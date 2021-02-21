«Всё мигало!» Звезду Ф-1 напугали старые «Жигули». А вот Райкконен назвал «Ладу» идеальной

Вспоминаем, как гонщики Формулы-1 гоняли на отечественных авто. Риккардо даже попросил отправить десять «Нив» в Австралию.

В Формуле-1 за всю историю существовали лишь две команды, представлявшие России, но обе на самом деле были «прописаны» в Англии, и серьёзных успехов в чемпионате ни «Мидланд», ни «Маруся» не добились. Однако звезды Формулы-1 всё-таки сидели за рулём отечественных машин. Некоторым понравилось, а пара пилотов даже взяла на них титулы.

Айртон Сенна (ВАЗ-2101, 1986 год)

Не самый примечательный факт биографии трёхкратного чемпиона мира, и всё же — в 1986 году легендарный бразилец проехал по «Хунгарорингу» на «Жигулях». Дело в том, что у Сенны была привычка: он изучал трассы, проезжая на них круги на гражданских машинах. А в 1986 году Гран-при Венгрии был не просто первой гонкой на «Хунгароринге», но и в целом — в Восточном Блоке.

Сенна за рулём ВАЗ-2101 на «Хунгароринге» Фото: facebook.com/LADA.WTCC)

Приехав в Венгрию, Сенна попросил у промоутеров машину — что-нибудь популярное у местных. И в итоге получил легендарную в СССР «Копейку». На ней Айртон, правда, проехал лишь один круг, но его успел сфотографировать некий Жольт Митрович. Заезды, вероятно, помогли бразильцу: в квалификации его «Лотус» оказался на 0,3 секунды быстрее «Уильямса» Пике и на полсекунды опередил всех остальных. Гонка же завершилась эпичным сражением двух бразильцев, верх в котором взял Нельсон.

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Жаки Икс («Лада Самара», 1987-1990 годы)

Многократный победитель «24 часов Ле-Мана», звезда «Брэбэма» и «Феррари» в Формуле-1, Жаки Икс также известен своей победой на ралли «Дакар» в 1983-м. В следующие двадцать лет он ещё более десятка раз выйдет на старт этого марафона, но так и не сможет победить. Однако трижды это происходило на прототипах, построенных на базе советских автомобилей «Лада Самара».

Экипаж Жаки Икса на ралли «Дакар» — 1990 Фото: Yves Forestier/Getty Images

Интересно, что изначально автомобиль, который пилотировал Икс, готовился литовскими инженерами по правилам Группы B, а когда её запретили, проект переориентировали на ралли-рейды. Прототип, подготовленный командой Пока — французского экспортёра советских автомобилей, был очень быстр, а предыдущая машина команды — на базе «Нивы» — и вовсе приезжала на подиум. Правда, на «Дакаре» выше седьмого места в генеральной классификации Икс с этими автомобилями подняться не смог.

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Хуан-Пабло Монтойя (ВАЗ-2108, 1993 год)

Колумбийский ветеран не просто катался за рулём российских машин, но и гонялся на них: в 1993 году 18-летний Хуан-Пабло стал чемпионом страны по кузовным гонкам, при этом выступал на «Ладе Самара». В десяти гонках Монтойя одержал семь побед и семь раз выигрывал поул. По некоторым данным, один экземпляр ВАЗ-2108 колумбиец получил в награду за титул.



В сезоне-1994 Монтойя уже гонялся в монокубке на автомобилях «Сааб», а в 1995-м перешёл в «формулы» — именно в них колумбийца ждут его главные победы, включая «500 миль Индианаполиса» и Гран-при Монако Формулы-1.

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Кими Райкконен (ВАЗ-2101, 1997 год)

«Копейка» была первым автомобилем в жизни Кими Райкконена — в этом финн сам признался ещё в конце 2000-х, когда выступал за «Феррари». «Не то чтобы блестящая машина, но надёжная и внутри тепло. Она до сих пор целая, так что в этом смысле — очень хорошая первая машина», — сказал он тогда.



Позже Кими ещё не раз вспоминал автомобиль, а в апреле прошлого года ещё раз похвалил его. «Это была идеальная первая машина! Достаточно мощная, чтобы дрифтить, с достаточным числом проблем, чтобы в них разобраться», — сказал он.

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Виталий Петров (2001)

Разумеется, не обошлось без российских машин в карьере Виталия Петрова — первого россиянина в Формуле-1. Собственно, с российских машин его карьера и началась — в 2001-м он выиграл Кубок Лада, затем стал чемпионом «Лады Революшен» и Формулы-1600 (в составе «АртЛайн»), и лишь затем отправился в европейские гонки.

Михаил Алёшин, Стоффель Вандорн, Виталий Петров и Борис Ротенберг на подиуме «24 часов Ле-Мана» — 2019 (на третьей ступени пьедестала) Фото: James Moy/Getty Images

К слову, Петров выступал на российских машинах и совсем недавно, когда в 2019 году занял третье место в «24 часах Ле-Мана» за рулём российского прототипа BR1 команды SMP Racing. На этой машине выступали и другие экс-пилоты Формулы-1: Стоффель Вандорн (он в 2019-м был в экипаже с Петровым и Алёшиным), Брендон Хартли и Дженсон Баттон. Справедливости ради напомним, что прототипы строились совместно с «Далларой» и производство находилось в Италии.

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Дженсон Баттон (ВАЗ-2101, 2013 год)

Первое знакомство британского чемпиона с российскими машинами произошло ещё в 2013-м, когда он принял участие в съёмках рекламного ролика для одного из спонсоров «Макларена». Роль Дженсона заключалась в том, чтобы проехать несколько кварталов в пригороде Будапешта за рулём «Копейки».

«Я люблю старые машины, но боюсь, что самое страшное — впереди», — нервничал британец перед съёмками. Чутьё не подвело: «Я очень сочувствую владельцам этих автомобилей, мы недостаточно заботимся о них. Не знаю, нормально ли это, но у меня постоянно всё мигало на приборной панели, — сказал он. — Но вообще было весело. Ручник работает, а это в старой машине — главное».

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Даниил Квят (ВАЗ-2105, 2015 год)

В 2015 году во время одного из визитов в Россию Даниилу Квяту пришлось уладить небольшой нюанс: сдать экзамены на водительские права. То есть гонщик Формулы-1 не имел прав водить автомобиль по дорогам общего пользования. В итоге россиянину пришлось сдавать экзамены в ГИБДД – якобы на общих основаниях вместе с другими автомобилистами. По крайней мере, таков сюжет ролика. А в распоряжении учеников была не первой свежести «пятёрка»…

Риккардо и Ферстаппен («Нива», 2018 год)

Тремя годами спустя российские автомобили опробовали Даниэль Риккардо и Макс Ферстаппен — в дни Гран-при Азербайджана они отправились покорять бездорожье близ Баку на «Нивах».

Поездка получилась короткой, но Риккардо автомобили полюбились. «Она очень приятная! — сказал австралиец. — Она клёвая, я хотел бы взять штук десять таких и устроить гонки в Австралии. Можете отправить в Перт десять таких? Пожалуйста!»