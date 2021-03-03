Фото нового болида «Астон Мартин» утекло в Сеть? Феттель теперь в зелёном. LIVE

Сегодня нас ждёт уже седьмая по счету презентация команды Формулы-1 перед сезоном-2021. В очередной раз сменивший название коллектив из Сильверстоуна начинает новую жизнь под брендом «Астон Мартин». Нас ожидает зелёная ливрея автомобиля, чей индекс был объявлен заранее — AMR21. Боевыми гонщиками команды станут Лэнс Стролл и четырёхкратный чемпион мира Себастьян Феттель — будет любопытно и непривычно видеть немца не в красных или синих цветах.
И похоже, что ещё до презентации в интернет утекла одна фотография новинки. Правда, в этом году автомобили так похожи на прошлогодние, что не всегда поймёшь, это прошлогоднюю машину перекрасили или новую показали… Так или иначе, изучаем изображение и ждём презентацию в 18:00 мск!
Есть свежая информация, что утекший в Сеть болид реален. Нашли изображение где-то в коде портала, посвящённого презентации AMR21. Так что привыкайте к зелёной ливрее с лёгким добавлением розового от BWT. Посмотрим, как много розового окажется по бокам, но если его будет не так много, то мы бы не исключали, что партнёрство с «Астоном» не помешает австрийской компании параллельно стать титульным спонсором «Уильямса». Презентация британцев послезавтра, посмотрим.
Одна из интриг презентации — станет ли Нико Хюлькенберг официальным резервным пилотом команды. При этом накануне Тото Вольф заявил, что и «Мерседесу» такой резервист не помешал бы. И в принципе ничто не мешает Нико исполнять обязанности резервного гонщика в двух тесно связанных друг с другом командах. Посмотрим…
В ожидании презентации пилоты общаются по «Зуму» с болельщиками.
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