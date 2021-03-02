Квят снова в Формуле-1! Но что даст самому Даниилу его новая работа?

Россиянин Даниил Квят недолго находился в поисках новой работы, после того как в «Альфа Таури» решили не продлевать с ним соглашение и привести в Формулу-1 Юки Цуноду. Сегодня был объявлено, что в сезоне-2021 Квят станет резервным гонщиком «Альпин» (бывшей «Рено»). Разберём, зачем это надо команде и насколько полезно для самого Даниила.

Квят для «Альпин» — надёжный резерв

Недавнее ДТП с участием Фернандо Алонсо, которого во время велотренировки сбила машина, словно лишний напомнило французской команде: в 2021 году без резервного пилота в Формуле-1 никуда. В мире продолжает бушевать пандемия коронавируса, а тут ещё Алонсо чудом не отложил собственное возвращение в чемпионат мира (объявлено, что Фернандо будет в строю не только к первому Гран-при в Бахрейне, но и даже к тестам на следующей неделе).



В общем, «Альпин» нуждалась в гонщике, который готов заменить Алонсо или Эстебана Окона в случае необходимости. В 2020-м и ранее таким пилотом являлся Сергей Сироткин, но россиянин ещё в конце прошлого года признался «Чемпионату», что не слишком горит желанием ещё год ходить в резервистах. Да, находиться внутри паддока Ф-1 полезно и престижно, но шансов сесть за руль у Сергея было немного, при этом поездки на Гран-при ограничивали другие карьерные возможности Сироткина и мешали ему развивать собственную академию картинга. В общем, экс-пилот «Уильямса» вакансию освободил.

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Молодёжь «Альпин» закрыть брешь в случае необходимости не сумеет. В распоряжении французов есть талантливые Чжоу Гуаньюй, Кристиан Лундгор и Оскар Пиастри — все они более чем достойны шанса провести Гран-при Формулы-1, да вот беда: ни у кого нет достаточного числа баллов для получения суперлицензии. А без неё ФИА точно не пустит за руль. Так что «Альпин» нужно было искать кого-то ещё.



Логичные кандидаты — пилоты, которые недавно выступали в Ф-1 и хотят оставаться на связи с паддоком. Нико Хюлькенберг близок к «Астон Мартин», Ромен Грожан и Кевин Магнуссен решили продолжить карьеру в Америке, Алекс Албон остаётся на контракте с «Ред Булл» — в общем, Квят оказался для «Альпин» наиболее подходящим вариантом. У Даниила большой опыт выступлений в Ф-1, он работал в трёх разных командах и с тремя разными моторами и, что тоже полезно, уже имеет опыт работы «в тылу» — в 2018 году в «Феррари». Так что Даниил оказался для «Альпин» идеальным кандидатом.

«Альпин» для Квята — лучше чем ничего

С мотивацией французов никаких вопросов. Зачем такая работа нужна Квяту, тоже понятно. Даниил не раз заявлял, что хотел бы попробовать вернуться в Формулу-1 в сезоне-2022, и пусть шансы на это невелики, но раз уж россиянин поставил перед собой подобную задачу, то очень важно оставаться в паддоке, поддерживать контакты и попробовать проявить себя так, чтобы либо в «Альпин» посмотрели на Даниила другими глазами, либо по крайней мере рассказали коллегам, что Квят — прекрасный профессионал и всё ещё очень перспективный пилот.



Насколько велики шансы Квята добиться повышения в «Альпин»? Преувеличивать их не стоит. У Фернандо Алонсо с командой многолетний контракт — его место может освободиться, только если сезон-2021 внезапно покажет, что испанец растерял прежнюю форму и никак не может её восстановить — такой вариант а-ля Мэнселл-95.

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У Эстебана Окона контракт действительно истекает в конце 2021-го, но даже если француз проведёт год так же неубедительно, как прошлый, то на место в «Альпин» хватает кандидатов и без Квята. Во-первых, у французов действительно талантливая молодёжь. Насчёт уровня Гуаньюя ещё можно спорить, но Лундгор и Пиастри точно выглядят пилотами с достаточным для Ф-1 потенциалом. Если Кристиан станет чемпионом и/или Пиастри с ходу попадёт в топ-3, то у «Альпин» будет велик соблазн подписать новичка.



Во-вторых, в прессе уже ходили разговоры, что заводская команда не оставила без внимания сильнейшие выступления Пьера Гасли и потенциально готова заменить Окона на более успешного француза. Во время трансферного окна могут возникнуть и другие интересные кандидаты — например, Валттери Боттас, Серхио Перес или даже Джордж Расселл, если ему надоест в «Уильямсе», а в «Мерседесе» вакансий так и не возникнет.

Так что Квят и его менеджер Николя Тодт, разумеется, изучают и другие возможные варианты на рынке. К таковым на данный момент можно отнести «Альфа Ромео» и «Уильямс» (в случае ухода Расселла). В общем, теперь Даниил и делом показал, что его основным планом действительно является возвращение в Ф-1, а не окончательный переход в какую-либо другую серию. Да, преувеличивать шансы на камбэк не стоит, но мы видим: работа идёт.