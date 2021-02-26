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Презентация «Феррари» перед сезоном-2021 Формулы-1 — онлайн-трансляция, главные заявления

Александр Кожевников
Странная презентация «Феррари»: что же там будет без машины? LIVE!
В 16:00 мск «Скудерия» проведёт первую презентацию перед новым сезоном Ф-1. Но что именно на ней покажут и расскажут, секрет!
Авто / Формула-1 0
Аудио-версия:

Сегодня состоится пятая презентация перед новым сезоном Формулы-1. Однако в «Феррари» решили пойти своим путём и разделить традиционную церемонию на две части: сегодня пройдёт «презентация команды», а новую машину мы увидим только 10 марта. Соответственно, в эту пятницу акцент должен быть на представлении нового дуэта гонщиков (новым напарником Шарля Леклера станет испанец Карлос Сайнс) и новой командной структуры, о которой было объявлено накануне. Вероятно, в «Феррари» расскажут о работе над новым болидом SF21 и о целях на сезон-2021 после провала в 2020-м. В общем, раз презентацию решили организовать, значит какие-то новости нам хотят поведать, не так ли? Так что ждём начала в 16:00 по московскому времени!

Live Евгений Кустов

Также напомним о новой структуре команды, которая была объявлена накануне.

Руководителю команды Маттиа Бинотто будут подчиняться четыре отдела, которые возглавят: Энрико Кардиле (шасси), Энрико Гуалтьери (силовая установка), Лоран Мекис (гоночный отдел) и Джанмария Фульдженци (цепочка поставок).

Отдел шасси, ранее возглавляемый Симоне Рестой, также был реорганизован и будет состоять из четырёх подразделений — разработка концепции (Давид Санчес), проектирование (Фабио Монтеччи), улучшение скоростных характеристик (Энрико Кардиле) и обслуживание машины (Диего Иоверно).

15:06 Евгений Кустов

В ожидании начала презентации предлагаем вспомнить, как проходили презентации четырёх других команд:

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