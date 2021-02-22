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Презентация нового болида «Альфа Ромео» C41 в Варшаве — онлайн, фото и главные заявления

Александр Кожевников
В Варшаве представляют третий болид на сезон-2021 Ф-1. Чем удивит «Альфа Ромео»? LIVE
Всё начнётся в 14:00 мск — от нас первые фотографии и главные заявления.
Авто / Формула-1 0
Аудио-версия:

Пока в России выходные, в Европе стартует новая рабочая неделя, и для мира Формулы-1 понедельник — это день третьей презентации болида Ф-1 на сезон-2021. В Варшаве свой автомобиль под индексом С41 покажет «Альфа Ромео» (впрочем, вполне возможно, публике покажут старую машину в обновлённой ливрее, а настоящую новинку мы увидим только на рендерах или вообще на тестах в марте). Место презентации выбрано не случайно: польский концерн Orlen является титульным спонсором «Альфа Ромео», и почему бы команде не поблагодарить партнёра за сотрудничество?

Начало презентации — в 14:00 по московскому времени, вместе увидим первые фотографии и приведём в нашем онлайне главные заявления руководителей и пилотов.

Новая ливрея «Альфа Ромео»: видео
Live Александр Кожевников

«Семейное фото» с пилотами и руководством команды. Уже пошли титры, видеопрезентация завершена. Сейчас ждём студийные фото, плюс, нам на почту уже пришёл пресс-релиз команды, так что не расходитесь!

14:21 Александр Кожевников

В принципе, по ливрее «Альфа Ромео» пошла по сценарию другой «Альфы» — «Таури». Ливрея в тех же цветах, но местами просто реверсированы цвета, красный изменён на белый, а белый — на красный.

14:20 Александр Кожевников

Новая ливрея «Альфа Ромео»: видео

Появилось видео нового болида (ливреи) «Альфа Ромео». Болид получил индекс С41, напомним.

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14:19 Александр Кожевников

Пилоты вышли на сцену.

Кими Райкконен: «Здорово увидеть новый болид. Надеемся, что сможем выступить лучше, чем в прошлом году. Сделаем всё, что от нас зависит».

Антонио Джовинацци: «Ждём первых тестов, возможности сесть за руль нового болида в первый раз».

Роберт Кубица: «Очень счастлив быть здесь, в Польше, на первой презентации в родной стране, хочу поблагодарить моих партнёров из ORLEN. Сегодня особенный день не только для меня, но и для всех польских фанатов. Мы пытаемся работать так сильно, как можем. Есть много вещей, над которыми хочется поработать. Я надеюсь получить возможность ссесть за руль по пятницам в этом сезоне».

14:15 Александр Кожевников

А вот и болид. Фото мы ждём, как и видео с презентации, чтобы показать вам. Одно можно сказать точно — слив был верным. Ливрея немного обновилась, но осталась в красно-белых цветах. И да, никакого Rich Energy.

14:12 Александр Кожевников

Вассёр: «Хочется побыстрее вернуться к гонкам. Все в предвкушении. Да, перерыв был очень коротким, но для меня он был очень долгим».

14:11 Александр Кожевников

Что касается Моншо, то он рассказывает о целях команды на тестах. Ничего нового, в принципе, Моншо не сказал.

14:10 Александр Кожевников

Вассёр: «Главное для любой гоночной команды — прибавлять. Нужно шаг за шагом возвращаться на верхние строчки в средней группе, именно к этому мы постепенно и стремимся».

14:08 Александр Кожевников

Фредерик Вассёр и Жак Моншо вышли на сцену. Моншо — технический директор команды, если кто-то не в курсе.

14:07 Александр Кожевников

Танцы под Шопена и Пуччини. В принципе, красиво. Играли польские музыканты, кстати.

14:02 Александр Кожевников

Трансляция презентации началась, но до старта самой презентации ещё три минуты. Кстати, судя по программе, презентация будет длиться всего 15 минут. То есть никаких шоу в духе «Макларена» и созвонов с родными. Показали болид, показали форму и разошлись.

13:32 Александр Кожевников
Презентация нового болида «Альфа Ромео». Прямая видеотрансляция начнётся в 14:00 мск

Вот здесь можно будет посмотреть видео презентации болида. Внутрь нашего лайва видео вставлять не будем, как уже говорил коллега Евгений Кустов во время презентации «Альфа Таури», страница с лайвом постоянно обновляется, что приводит к определённым неудобствам при просмотре. Так что, лучше открыть в отдельной вкладке.

13:30 Александр Кожевников

Судя по слитому превью презентации болида, ни о каком партнёрстве с Rich Energy речи больше быть не может — мало того, что на фотографии крайне низкого разрешения нет чёрно-золотого цвета на болиде, так ещё и самые глазастые усмотрели логотип Eighty-One Powerdrink — швейцарского бренда энергетических напитков. А, зная Уильяма Стори, он бы не стал делить с кем-то из своих конкурентов рекламные места.

13:25 Александр Кожевников

Накануне в социальных сетях появилось первое видео нового болида. Да, большая часть машины прикрыта тканью, но можно точно увидеть, что на машине стало больше красного.

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