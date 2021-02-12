Успеет ли суперветеран «Альпин» восстановиться к старту сезона и кто может его заменить? Среди вариантов — Сироткин.

Что с Алонсо?! Двукратный чемпион Формулы-1 в больнице после ДТП на велосипеде

Вечером в четверг, 11 февраля, пришли крайне неприятные новости о двукратном чемпионе Формулы-1 Фернандо Алонсо. Испанец продолжал активно готовиться к возвращению в чемпионат мира после двухлетнего перерыва и в рамках этой подготовки проводил велотренировку в Швейцарии, в том числе катаясь по дорогам общего пользования. Всё закончилось ДТП.

Никаких деталей насчёт аварии не известно — кроме того, что Алонсо столкнулся с автомобилем и что без последствий не обошлось. С места ДТП Фернандо отправили в больницу.

По данным La Gazzetta dello Sport, первые рентгеновские снимки не дали однозначного ответа, какие повреждения получил Алонсо, но врачи не исключают одного или нескольких переломов. BBC со своей стороны уточняет, что больше всего могло пострадать лицо Фернандо: у испанца подозрение на перелом челюсти.

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Пресс-служба команды Алонсо «Альпин» выпустила официальное заявление, в котором обошлась без излишней конкретики.

«Команда «Альпин» может подтвердить, что Фернандо Алонсо был вовлечён в дорожный инцидент, когда катался на велосипеде в Швейцарии. Фернандо абсолютно в сознании и ожидает дальнейших медицинских проверок завтра утром. Команда «Альпин» не будет делать никаких дальнейших заявлений в ближайшее время. Следующие обновления последуют в пятницу утром», — заявила пресс-служба.

Как уточняет BBC, вероятнее всего, Алонсо отправят в Берн, где в одной из больниц работает доктор, специализирующийся на травмах челюсти.

Если у испанца подтвердят перелом, это серьёзно ударит по его подготовке к сезону и даже поставит под угрозу выступления испанца в первых гонках сезона-2021. Естественно, нужно дождаться окончательного диагноза, но при лёгких переломах челюсти кости срастаются где-то 3-4 недели, при переломах средней тяжести — 5-7 недель, при тяжёлых – до двух с половиной месяцев.



Между тем предсезонные тесты Формулы-1 должны пройти в Бахрейне ровно через месяц — с 12 по 14 марта. В распоряжении команд будет всего три дня, так что каждый боевой пилот получит лишь по полтора. Не исключено, что Алонсо лишится и их.



Что касается старта сезона, то, если в дело опять не вмешается пандемия коронавируса, Гран-при Бахрейна должен пройти с 26 по 28 марта. Второй этап сезона, Гран-при Эмилии-Романьи в Имоле, на данный момент запланирован на 16-18 апреля — то есть до него два месяца.

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Если обследования не подтвердят перелом или дело ограничится самым лёгким, то Алонсо, возможно, пропустит тесты, но будет способен выйти на старт первого Гран-при сезона. В таком случае «Альпин» наверняка просто выделит Эстебану Окону все три дня зимних испытаний, а Фернандо будет добирать форму и знакомиться с машиной уже в Бахрейне и Италии.



Если же участие Алонсо в стартовом этапе окажется под угрозой, то «Альпин» наверняка постарается выделить хотя бы день испытаний потенциальному сменщику Фернандо. Кто мог бы им стать?

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У пилотов Академии «Альпин» Кристиана Лундгора и Чжоу Гуаньюя пока не хватает баллов для суперлицензии, так что этот вариант исключён.



Резервным гонщиком «Рено» в прошлом сезоне являлся Сергей Сироткин. На 2021-й контракт не продлевали, но приглашение россиянина, хорошо знающего команду и имеющего опыт выступлений в Ф-1, было бы вполне логичным.

Ещё один предсказуемый вариант — Нико Хюлькенберг, выступавший за команду в 2017-2019 годах. Без контрактов остаются и ещё два пилота, хорошо знающие коллектив из Энстоуна — Ромен Грожан и Кевин Магнуссен. Практически наверняка «Альпин» обратится к кому-то из перечисленной четвёрки, но для начала нужно дождаться официальной информации о здоровье Алонсо.



Дорожное ДТП — крайне неприятный пролог к возвращению в чемпионат мира, но поклонники Фернандо могут утешать себя двумя вещами. Во-первых, даже по слухам гонщик избежал травм, которые могли бы капитально помешать его выступлениям в Ф-1, а во-вторых, 2021-й всё-таки является для Алонсо и «Альпин» промежуточным, вкатывающим перед рывком вперёд с новым регламентом сезона-2022. Так что уж лучше пережить подобную неприятность сейчас.



Фернандо, здоровья!