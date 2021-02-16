Тест. Назовёте всех напарников россиян в Формуле-1? Их ведь всего 12
Мик Шумахер станет 12-м сокомандником представителя России в Формуле-1. У вас 4 минуты, чтоб вспомнить всех.
Пока в Формуле-1 продолжается межсезонье, продолжается и наша серия тестов, посвящённых истории чемпионатов мира. Всё меньше времени остаётся до презентации команды «Хаас», чьими боевыми гонщиками в сезоне-2021 станут россиянин Никита Мазепин и немец Мик Шумахер. Грядущие совместные выступления двух выпускников Формулы-2 и подтолкнули нас к идее очередного теста — мы просим вас назвать всех пилотов, которые являлись или являются в Формуле-1 напарниками россиян. Таких гонщиков не слишком много, поэтому в вашем распоряжении будет всего четыре минуты — как нам кажется, более чем достаточно, чтобы вспомнить 12 фамилий. Вперёд!
Если у вас не грузится тест, можете пройти его по ссылке:
Назовёте всех напарников россиян в Формуле-1? Их всего 12
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