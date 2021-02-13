Сезон Формулы-1 уже рядом! 5 главных интриг презентаций новых машин

Уже на следующей неделе начнутся презентации машин нового сезона Формулы-1. Согласно регламенту, команды обязаны использовать прошлогодние шасси, хотя и с некоторыми доработками, тем не менее в большинстве команд решили дать своим новым автомобилям новый индекс.
В любом случае, на следующей неделе будет на что посмотреть, а главные интриги презентаций — в обзоре «Чемпионата».
Как Риккардо выглядит в форме «Макларена»?
Даниэль Риккардо — уникальный пилот. С одной стороны, он давно признан в паддоке одним из лучших на стартовой решётке, с другой — у Валттери Боттаса побед больше. Дело в том, что в «Ред Булл» Риккардо выступал в один из самых сложных периодов команды, а затем её лидером стал Макс Ферстаппен. За два года в «Рено» Дэн два раза поднялся на подиум, а теперь переходит в «Макларен».
Даниэль Риккардо
Фото: twitter.com/McLarenF1
Исходя из результатов прошлого года, «Макларен» выглядит сильнее «Рено» (теперь — «Альпин»), однако хватит ли этого, чтобы Риккардо мог регулярно бороться за подиумы? Сможет ли сам Риккардо быстро вписаться в команду и сразу поехать на максимуме? В «Рено», напомним, ему понадобилось некоторое время на адаптацию к машине. Ну, и самое главное — будет ли комбинезон «Макларен» австралийцу так же к лицу?
Что внутри «Феррари»?
Сезон-2020 оказался худшим для «Феррари» за последние 40 лет — лишь шестое место Кубка конструкторов и ни одной победы. Даже в начале 90-х — до прихода Жана Тодта — результаты «Скудерии» были выше. Как объяснял всем руководитель команды Маттиа Бинотто, проблемы были связаны с двигателем, который попросту не «вывозил» шасси с более высоким уровнем прижимной силы и лобового сопротивления.
По слухам из Италии, именно на двигателе и сосредоточились в Маранелло — почти наверняка в 2021 году у «Феррари» будет совершенно новая силовая установка. Её мы на презентации, конечно, не увидим, зато можно будет сравнить шасси с прошлогодним, и сделать хотя бы примерные выводы о том, в каких областях «Скудерия» потратила свои токены.
В какой ливрее будет выступать «Альпин»?
Месяц назад в своём «твиттере» команда «Альпин» (экс-«Рено») опубликовала фото автомобиля, обозначив его как A521 — именно такой индекс получит французская машина в этом году. Правда, шасси там изображено на столь дальнем плане, что разглядеть что-либо невозможно, и почти наверняка это была прошлогодняя машина «Рено». Причём раскрашена она была преимущественно в чёрный цвет — но в команде отметили, что это лишь промежуточная ливрея, и в гонках автомобиль будет выглядеть иначе. Уж на презентации-то нам должны показать «боевую» расцветку.
«Альпин» в тестовой ливрее
Фото: twitter.com/AlpineF1Team
К «Альпин» в предстоящем сезоне будет приковано огромное внимание — во многом за счёт возвращения Фернандо Алонсо. Ранее Сириль Абитебуль давал понять, что в Энстоуне работают с испанцем с прицелом на сезон-2022, когда появятся новые шасси, а расстановка сил обнулится, но в то же время нужно как-то провести и предстоящий год — и второе подряд поражение от «Макларена», своих уже бывших клиентов, Энстоуну стерпеть будет сложно.
Насколько «Астон Мартин» похож на «Мерседес»?
Год назад «Астон Мартин» (тогда ещё — «Рейсинг Пойнт») провернул главный финт периода презентаций. Тогда команда показала лишь раскраску, натянутую на старое шасси, и лишь когда новая машина выехала на тесты стало ясно, что в розовых цветах скрывается чемпионский «Мерседес» сезона-2019.
По ходу сезона «Рейсинг Пойнт» заметно доработал шасси — притом, судя по всему, вполне самостоятельно, выиграл гонку, но проиграл третье место Кубка конструкторов. В команде однако не скрывают тесных связей с «Мерседесом», руководитель которого — Тото Вольф — даже является вполне официальным акционером «Астон Мартин».
Перес (ГП Турции)
Фото: Joe Portlock/Getty Images
Так или иначе, есть любопытный нюанс и неизвестно, что выбрали в команде. Вновь обратиться к идеям «Мерседеса» или всё-таки сразу же пойти собственным путём? Если частному «Рейсинг Пойнт» ещё простительно копировать других и признавать себя беспомощными середняками, то как такой подход отразится на имидже «Астон Мартин»?
Каким будет новый «Мерседес»?
Не секрет, что в новом сезоне «Мерседес» останется главным фаворитом, а потому к немецкой машине будет приковано повышенное внимание. С самого начала турбогибридной эры именно «Мерседес» остаётся законодателем мод в паддоке — и почти все команды в той или иной степени пришли к разработанной в Брэкли концепции носового обтекателя.
В то же время машина «Мерседеса» за счёт длинной базы остаётся уникальной в пелотоне, и будет интересно взглянуть, насколько сильно отличается новое шасси от прошлогоднего. К тому же технические специалисты будут искать признаки каких-то революционных идей — в духе системы контроля схождения передних колёс прямо по ходу движения.
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