он уже сделал — он победил себя.