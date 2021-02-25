В Ф-1 был один полуоткрытый гонщик-гей. Сразу после лучшего результата он пропал навсегда

Имя Майка Бьюттлера вряд ли знакомо широкому кругу автоспортивных болельщиков — британец провёл в Формуле-1 28 гонок в 70-х, гонялся с Эмерсоном Фиттипальди и Ники Лаудой, но так и не набрал ни одного очка. Но для многих он послужил источником вдохновения и примером самоотдачи ради поставленной цели. Дело в том, что Бьюттлер был геем — и почти этого не скрывал.

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«Не могу сказать, что он — талант»

Бьюттлер занялся гонками в конце 60-х, выступал в Формуле-3 и Формуле-2 и даже выиграл гонку на «Валлелунге» в 1971-м. В том же году Майк отправился покорять «Большие призы» — при финансовой поддержке друзей Бьюттлер получил полузаводской «Марч» и отправился на Гран-при Великобритании. В квалификации Майк поставил 20-е время, на первом круге сумел прорваться на 15-ю позицию, однако затем снова откатился назад, а на 21-м круге сошёл из-за падения давления масла.



На следующем этапе — Гран-при Германии на «Нордшляйфе» — Бьюттлера дисквалифицировали уже на третьем круге: после прокола в начале круга Майк срезал трассу и поехал в боксы. В Австрии Бьюттлер финишировал с отставанием в семь кругов и даже не был классифицирован. Зато в Монце британец показал свой лучший результат в квалификации — 16-е место, но затем сошёл из-за отказа двигателя.



Завершил Бьюттлер сезон гонкой в Канаде, где был заявлен в составе заводской команды «Марч» — теперь Майк выступал в качестве напарника Ронни Петерсона, но вновь оказался самым медленным и проиграл победителю восемь кругов.

«Он наверное не был готов к Формуле-1, когда попал в неё, но у него были отличные спонсоры, — вспоминал позже Иэн Робертс, автоспортивный журналист, который был хорошо знаком с Бьюттлером. — Не могу сказать, что у него был какой-то выдающийся талант, но Майк работал изо всех сил и всего себя посвящал гонкам. Он был тихим, если сравнивать с Джеймсом Хантом или Майком Хейвудом, но под этим скрывался очень серьёзный подход».



На трассе Бьюттлер получил прозвище Блокер, поскольку цеплялся за каждую позицию и старался удержать позади даже заведомо более быстрые машины.

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Полуоткрытый гей

«Если честно, не уверен, что кто-то знал, что он гей, но все мы догадывались, — продолжает Робертс. — Всё-таки в те дни говорить об этом было сложнее, чем сейчас, и Бьюттлер даже привозил на гонки своих подруг — и я думаю, что он это делал для прикрытия».

«В начале 70-х никто не признавался в том, что гей, ведь только в 1967-м гомосексуальная связь между двумя взрослыми людьми была легализована, — добавляет Мэтт Бишоп из пресс-службы команды „Астон Мартин“. — С чего бы Бьюттлеру в такой атмосфере делать каминг-аут? Мне вообще кажется, что и выражения такого тогда не было».

Майк Бьюттлер был не единственным гомосексуалистом в истории Формулы-1. Так, в 2009 году стало известно, что Мариу де Араужо Кабрал — первый португалец в «Больших призах» — тоже был геем (он скончался в 2020 году в возрасте 86 лет). Кроме того, Лелла Ломбарди — самая успешная гонщица в истории Ф-1 — была лесбиянкой (скончалась в 1992 году в возрасте 50 лет).

Тем не менее за спиной Майка шептались, в паддоке обсуждали его личную жизнь, но Бьюттлер просто продолжал гоняться. В 1972 году он получил в своё распоряжение новый «Марч» 721G, но силами частной команды тягаться по скорости с заводскими машинами шансов не было. В Испании британец даже не прошёл квалификацию, зато в Монако впервые добрался до финиша и занял 13-е место. А затем приехал восьмым на «Нордшляйфе».



Лучшим результатом Бьюттлера в Формуле-1 стало седьмое место на Гран-при Испании 1973-го, но это был последний сезон в карьере Майка: нефтяной кризис сильно ударил по спонсорам Майка, и денег на продолжение выступлений уже не было…



А затем гонщик переехал в США и пропал — и 14 лет никто из мира автоспорта ничего о нём не слышал. Лишь в 1988-м родственники Бьюттлера сообщили бывшим коллегам, что он скончался от СПИДа в возрасте 48 лет…