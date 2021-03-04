Смотрим на болид Никиты Мазепина! Презентация «Хааса» на новый сезон Формулы-1. LIVE

Сегодня нас ждёт восьмая презентация перед новым сезоном Формулы-1. Американская команда «Хаас» в 11:00 по московскому времени должна выложить фотографии. Правда, в анонсе презентации в «Хаасе» делали акцент на новой ливрее, а не на новом автомобиле, однако это ничего не значит. Американцы запросто могут показать и машину, тем более она не должна кардинально отличаться от прошлогодней. А если вдруг в «Хаасе» разработали что-то невероятно инновационное, то наверняка захотят это скрыть до тестов в Бахрейне — так, как это делает «Мерседес». Ну, посмотрим.



Также мы увидим, какое место займут на болиде логотипы спонсоров компаний Дмитрия Мазепина, и узнаем, правда ли у «Хааса» появился новый титульный спонсор (или речь идёт про «Уралкалий»?). В общем, ждём!

Утечка фото смазала дебют «Астон Мартин». Через 3-5 лет они хотят стать чемпионами Ф-1 Первые фотографии Себастьяна Феттеля в зелёных цветах. Ну и нового болида AMR21.