В честь легенды Ф-1 крутой суперкар сделали ещё мощнее! На обычные дороги на нём нельзя

Легендарный австриец Ники Лауда в последние годы своей жизни был неразрывно связан с заводской командой «Мерседеса» в Формуле-1, но после смерти трёхкратного чемпиона мира коллектив Mercedes-AMG почтил его память только одной красной звездой в своей ливрее, тогда как легендарный конструктор Гордон Марри посвятил своему бывшему гонщику и одному из самых близких друзей целый суперкар — трековый монстр GMA T.50s Niki Lauda.

За основу создатель болида-«вентилятора» Brabham BT46B и культового McLaren MP4/4 взял модель GMA T.50, разработанную силами дизайнерского и инженерного бюро Gordon Murray Design специально для бренда Gordon Murray Automotive. Обе фирмы принадлежат Марри, поэтому он мог работать «для себя» и создавать автомобиль в соответствии с собственными представлениями о прекрасном.

Легендарный конструктор Формулы-1 снова создал машину-«пылесос»! Теперь — крутой суперкар 6 режимов активной аэродинамики, вес меньше тонны и всего 100 экземпляров — таков преемник культового McLaren F1 от Гордона Марри.

«T.50 — это идеальный дорожный суперкар, но я всегда мечтал сделать ещё один шаг вперёд и создать машину, которая доставит удовольствие от вождения на треке как никакой другой автомобиль в истории. В случае с гоночным McLaren F1 GTR мы создавали его на базе дорожного McLaren F1, а T.50s Niki Lauda разрабатывался параллельно с T.50. Цель была ясна сразу — сделать T.50 лучшим дорожных автомобилем в истории, а T.50s Niki Lauda предстояло стать лучшей машиной для трека. Нам было неинтересно гнаться за быстрейшим временем круга или делать автомобиль, который выжимал бы из водителя все соки — для этого пилот должен был бы обладать навыками гонщика Формулы-1, а это мало кому доступно.



Для себя я сформулировал параметры, которыми должен обладать суперкар для трассы, чтобы дарить незабываемые впечатления от езды по треку. Центральное место водителя, развивающий более 12 000 об/мин двигатель, ревущий прямо за головой, мощностью не менее 700 л.с. и с лучшим откликом на нажатие педали газа, чем у T.50. Прижимная сила должна быть в пределах 1500 кг, а масса автомобиля — не превышать 900 кг. Причём машина должна быть столько простой, что на ней можно было бы приехать на любую трассу, сделать несколько стандартных проверок и вволю повеселиться без необходимости в целой бригаде инженеров поддержки.



На мой взгляд, ничего лучше, чем T.50s Niki Lauda, быть не может. Этот суперкар обеспечивает интуитивную связь между человеком, машиной и автодромом, чего не было раньше. Благодаря соотношению мощности к массе лучше, чем у гоночных прототипов категории LMP1 с атмосферными моторами, он будет очень быстр, а при такой минимальной массе он станет управляться подобно болиду Формулы-1. Учитывая, в каком направлении движется современный автопром, я сомневаюсь, что когда-либо появится суперкар, подобный T.50s Niki Lauda», — красноречиво описал свою новую модель Гордон Марри.

Технически GMA T.50s Niki Lauda во многом повторяет «стандартный» GMA T.50, представленный в 2020 году и о котором мы уже писали, но и нововведений достаточно, чтобы считать версию имени 3-кратного чемпиона Формулы-1 большим, чем просто новой модификацией уже известного автомобиля.

Фото: Gordon Murray Automotive

При первом же взгляде на T.50s Niki Lauda бросается в глаза агрессивная аэродинамика — массивный центральный «плавник» с именем австрийского гонщика, мощный центральный воздухозаборник, гигантский сплиттер спереди, панели-закрылки по бортам, монструозный сплиттер сзади и огромное антикрыло-дельтаплан, созданное по мотивам переднего антикрыла Brabham BT52. И, естественно, никуда не делся 40-сантиметровый вентилятор, украшающий заднюю часть кузова. Но в новинке он работает только в режиме High Downforce на скорости 7000 об/мин. При этом Гордон Марри отдельно подчёркивает, что у GMA T.50 и GMA T.50s Niki Lauda нет ни единой общей кузовной панели, однако сходство обоих суперкаров более чем заметно.

Фото: Gordon Murray Automotive

Под элегантными обводами скрывается углепластиковый монокок с алюминиевыми сотами внутри, созданный компанией Formaplex, который отличается высокой жёсткостью и прочностью на кручение. Это позволило отказаться от дополнительных усилителей и распорок. Кузовные панели также целиком выполнены из карбонового волокна, а вместо обычного остекления использованы облегчённые элементы, поскольку T.50s Niki Lauda не надо сертифицировать для дорог общего пользования, а потому можно пойти на ряд компромиссов.

Фото: Gordon Murray Automotive

Архитектура подвески на кованых алюминиевых двойных поперечных рычагах спереди и сзади сохранилась, но для трековой версии поменяли пружины, амортизаторы и стабилизатор поперечной устойчивости, а заодно уменьшили и дорожный просвет. При этом в рамках пакета Trackspeed инженеры GMA готовы помочь владельцам суперкаров в поиске подходящих им настроек или оптимальных установок автомобиля под конкретную гоночную трассу. Марри отметил, что в самом начале работы над T.50s Niki Lauda им удалось добиться 1900 кг прижимной силы, но в итоге её снизили до полутора тонн, чтобы сделать машину подвластной даже не самым опытным водителям. Кроме того, аэродинамику перенастроили так, чтобы улучшить охлаждение различных узлов и агрегатов в режимах экстремальной эксплуатации на гоночной трассе.

Фото: Gordon Murray Automotive

Двигатель для T.50 был разработан известной фирмой Cosworth, которая с нуля создала атмосферный 3,9-литровый V12. Мотор развивает рекордные для дорожных автомобилей 12 100 об/мин, а максимальная мощность 663 л.с. пусть и не самая выдающаяся, но зато по количеству снятых с литра рабочего объёма лошадиных сил (166 л.с.) среди дорожных машин у GMA T.50 конкурентов нет. И нет до сих пор, поскольку T.50s Niki Lauda — суперкар исключительно трековый и не сертифицированный для дорог общего пользования.



Новый мотор отличается более высокой степенью сжатия 15:1, полностью переработанными головками блока цилиндров и распределительными валами, титановыми клапанами, отказом ради снижения массы от системы изменения фаз газораспределения, упрощённой системой впуска и прямоточной выхлопной системой из инконеля, которая лишена каталитических нейтрализаторов. В итоге удалось облегчить двигатель на 16 кг и увеличить его мощность до 711 л.с. (кратковременно за счёт использования центрального воздухозаборника на крыше мощность может увеличиваться до 730 л.с.) при 11 500 об/мин, а максимальные обороты поднять до 12 100 об/мин.



По количеству снятых с литра рабочего объёма лошадиных сил — 178 л.с. — T.50s Niki Lauda превзошёл не только GMA T.50 (166 л.с.), но и легендарный формульный мотор Cosworth DFV. Естественно, что под такой агрегат пришлось делать особую 6-ступенчатую роботизированную коробку передач Xtrac IGS с подрулевыми лепестками. Новый агрегат, разработанный специально для GMA T.50s Niki Lauda, стал легче, чем коробка обычного T.50, на 5 кг. А общая масса нового трекового суперкара составляет всего 852 кг.

Фото: Gordon Murray Automotive

Реечное управление перешло на T.50s Niki Lauda с T.50, но с изменённым передаточным числом, а карбон-керамические тормоза Brembo также остались неизменными — улучшили лишь их систему охлаждения. На смену разноразмерным колёсным дискам пришли 18-дюймовые кованые диски их магния с креплением центральной гайкой. Разноширокие шины разработала Michelin, причём в двух вариантах — слики для сухой трассы и с протектором для влажного покрытия.

Фото: Gordon Murray Automotive

Салон нового суперкара GMA сохранил необычную компоновку с центральным размещением пилота — карбоновый ложемент с продольной регулировкой дополнен 6-точечными ремнями безопасности. Справа от водителя размещаются элементы встроенной системы пожаротушения и возвышается консоль с вынесенными на неё тумблерами управления системами T.50s Niki Lauda, сделанной по мотивам аналогичной детали у McLaren F1 GTR, поскольку руль максимально упрощён (только кнопки трекшн- и лаунч-контроля, связи с боксами или пассажиром, включение нейтрали). По желанию слева можно либо разместить пассажирский ложемент, либо оставить это место свободным.



На цифровую панель приборов выводятся сведения о состоянии автомобиля и двигателя, а также информация о работе аэродинамике, индикатор переключения передач, сведения телеметрии, время круга, давление и температура в покрышках, величина перегрузок и видеопоток с камеры заднего вида. При этом Гордон Марри рекомендует владельцам GMA T.50s Niki Lauda садиться за руль без наручных часов — во-первых, они повышают массу автомобиля, во-вторых, увеличивают инерцию рулевого управления!

Каждый экземпляр T.50s Niki Lauda будет уникальным. И дело даже не в возможности клиентов выбрать оформление и отделку своей машины — все из 25 запланированных к производству суперкаров получат собственное имя!



«Каждый автомобиль будет иметь свою индивидуальную историю, навсегда связанную с победой в Гран-при Формулы-1, в честь которой он назван. T.50s Niki Lauda вдохновлён моей любовью к автоспорту, поэтому мне показалось вполне уместным создать эту особую связь со знаковыми гонками прошлого», — пояснил Гордон Марри.



Первый выпущенный GMA T.50s Niki Lauda назовут 1974 Kyalami, а затем в хронологическом порядке отметят ещё 24 победы Гордона Марри в Формуле-1 (в тизере суперкара упомянуты 1975 Interlagos, 1978 Anderstorp, 1980 Imola, 1981 Buenos Aires, 1982 Monaco, 1982 Montreal, 1983 Monza, 1988 Mexico, 1988 Silverstone, 1988 Spa, 1988 Suzuka, 1988 Hungary и 1989 Phoenix). Вместе с автомобилем клиенту вручат книгу о той гонке, в честь которой названо шасси, включая воспоминания самого конструктора. Ну и те, кто пожелает использовать свой суперкар на трек-днях, могут рассчитывать на поддержку бригады инженеров с инструментом и оборудованием.

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В стоимость каждого GMA T.50s Niki Lauda включат один день обучения, в ходе которого покупатели смогут в безопасных условиях познакомиться со своим автомобилем и настроить его шасси и аэродинамику в зависимости от собственных навыков. Обещано, что в будущем со Стефаном Рателем и его организацией SRO будет создан особый клуб, организующий закрытые трек-дни на лучших европейских автодромах в рамках гоночных уик-эндов GT World Challenge Europe. Но случится это не скоро.



В январе 2022 года в Великобритании начнётся сборка 100 экземпляров GMA T.50, и только после того, как все эти машины будут готовы, стартует производство 25 единиц GMA T.50s Niki Lauda. Заплатить 3,1 млн фунтов стерлингов без учёта налогов можно уже сейчас, но за создание суперкара в Дансфолде возьмутся не ранее января 2023 года.