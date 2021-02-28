Уф, обошлось! 10 крупнейших аварий в Формуле-1 без серьёзных травм

Машины ломались пополам и летали над трассой, а пилоты хотели сразу вернуться в бой.

Автоспорт всегда был и остаётся опасным занятием. В последние десятилетия индустрия добилась огромного прорыва в плане защиты пилота — правда, произошло это лишь после того, как разбились Айртон Сенна, Жюль Бьянки и многие другие. Их смерти не стали напрасными, и сегодня выступать в Формуле-1 едва ли не безопаснее, чем ехать на гонку по дорогам общего пользования. И вот десять доказательств тому, что болиды умеют спасать жизни.

Авария Брандла в Мельбурне

Этот инцидент произошёл буквально на старте нового сезона — да ещё и на новой, ещё незнакомой пилотам трассе. Мартин Брандл на «Джордане» стартовал из глубины пелотона и на первых кругах изо всех сил стремился отыграться, но уже перед третьим поворотом его машина коснулась колесом «Заубера» Херберта и взмыла в воздух.

«Джордан» рухнул кокпитом вниз и развалился на две части. Брандл однако каким-то чудом самостоятельно покинул кокпит и не получил травм. Более того, Мартин даже вышел на повторный старт гонки на запасном шасси, но вновь вылетел — на этот раз после контакта с Педро Диницем. Сезон-1996 стал для Брандла последним в Формуле-1, а сейчас он — комментатор на телеканале Sky Sports.

«Всё мигало!» Звезду Ф-1 напугали старые «Жигули». А вот Райкконен назвал «Ладу» идеальной Вспоминаем, как гонщики Формулы-1 гоняли на отечественных авто. Риккардо даже попросил отправить десять «Нив» в Австралию.

Гигантский завал в Спа

Авария с участием 13 машин на старте Гран-при Бельгии 1998 года — это самый большой завал в истории Формулы-1, но каким-то невероятным образом ни один из пилотов не получил серьёзных травм. Всё произошло на выходе из первого поворота:



Дэвида Култхарда развернуло на разгоне, но в пелене брызг от проливного дождя никто позади шотландца не успел среагировать. В итоге пелотон превратился в огромную свалку обломков.

Права на видео принадлежат Formula One World Championship. Полностью посмотреть видео вы можете в «инстаграме» Формулы-1.

Маршалы более часа очищали трассу, чтобы дать рестарт — несмотря на немилосердно поливавший асфальт дождь. Лишь четверо пилотов не смогли принять участия в гонке — не хватило запасных машин, при том, что Култхард на рестарт всё-таки вышел. Но лишь для того, чтобы отстать на круг и получить удар в заднюю часть от Михаэля Шумахера, который затем побежал в боксы «Макларена» с криком «Ты хотел меня убить». К слову, в этом инциденте тоже никто не пострадал.

«Он не говорит, он общается глазами». Что рассказывают о здоровье Михаэля Шумахера Надежда умирает последней — и болельщики Ф-1 цепляются за любую информацию о легенде.

Лучано Бурти налетел на Шумахера

Ещё одна авария на старте гонки. Когда огни светофора потухли и пилоты сорвались со своих позиций, Михаэлю Шумахеру не удалось набрать ход — заклинило коробку передач. Большинство пилотов успели объехать «Феррари», но не Лучано Бурти, который на полном ходу влетел в красный автомобиль.

Старт Гран-при Германии — 2001 Фото: Mark Thompson/Getty Images

«Прост» итальянца на огромной скорости взмыл в воздух и рухнул днищем вверх. К счастью, после этого болид сделал ещё пол-оборота и приземлился на днище. И это ещё не всё — разрушенный «Прост» потащило поперёк трассы и в итоге бросило в отбойник с противоположной стороны трассы. Удивительно, но Бурти не получил травм и вышел на старт следующей гонки.

Оказывается, карьеру Шумахера запустили азартные игры. 5 скрытых творцов побед Михаэля Если бы не 800 марок, мир мог так и не узнать о талантливом гонщике из Керпена.

Чудо в Канаде

Роберт Кубица метеором ворвался в мир Формулы-1 и уже третью свою гонку завершил на подиуме. А в 13-й чуть не разбился. Инцидент произошёл на Гран-при Канады — 2007. Поляк широко выехал из девятого поворота, и машину потащило по траве. На одной из кочек автомобиль подбросило, и поляк днищем влетел в заградительную стену. После удара машину, а точнее — то, что от неё осталось, вышвырнуло обратно на асфальт, протащило поперёк трассы и бросило в отбойник напротив. В конце концов капсула безопасности осталась лежать на боку.

Авария Кубицы на Гран-при Канады — 2007 Фото: Paul Gilham/Getty Images

Во время первого удара Кубица испытал перегрузки в 75g. Притом, как сообщили в тот же день, гонщик отделался лишь переломом ноги, а позже стало известно, что и перелома не было. Роберт стремился выйти на старт следующей гонки — Гран-при США, однако врачи запретили. И вместо него за «БМВ-Заубер» выступил молодой немец Себастьян Феттель.

Кубица провалился в Ф-1, но объяснил, почему всё не зря. Финальное интервью Польский ветеран – о крайне неудачном сезоне с «Уильямсом». Роберт не думал, что может быть хуже, чем в 2018-м.

Полёт Уэббера в Валенсии

Взлёт после контакта с Хейкки Ковалайненом в Валенсии в 2010-м — самая страшная авария Марка Уэббера в Формуле-1. На скорости свыше 300 км/ч Уэббер преследовал Ковалайнена, но переоценил скорость маломощного «Кэтерхэма» и из-за воздушного мешка «доехал» до автомобиля соперника. Контакт произошёл колёсами, что гарантированно приводит к взлёту одного из автомобилей.

Права на видео принадлежат Formula One World Championship. Полностью посмотреть видео вы можете в «твиттере» Формулы-1.

«Ред Булл» взлетел на огромную высоту, рухнул на дугу безопасности, но по инерции перевернулся обратно на днище. Но не это было самым страшным — летящий по асфальту автомобиль на полном ходу влетел в отработанные покрышки. Уэббер же отделался лишь лёгким (или не очень) испугом и как ни в чём ни бывало выиграл следующий этап. «Неплохо для второго номера», — сказал он после финиша в Сильверстоуне.

Болид Ф-1 перевернулся в воздухе после столкновения с соперником. Очень опасный полёт! Уэббер отделался парой синяков и обвинил соперника в нечестной борьбе.

Страйк Грожана

И вновь завал на старте Гран-при Бельгии, правда, в 2012-м погода была ни при чём. Инцидент произошёл из-за чересчур агрессивной атаки Грожана, который попытался залезть туда, где не было места. Француз в итоге спровоцировал контакт с Хэмилтоном и взлетел в воздух, пролетев в сантиметрах от головы Алонсо, сам Льюис после этого врезался в Кобаяси. И если японец смог продолжить гонку, то для Алонсо, Хэмилтона, Грожана и Переса (его тоже зацепило) сразу сошли.

Завал на старте Гран-при Бельгии — 2012 Фото: Mark Thompson/Getty Images

После разбирательств судей Грожана обязали выплатить штраф в € 50 тыс, а также отстранили от участия в следующей гонке — Гран-при Италии. В дальнейшем этот инцидент привёл к появлению системы штрафных баллов.

Эпичный завал с тараном на рестарте гонки Формулы-1! А до этого был мощный крэш на старте Два боевых круга — и три крупные аварии. Так началась первая в истории Формулы-1 гонка на трассе «Муджелло».

Переворот Алонсо в Мельбурне

Спустя 20 лет после аварии Мартина Брандла похожий инцидент произошёл с Фернандо Алонсо. Испанец преследовал Эстебана Гутьерреса, и в какой-то момент автомобили коснулись колёсами. «Макларен» Алонсо мгновенно взлетел в воздух, перевернулся и рухнул у отбойника днищем вверх.

Разбитый «Макларен» Алонсо Фото: Robert Cianflone/Getty Images

Удивительно, но уже через несколько секунд Фернандо благополучно покинул кокпит, помахал болельщикам и вернулся в паддок. Это, к слову, был уже второй случай, когда Алонсо лишь по счастливой случайности сохранил голову — в описанном выше эпизоде в Спа испанцу тоже очень повезло.

Как россиянин определил чемпиона Формулы-1: 10 лет гонке, где Петров остановил Алонсо За третьим титулом разозлившийся на Петрова испанец гонится до сих пор.

«Гало» спасла Леклера

В 2018 году на старте Гран-при Бельгии снова произошёл инцидент — очень похожий на аварию 2012-го. Всё началось с ошибки Нико Хюлькенберга, который поддел Фернандо Алонсо и отправил того в разворот, однако в толчее перед первым поворотом «Макларен» налетел на другую машину и взлетел в воздух.

Права на видео принадлежат Formula One World Championship. Полностью посмотреть видео вы можете в «инстаграме» Формулы-1.

Приземлился Алонсо аккурат на автомобиль Шарля Леклера — впоследствии мир облетели фотографии «гало» монегаска со следом шины. И если до этого в паддоке возникали споры и обсуждения того, нужна ли защита кокпита, после той гонки в Спа таких разговоров уже не было.

Сайнс не особо рассчитывает побороться с Леклером. «Феррари» презентовала команду «Скудерия» провела самую странную презентацию перед сезоном-2021.

Авария Эрикссона в Монце

На тренировках перед Гран-при Италии 2018 года в неприятную аварию угодил Маркус Эрикссон. На «Заубере» шведа отказала система DRS, и на входе в первую эску автомобиль мгновенно бросило в отбойник. Будь скорость ниже, машина просто уткнулась бы носом в стену, но всё происходило в Монце — Храме скорости.

Права на видео принадлежат Formula One World Championship. Полностью посмотреть видео вы можете в «инстаграме» Формулы-1.

От удара «Заубер» несколько раз перевернулся, пропахал обочину вдоль отбойника и в конце концов рухнул на днище. Маркус Эрикссон избежал травм — с «гало» авария смотрелась уже не так пугающе, какой была бы без неё, но ещё удивительнее то, что никто из стоявших поблизости маршалов не получил травм.

«У нас получился какой-то шлёпанец». Как гонщики Ф-1 хаяли систему, спасшую жизнь Грожана Среди главных критиков системы был не кто иной, как сам гонщик, чудом не погибший в Бахрейне.

Чудо в Бахрейне

Недавняя авария Грожана в Бахрейне стала самой пугающей за последние годы. Автомобиль на огромной скорости влетел в гардрейл и разорвал его как целлофан. «Хаас» буквально разорвало на две части, из-за чего мгновенно вспыхнули топливопроводы. Считается, что при таком ударе нет шансов остаться в сознании…

Права на видео принадлежат Formula One World Championship. Полностью посмотреть видео вы можете в «инстаграме» Формулы-1.

Но Грожан остался в сознании и сумел самостоятельно покинуть кокпит. Если бы у француза что-то пошло бы не так, он бы уже не вышел из автомобиля. А так Ромен отделался удивительно легко — ожогами. Да, он не смог выступить в двух оставшихся гонках сезона, однако по сравнению с тем, что могло произойти, это — сущие пустяки.

«Тело начало расслабляться. Я в мире с собой, собираюсь умереть». Как Грожан выжил в огне Вы наверняка видели пугающую аварию Ф-1 в Бахрейне. А теперь Ромен Грожан подробно рассказал, как выбрался из пожара. Рассказ пробирает!

P.S. Пугающая авария в Бахрейне стала одновременным напоминанием тому, насколько прочны современные машины Формулы-1 — ни один другой болид не сохранил бы Грожану жизнь в такой аварии, однако в то же время паддок вновь был поставлен перед фактом: в вопросах безопасности никогда нельзя стоять на месте и считать, что всё предусмотрено.



Автоспорт опасен, а его правила написаны кровью тех, кто погиб — гонщиков, маршалов, зрителей. И за то, что Ромен Грожан, Шарль Леклер и Маркус Эрикссон до сих пор живы, они должны благодарить Сенну, Бьянки, Джастина Уилсона и многих и многих других героев, которых больше нет.

Смерть на взлёте: погиб Жюль Бьянки В один год для Жюля Бьянки вместились и лучшая гонка в карьере, и последняя. 18 июля французский пилот ушёл из жизни.