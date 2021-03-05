Снова слив? Рендеры нового «Уильямса» просочились ещё за день до презентации. LIVE

На очереди заключительная на нынешней неделе презентация команды Формулы-1. Накануне все поражались российской ливрее «Хааса», ну а сегодня нас ждёт представление нового болида «Уильямса» FW43B. Оно будет максимально инновационным: к презентации команда разработала специальное приложение с VR-технологиями, которое, как мы понимаем, позволит болельщикам «разместить» новый автомобиль прямо у себя дома и поделиться получившимися кадрами.
Правда, инновационность команду и подвела: энтузиасты покопались в коде приложения и в конечном счёте обнаружили в нём рендеры нового автомобиля. Конечно, есть шанс, что разработчики специально пустили болельщиков по ложному следу, но они невелики… Смотрите добытые фото, ну а всю правду мы узнаем в 17:00 по московскому времени!
До «Уильямса» впросак с фото попала команда «Астон Мартин». Там тоже фото нашли через исходный код — только не приложения, а интернет-портала презентации.
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