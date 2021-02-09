Неужели Хэмилтон уйдёт? Льюис и «Мерседес» так долго тянули и договорились всего на год

Странная формульная санта-барбара подошла к концу: Льюис Хэмилтон и «Мерседес» подписали однолетнее соглашение, дающее британскому гонщику замечательный шанс в восьмой раз стать чемпионом мира и по крайней мере математически стать величайшим пилотом в истории Формулы-1 — с наибольшим числом титулов и выигранных Гран-при. Но почему после стольких победных лет вместе «Мерседес» и его пилот договаривались так долго и пришли лишь к краткосрочному контракту? На то есть несколько версий.

Просто пауза в переговорах

В январе 2021-го Хэмилтону исполнилось 36 лет, а потому многие полагали, что новый контракт с «Мерседесом» (ну или какой-то другой командой) станет для Льюиса последним в Формуле-1. Вполне вероятно, подобный настрой был и у самого пилота, который хотел подготовить красивый уход из чемпионата мира с гарантий каких-либо долгосрочных перспектив, связанных с «Мерседесом».



Но что-то пошло не так. Вполне вероятно, что стороны подняли столько широкий круг вопросов, что его никак не удавалось свести в одно объёмное соглашение. Возможно, именно про это говорил Тото Вольф, когда сетовал, что из-за коронавируса у них с Льюисом нет возможности постоянно вести очные переговоры и обо всём договориться.



По спортивной стороне вопроса больших разногласий могло и не быть (по крайней мере, сам Тото заверяет, что Хэмилтон не выдвигал никаких пафосных требований вроде согласования кандидатуры напарника). По финансовой, возможно, тоже: всё тот же Вольф опроверг слухи, что Льюис требовал выплачивать себе процент от призовых команды или от контрактов с новыми спонсорами. А вот согласовать какие-то глобальные проекты за пределами Ф-1, видимо, никак не получалось — поэтому пока ограничились туманным анонсом совместного фонда, который будет заниматься вопросами инклюзивности и разнообразия в гонках.



Теперь у Хэмилтона и «Мерседеса» появилось дополнительное время, чтобы в новом — уже долгосрочном контракте — определить роль Льюиса в немецком концерне после ухода из Формулы-1. Правда, вопрос: удастся ли избежать повторения переговорных проблем? Коронавирус пока не отступил, в Ф-1 планируется максимально насыщенное расписание — как бы вновь не услышали рассказы, как сложно проговорить и уладить все нюансы по «Зуму».

В Формуле-1 заняты все места на 2021 год — кто где поедет? Даже не верится, что трансферная тягомотина с участием «Мерседеса» и Хэмилтона завершилась.

Льюис переживает за мотивацию?

Короткий срок контракта не мог не подтолкнуть ещё к одной версии: может, Хэмилтон на самом деле и не планирует оставаться в Ф-1 долгие годы? 2021-й даёт Льюису блестящий шанс официально примерить на себя звание самого именитого пилота в истории Формулы-1. Останется ли у Хэмилтона после этого мотивация выступать дальше, какие новые цели он может перед собой поставить?



Да, в Формуле-1 поменяется регламент, но точно ли это может достаточно вдохновить человека, который из последних семи сезонов выиграл шесть (а может — из восьми семь)? Если уж продолжать дальше, то скорее в составе какой-то другой команды — например, махнувшись кокпитами с Ферстаппеном или вернувшись в родной «Макларен».



Плюс хватает соблазнов за пределами Ф-1. Пока Хэмилтон вовлечён в политику лишь путём «сториз» в «Инстаграме» да регулярными интервью. Не захочет ли он заниматься общественной деятельностью на постоянной основе, параллельно гоняя в чём-то более экологичном, чем Формула-1? Например, в новой серии для электровнедорожников Extreme E, где у него уже есть собственная команда… В течение 2021-го станет понятно, насколько сильно Льюис привязан к Ф-1.

Вольф не исключил ухода Хэмилтона из команды по окончании сезона-2021

«Мерседес» хочет обновиться?

Краткосрочный контракт Льюиса в целом хорошая новость для «Мерседеса». Немцы сохранили для себя абсолютно свободу манёвра перед сезоном-2022, в котором они могут как сохранить прежний состав гонщиков, так и полностью его обновить.



Если бы Хэмилтон подписал долгосрочное соглашение, то тем самым моментально превратил бы Валттери Боттаса в «хромую утку»: считается, что переход в «Мерседес» Джорджа Расселла — дело решённое, так что по сути мы бы весь год ждали, пока финн передаст кокпит британцу. Теперь же у Валттери сохраняется традиционная двойная мотивация: попробовать одолеть напарника и заработать новое соглашение. Да, отложить планы «Мерседеса» по приглашению Расселла вряд ли удастся, но если Боттас в кои-то веки навяжет борьбу Льюису, то получит шанс остаться, если Хэмилтон решит завершить карьеру или не договорится с руководством.



Наконец, две формально свободные вакансии на 2022 год — это ещё и теоретический шанс «украсть» у «Ред Булл» Макса Ферстаппена. Если Хэмилтон правда решит уйти на пенсию, то не факт, что Вольф и компания посчитают дуэт Боттас — Расселл достаточно убедительным: вечно второй и пилот, никогда в карьере не боровшийся за чемпионство и вообще лишь раз попавший в очки. Согласитесь, связка Ферстаппен-Расселл выглядит куда эффектнее и перспективнее. Ну а Макс ещё посмотрит, в какой форме окажется «Хонда».

Брандл: судя по контракту Льюиса, «Мерседес» хочет иметь полную свободу выбора в 2022-м

Правда, 2022-й — самое рискованное время для переходов. Резкое сокращение бюджетов, революция в техническом регламенте, амбициозные планы конкурентов из «Феррари», «Макларена», «Альпин» и «Астон Мартин»… Если когда «Мерседес» и может сделать шаг вниз, то именно в следующем сезоне. Так что здесь легко прогадать.



Так или иначе, контракт Хэмилтона с «Мерседесом» не поставил точку в этом переговорном процессе, а наоборот гарантировал нам появление второй части.