Один из величайших мотогонщиков загубил карьеру? Как Маркеса подвели горячность и… дверь

Молодость и горячность — сочетание взрывоопасное, особенно если умножить его на овеянную славой и успехами карьеру в мотогонках. Нежелание пропускать ни одного Гран-при даже после серьёзной травмы в итоге может привести к тому, что под угрозой окажется не просто очередной титул, а вообще возможность продолжения участия в MotoGP. И об этом, похоже, в собственный день рождения придётся задуматься Марку Маркесу.

Испанец, который сегодня отмечает своё 28-летие, уже вписал себя в историю мотогонок. В 2013 году в топовом классе Маркес не просто дебютировал, а открыл дверь в MotoGP ударом ноги — с первой же попытки Марк выиграл титул, а за последние 8 лет взял сразу 6 титулов. Не удалось выиграть чемпионат только в 2015-м, но и там пилот «Хонды» до последнего боролся за победу по итогам сезона, а ещё — в 2020-м, где обстоятельства сложились против главной звезды MotoGP, хотя и на пользу всем поклонникам серии.



Падения в мотогонках — суровая реальность, с которой приходится мириться всем, кто выходит на старт в седле двухколёсной техники. И тут всё зависит от везения конкретного пилота — один в леденящей кровь аварии отделается ушибами, а другой в незначительном вроде бы падении может получить серьёзные травмы, выводящие из игры надолго. И весь вопрос только в том, насколько проявят благоразумие сам травмированный пилот, его окружение и команда.

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Возможность учиться на чужих ошибках у Марка была. В 2013 году Хорхе Лоренсо в дождевой тренировке Гран-при Нидерландов в Ассене упал и сломал левую ключицу. Но испанца это не остановило — гонщик «Ямахи» слетал в Испанию, где в Барселоне ему прооперировали повреждённую конечность, а затем вернулся в Нидерланды и вышел на старт гонки. Там он финишировал 5-м, но спустя две недели на Гран-при Германии в тренировке на «Заксенринге» Лоренсо вновь упал и повредил титановую пластину, скрепляющую сломанные кости. Тот сезон Хорхе закончил в статусе вице-чемпиона, но в 2015-м смог взять второй титул, а затем его карьера пошла под откос. Впрочем, это совсем другая история.



Важно, что храбрость Лоренсо, граничащая с безрассудством, вынудила промоутеров Dorna Sports изменить правила и ввести ограничения, которые не позволяли бы гонщикам повторять эксперименты Хорхе и возвращаться в седло мотоцикла практически с операционного стола. Но, похоже, что нежелание оказаться без главной звезды в самом начале чемпионата, проведение которого и вовсе было под вопросом из-за пандемии коронавируса, подтолкнуло промоутеров MotoGP закрыть глаза на форсированное восстановление Марка Маркеса. Удивляться такому шагу пилота не стоит: каждый гонщик хочет как можно скорее вернуться на трассу. Да и промоутеров серии трудно упрекнуть в стремлении видеть действующего чемпиона в деле, но чем думала команда, рискуя своим главным активом?

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На первом же Гран-при Испании Маркес показал, что он всерьёз намерен побороться за свой 7-й титул. Но все надежды пошли прахом, когда прорыв испанца из глубины пелотона прервал классический хайсайд — пилота выбросило из седла его «Хонды» на скорости около 150 км/ч и, приземлившись на левое плечо, Марк сломал… правую плечевую кость, в которую пришёлся удар от догнавшего гонщика 160-килограммового мотоцикла Honda RC213V.

Предсказуемо потребовалась операция, но поскольку из-за COVID-19 календарь MotoGP-2020 был уплотнён до предела, Маркес решил вернуться за руль спустя 4 дня после хирургического вмешательства. И что самое интересное, официальная медицинская комиссия MotoGP позволила это сделать! При этом команда уговорила пилота пропустить пятничные тренировки в том же Хересе, но в итоге Марк, оценив своё состояние во время свободных заездов, принял решение выехать в квалификации, однако затем отказался от участия в Гран-при Андалусии. Такой шаг можно было только поприветствовать, если бы не последовавшая череда событий.

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Пропускать гонки – вовсе не значит отказываться от тренировок, так что Маркес активно готовился к возвращению в гонки и физическими нагрузками только навредил сломанным костям, а затем сломал титановую пластину, пытаясь… открыть дома сдвижную дверь! Звучит дико, но выяснилось, что пластина могла быть повреждена ещё перед тренировками Гран-при Андалусии, а последующие выезды на байке и тренировки только усугубили состояние. Потребовалась вторая операция.



На сей раз реабилитацию форсировать Марку не дали — на замену травмированному чемпиону вызвали тест-пилота Штефана Брадля, и немец этап за этапом выходил на старт Гран-при. Достаточно быстро стало понятно, что Маркес в сезоне-2020 уже не вернётся. Единственным вопросом оказалось только то, сколько операций потребуется гонщику. Как бы ни скрывала это «Хонда», но признать очевидное пришлось: процесс восстановления затянулся, прогнозы медиков оказались неверными и после второго хирургического вмешательства в костях обнаружили инфекцию. Потребовалась третья операция, которую провели уже совсем под Новый год, и под сомнение поставили уже возможность участия в первых гонках сезона-2021.

Марк Маркес не пилотировал мотоцикл MotoGP с июля 2020-го, и на обретение былой формы предсказуемо потребуется время. Это при условии, что гонщик быстро вернётся в прежние физические кондиции, что весьма сомнительно из-за нескольких месяцев без тренировок.



Ослабленный тремя операциями организм — не единственная проблема для пилота, которому нелегко будет вернуться в строй и морально. За время отсутствия 6-кратного чемпиона в гонках поменялись составы команд, новые гонщики распробовали победы на вкус, да и в целом «Хонда», которая впервые с 1982 года не выиграла ни одного Гран-при в сезоне, теперь уже не лидер, а догоняющий. Даже после одной пропущенной гонки возвращаться сложно, а что уж говорить о целом сезоне вне MotoGP.

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Сезон-2021 для Марка Маркеса окажется решающим. 28-летний гонщик либо докажет, что он и его команда (уже ясно, что на «Хонде» быстрым может быть только Маркес-старший) способны выступать на прежнем уровне, либо испанца ждёт бесславный путь к окончанию карьеры. Карьеры, которая при должной мудрости может продолжаться и до 42 лет, как на собственном примере доказывает Валентино Росси. Да, итальянец больше не в заводской команде, но скорости своей не растерял при всех переменах, что сопровождали его во время выступлений в MotoGP.



У Марка Маркеса всё шло куда более гладко, и сейчас молодого пилота ждёт, пожалуй, самое серьёзное испытание — испытание временем и терпением.