Всё начнётся в 14:00 мск — от нас первые фотографии и главные заявления.

В Варшаве представляют третий болид на сезон-2021 Ф-1. Чем удивит «Альфа Ромео»? LIVE

Пока в России выходные, в Европе стартует новая рабочая неделя, и для мира Формулы-1 понедельник — это день третьей презентации болида Ф-1 на сезон-2021. В Варшаве свой автомобиль под индексом С41 покажет «Альфа Ромео» (впрочем, вполне возможно, публике покажут старую машину в обновлённой ливрее, а настоящую новинку мы увидим только на рендерах или вообще на тестах в марте). Место презентации выбрано не случайно: польский концерн Orlen является титульным спонсором «Альфа Ромео», и почему бы команде не поблагодарить партнёра за сотрудничество?

Начало презентации — в 14:00 по московскому времени, вместе увидим первые фотографии и приведём в нашем онлайне главные заявления руководителей и пилотов.