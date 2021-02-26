В 16:00 мск «Скудерия» проведёт первую презентацию перед новым сезоном Ф-1. Но что именно на ней покажут и расскажут, секрет!

Странная презентация «Феррари»: что же там будет без машины? LIVE!

Сегодня состоится пятая презентация перед новым сезоном Формулы-1. Однако в «Феррари» решили пойти своим путём и разделить традиционную церемонию на две части: сегодня пройдёт «презентация команды», а новую машину мы увидим только 10 марта. Соответственно, в эту пятницу акцент должен быть на представлении нового дуэта гонщиков (новым напарником Шарля Леклера станет испанец Карлос Сайнс) и новой командной структуры, о которой было объявлено накануне. Вероятно, в «Феррари» расскажут о работе над новым болидом SF21 и о целях на сезон-2021 после провала в 2020-м. В общем, раз презентацию решили организовать, значит какие-то новости нам хотят поведать, не так ли? Так что ждём начала в 16:00 по московскому времени!