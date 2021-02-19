Бывшая команда Квята показывает новый болид. Какой будет машина Гасли и Цуноды? LIVE
В 11:00 мск — представление второй машины Формулы-1 2021 года. Жаль, уже без Даниила.
В Формуле-1 — сезон презентаций. Несколько дней назад «Макларен» первым презентовал автомобиль MCL35M, а теперь свою новинку продемонстрирует «Альфа Таури». В отличие от коллег, итальянцы решили, что машина достойна полноценного нового индекса: на смену AT01 придёт AT02.
Правда, пока неясно, увидим ли мы утром в пятницу, 19 февраля, новый автомобиль или только обновлённую ливрею. Пусть официально это и презентация, но мы прекрасно помним, как многие команды показывают новые раскраски, нанесённые на старые машины. Однако «Альфа Таури» вполне может параллельно выложить рендеры AT02 — надеемся, хотя бы это произойдёт. Действо начнётся в 11:00 по московскому времени (9:00 CET), следите за обновлениями нашего лайва!
Представлена первая машина Формулы-1 2021 года! «Макларен» снова с «Мерседесом»!
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