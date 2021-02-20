Экс-босс Квята раскритиковал Мазепина. Тосту и остальным мощно отвечает менеджер Никиты

Помните, раньше был такой журналистский жанр — «В редакцию пришло письмо»? Ну, или — в редакцию позвонил кто-то известный и высказался на важную тему. В наши дни такое происходит куда реже, однако сегодня на редакционную почту «Чемпионата» действительно пришло письмо — от компании, сотрудничающей с руководителем команды Формулы-2 «Хайтек» Оливером Оуксом. По совместительству Оливер уже долгие годы является менеджером новичка Формулы-1 Никиты Мазепина.



Оукс прочитал свежее интервью с главой «Альфа Таури» Франца Тоста, в котором австриец низко оценил перспективы Никиты в Формуле-1. Очевидно, особенно Оливеру не понравилось сравнение Мазепина с коровой, которую не превратить в тигра. В общем, Оукс написал и предложил опубликовать большой ответ — и Тосту, и в целом всем критикам Мазепина. Письмо показалось любопытным, к тому же с парочкой мелких инсайдов, так что публикуем его ниже…

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Может, мне стоит начать с того же вопроса, которым задался Льюис – «Кто такой Франц Тост?» Кроме шуток, находящиеся внутри «пузыря» Формулы-1 запросто могут говорить о младших сериях без понимания происходящего. Полагаю, что именно поэтому все решения за «Ред Булл» и «Альфа Таури» принимает доктор Марко – к счастью для них.

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Никита недавно получил несколько ударов под дых, и совершенно незаслуженно. Я никогда не назову допустимыми сексуальные домогательства – но правда в том, что на видео не было ничего подобного. Оно было снято, когда группа друзей вместе веселилась, и все были подвыпивши, из-за чего и делали глупости. Сама девушка из видео публично признала, что видео было выложено в качестве шутки среди близких друзей.



С тех пор как видео увидело свет, многие воспользовались возможностью прокомментировать ситуацию. Никита, как и требовалось, извинился и вынесет урок из этого опыта. Людям стоит помнить, что мы все ошибаемся, особенно в молодости – сколько из тех, кто сейчас осуждает Никиту, могут с уверенностью сказать, что никогда не делали чего-то, о чем тут же пожалели, и чего они предпочли бы избежать, если бы могли?



Несколько лет назад другой гонщик Формулы-1 на очень похожем видео трогал девушку за грудь, и на это так не реагировали. Меня это приводит в замешательство – так легко сейчас выставить людей в невыгодном свете из-за вездесущей прессы.

Критики никак не отстанут от Мазепина: распускают слухи об увольнении, атакуют соцсети Ф-1 Американцы вряд ли проживут без Никиты, но многие болельщики предпочитают об этом не задумываться.

Что касается лицемерия, то Мэтт из видеоблога WTF1, который критиковал Никиту в сети, недавно был обвинен в том, что сам писал девушкам непристойные сообщения в социальных сетях. Это тот молодой человек, который составил петицию, требующую, чтобы Никиту исключили из команды «Хаас», и несколько недель подряд проклинал его.



Людям лучше беспокоиться о себе – включая Тоста. Ему стоит приложить усилия к тому, чтобы возглавить группу середняков в Формуле-1.

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Критика гонщиков, которым повезло иметь поддержку, сводит меня с ума. Нет ни одного человека, кто участвует в гонках Формулы-1, Формулы-2 или Формулы-3 и у кого нет капитала или какой-либо финансовой поддержки. Такова суть автоспорта. Но, начиная с Формулы-4, все в одинаковых автомобилях, и поэтому баланс на банковском счете не имеет значения.



Большинство гонщиков Ф-1 сделали первые шаги в спорте, обладая той или иной финансовой поддержкой, пока у них не появился шанс показать, на что они способны – вне зависимости от того, поступила ли эта поддержка от их семьи, производителя энергетиков, или откуда-то еще! Главное, это то, кто из них остался в спорте надолго и построил на этом карьеру. Формула-1 безжалостна ко всем – не важно, какой у тебя чудесный характер или как ты талантлив. Из свежих примеров посмотрите хотя бы на Албона.

В Формуле-2 в прошлом сезоне никто не отметил достижения Никиты – хотя он возглавлял новую команду и, что важно отметить, безоговорочно одолел более опытного напарника. О гонщиках, которых опередил Никита в чемпионате (Лундгор, Эйткен, Гуаньюй, Дарувала), говорят, как о будущих звездах – но Никиту не отметили никак за то, что он их превзошел.



Вместо этого я читаю, что он имел преимущество благодаря частным тестам с «Мерседесом». Мне от этого смешно: все гонщики из Формулы-2, которые связаны с командами Ф-1, тренировались на старых машинах. Prema даже использовала старые машины GP2 с 18-дюймовыми шинами для тестирования Шумахера и Шварцмана – ни у одной другой команды такой возможности не было. Но об этом, почему-то, нигде не упоминается. Это чистое лицемерие.

Россию лишат флага ещё и в Формуле-1? Авторы санкций проспали старт сезона, но опомнились Тот редкий случай, когда можно порадоваться, что российскому новичку Формулы-1 достанется слабая техника.

Мы как команда-новичок совершили множество ошибок, но Никита вдохновлял нас на то, чтобы становиться лучше, и нам удалось добиться для него нужных результатов, чтобы ему досталась суперлицензия для попадания в Формулу-1. У него, в отличие от Шумахера, не было роскоши в виде второго года выступлений в топ-команде (Prema) после неудачного дебютного сезона.



Никите пришлось идти и работать над собой, что требует усилий и, главное, силы характера. Ему еще есть, разумеется, над чем поработать – но, как мы увидели в Сильверстоуне, Спа и Муджелло, он так же хорош, как кто-либо в пелотоне.



Да, ему нужно поработать над тем, чтобы лучше контролировать свои эмоции, но именно эта черта его характера – эмоциональность – делает его превосходным гонщиком. Я уже устал слышать, что в ней есть что-то плохое, за что Никиту за нее нужно осуждать. Если все так хорошо разбираются в вопросе – добро пожаловать на гоночный трек.



Большинство не представляет себе, что такое участвовать в гонке, следить за шинами и быть оштрафованным за «опасное вождение» (Бахрейн), теряя всё преимущество, которое ты заработал за 40 кругов, на протяжении которых шёл впереди.

Их не догонят? В каких сериях можно поболеть за лучших гонщиков России и чего от них ждать Россияне — среди претендентов на чемпионство в Формуле-2 и Формуле-3, а Ирина Сидоркова наконец дебютирует в женской моносерии.

Никита стал вторым в GP3, пережил тяжелый год в Формуле-2 и потом все равно всё преодолел в составе новой команды, которая – и мне не стыдно это сказать – совершила несколько ошибок, без которых у Никиты было бы больше шансов с самого начала бороться за чемпионство.



Я не видел, чтобы Юки и Шварцман оказывались в таком сложном положении. Выступавшего в топ-команде Шварцмана начал переигрывать Шумахер – и Шварцман быстро потерял голову. Парни с опытом – тот же Эйткен – были просто нигде. Но Эйткен дебютировал в Формуле-1 и своим выступлением доказал, что в этом году состав пилотов Ф-2 был очень сильным.

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Будет интересно наблюдать за Формулой-1 в следующем году и оценить, как справятся трое новичков. Мик, разумеется, невероятно хорошо подготовлен (наверное, почти так же, как Стролл). К тому же он находится в центре внимания «Феррари».



Ещё есть Юки. Видно, что «Альфа Таури» серьёзно на него ставит и помогает подготовиться, проводя немалое число тестов на старой машине. Им нужно будет, чтобы он хорошо справился – не в последнюю очередь для того, чтобы всем была довольна «Хонда».



Я верю, что Никита многих удивит. Он всегда был быстр в машине Формулы-1, так как она подходит к его стилю вождения – агрессивная, с большим акцентом на передок. Он также выкладывается на все сто – и, нравится это людям или нет, он боец. В Формуле-2 он показал, что является одним из лучших в борьбе колесо в колесо. Я буду улыбаться, когда он вновь начнет доказывать, что скептики неправы.