В 17:00 мск узнаем, правда ли легендарная команда получила новую ливрею, но не нашла спонсоров.

Снова слив? Рендеры нового «Уильямса» просочились ещё за день до презентации. LIVE

На очереди заключительная на нынешней неделе презентация команды Формулы-1. Накануне все поражались российской ливрее «Хааса», ну а сегодня нас ждёт представление нового болида «Уильямса» FW43B. Оно будет максимально инновационным: к презентации команда разработала специальное приложение с VR-технологиями, которое, как мы понимаем, позволит болельщикам «разместить» новый автомобиль прямо у себя дома и поделиться получившимися кадрами.



Правда, инновационность команду и подвела: энтузиасты покопались в коде приложения и в конечном счёте обнаружили в нём рендеры нового автомобиля. Конечно, есть шанс, что разработчики специально пустили болельщиков по ложному следу, но они невелики… Смотрите добытые фото, ну а всю правду мы узнаем в 17:00 по московскому времени!