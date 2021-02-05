Назовёте все команды Формулы-1 за последние 20 лет? У вас 10 минут на 33 конюшни!

Не так давно мы предложили вам поиграть, вспомнив за 10 минут всех гонщиков Формулы-1 последнего десятилетия — с 2011 по 2020 годы. Судя по отзывам, игра понравилась, хотя было сложновато так быстро вспомнить сразу 66 фамилий. Возможно, новый тест станет более простым? В вашем распоряжении вновь окажется 10 минут, а заполнить нужно лишь 33 ячейки — именно столько команд выступало в чемпионате мира с 2001 по 2020 годы, то есть за последние два десятилетия. Сможете вспомнить все?
Важный момент: если команда участвовала в разных сезонах с разным названием шасси, то для нашего теста это отдельные ответы. То есть, один небезызвестный коллектив с базой в Брэкли представлен в квизе аж четыре раза. Ну и мы постарались учесть все возможные варианты написания названий на русском языке. Поехали!
Если у вас не грузится тест, вы можете пройти его по ссылке:
Тест: назовите все команды Формулы-1 за последние 20 лет
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