Для галочки. Формула-1 замыслила вредные изменения, которые сделают гонки лишь скучнее

Идея со спринтерскими гонками ну очень странная и спорная. Объясняем, что не так, и предлагаем четыре решения.

Уже в четверг комиссия Формулы-1 может утвердить изменения в спортивном регламенте чемпионата мира, согласившись на экспериментальное проведение трёх спринтерских гонок в сезоне-2021. С момента предыдущего материала Дмитрия Захарченко появились подробности обсуждаемого предложения, и они неутешительны: есть ощущение, что реформаторы и сами не понимают, что же может дать их идея. Разберём детали и подумаем, что можно сделать лучше.

В Формуле-1 хотят ввести спринтерские гонки. Новинке угрожают сразу четыре проблемы Перевёрнутых стартовых решёток не будет, но и без них идея вызывает опасения и споры.

История вопроса

Новые владельцы Формулы-1 из Liberty Media практически с момента приобретения серии обсуждали, можно ли сделать формат гоночного уик-энда интереснее. Долгое время муссировалась идея с проведением дополнительной гонки с реверсивным стартом, однако многие команды, пилоты и простые болельщики посчитали её неподходящей, искусственно затормаживающей самых быстрых и успешных участников.



Теперь обсуждается новый вариант: вновь с дополнительной спринтерской гонкой, но без всяких реверсивок. Согласно задумке, в рамках трёх гоночных уик-эндов сезона-2021 (Монреаль, Монца, Сан-Паулу) квалификация будет проведена уже в пятницу вместо второй тренировки, а в субботу пройдут спринтерские гонки – длиной не более 100 км и продолжительностью не более часа. По их итогам будет определяться положение гонщиков на старте основной гонки в воскресенье.



При этом предполагается, что за спринтерскую гонку тоже будут начислять очки. Вероятнее всего, баллы достанутся первым восьми гонщикам, так что используют систему, которая несколько лет была в Ф-1 основной: 10-8-6-5-4-3-2-1. Дистанция в треть основной гонки говорит о том, что пит-стопов не планируется, но пока непонятно, каким будет регламент по шинам и как быть с так называемым режимом «закрытого парка» между квалификацией и главной гонкой, когда в настройки машин нельзя вносить никакие изменения, а детали можно менять на исключительно аналогичные и с разрешения ФИА.



Авторы идеи считают, что перенос квалификации на пятницу и проведение в субботу дополнительной гонки позволит организаторам этапов продавать куда больше билетов на два первых дня гоночных уик-эндов и повысит их телевизионные рейтинги. Правда, при этом будет похоронено предложение с сокращением продолжительности Гран-при: избавиться от пятничных заездов или свести их к небольшому вечернему уорм-апу уже никак не выйдет.

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Что с идеей не так?

Первая и главная проблема: без переворота стартовой решётки спринтерские гонки могут сделать воскресные заезды ещё более скучными и предсказуемыми. Если прежде фавориты могли провалиться в квалификации и потом мучительно и героически прорываться в воскресенье, то теперь у них есть лишние сто километров, чтобы к воскресенью выбраться на лидирующие позиции, поработать над ошибками и уже в более спокойном режиме побороться за победу.



Спринтерская гонка угрожает глобально лишить нас ярких воскресных прорывов. Провалился по ошибке команды в Q1? Не беда, у тебя будут старт и кругов 15-20, чтобы на воскресенье получить куда более выгодную стартовую позицию. Пора ставить «штрафной» двигатель? Ничего, если у тебя быстрая машина, то субботний спринт позволит оставить позади аутсайдеров и часть середняков.

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Да, конечно, в спринтерской гонке тоже есть шанс провалиться: риск аварии или технического схода никто не отменял. Но если учитывать, что в воскресенье очков будут давать намного больше, вряд ли пилоты станут отчаянно рисковать на старте и позволять себе сумасбродные поступки. Ну а сход машины на первых 15-20 кругах – для нынешней Ф-1 практически ЧП. Так что надежда разве что на субботнюю погоду, но опять же: будет ли кто-то отчаянно рисковать под дождём, понимая, что участвует только в генеральной репетиции, пусть и с очками?



Идём далее. Как быть со статистикой? Будем ли мы засчитывать субботние победы и попадания на подиумы как полноценные? Всё-таки в Ф-2 и Ф-3 спринты не так сильно отличаются по продолжительности от основных гонок, да и введены они были с момента основания чемпионатов…



В общем, резюмируем: субботние гонки хоть и могут вызвать больший интерес, чем квалификации, но при этом рискуют сделать воскресные гонки ещё скучнее и предсказуемее, а значит, глобально лишь навредят Формуле-1. Вдобавок девальвируется значимость победы в Гран-при, а правила опять становится сложнее для болельщиков.

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Как можно сделать лучше

Критикуя, не забываем предлагать что-то своё. Вот предложения от вашего автора.



1. Спринты не должны быть никак связаны с воскресными гонками. Пусть в основной гонке все стартуют согласно завоёванным в квалификации позициям. Это позволит сохранить интерес к квалификации, отберёт у провалившихся пилотов шанс беспроблемно отыграться и при этом позволит гонщикам в субботу не беречь машины.



2. В спринтах всё-таки логично использовать реверсивную решётку – например, переворачивать топ-8 или топ-6, если восемь покажется перебором. Если спринты не будут влиять на главную гонку уик-энда, болельщики спокойнее примут такую как бы искусственную меру, которая почему-то не вызывает больших вопросов в Формуле-2, Формуле-3, WTCR и других сериях, где несколько гонок за уик-энд. Ну, или отменяйте вторые гонки в принципе. Это лучше, чем проводить их абы как.

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3. Если идея вручения очков за спринтерскую гонку кажется неприемлемой, можно от этого отказаться, взамен предложив командам щедрые призовые или шанс, например, размещать на спринтах логотипы других спонсоров. В Ф-1 давно поговаривают о возможности вернуть внезачётные гонки – так почему бы не проводить их прямо в рамках Гран-при? Разумеется, это должно быть экономически оправданно – и тут три экспериментальных спринта как раз позволят понять, повысит ли это продажу субботних билетов и телевизионные рейтинги.



4. Точно ли в спринтах должны участвовать боевые пилоты? Возможно, следует продумать вариант, при котором каждая команда может сажать за руль резервистов – например, за рулём одной машины должен сидеть молодой пилот, а за рулём другой – ещё один юниор или опытный гонщик. Таким образом молодёжь наберётся опыта, а болельщики смогут вновь увидеть в гонках оставшихся без места сильных пилотов.

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Скажете, эти предложения искусственные? Ну, не больше, чем сама идея со спринтерскими гонками, которая в своём нынешнем виде является какой-то выхолощенной – словно её авторы смирились с отказом от реверсивных решёток, не придумали ничего нового, но все равно решили во что бы то ни стало проверить предложение. Что они ожидают увидеть на выходе, большой вопрос.



Впрочем, для начала посмотрим, будет ли в четверг принято предложение. Поговаривают, пока у команд большие вопросы насчёт финансового вознаграждения за дополнительную гонку. Одна серьёзная авария может обойтись дороже, чем выплаты за все спринтерские гонки вместе взятые…