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Онлайн-трансляция презентации нового болида «Уильямса» FW43B — фото, главные заявления

Онлайн презентации нового болида «Уильямса»
Евгений Кустов
Снова слив? Рендеры нового «Уильямса» просочились ещё за день до презентации. LIVE
В 17:00 мск узнаем, правда ли легендарная команда получила новую ливрею, но не нашла спонсоров.
Авто / Формула-1 0
Аудио-версия:

На очереди заключительная на нынешней неделе презентация команды Формулы-1. Накануне все поражались российской ливрее «Хааса», ну а сегодня нас ждёт представление нового болида «Уильямса» FW43B. Оно будет максимально инновационным: к презентации команда разработала специальное приложение с VR-технологиями, которое, как мы понимаем, позволит болельщикам «разместить» новый автомобиль прямо у себя дома и поделиться получившимися кадрами.

Правда, инновационность команду и подвела: энтузиасты покопались в коде приложения и в конечном счёте обнаружили в нём рендеры нового автомобиля. Конечно, есть шанс, что разработчики специально пустили болельщиков по ложному следу, но они невелики… Смотрите добытые фото, ну а всю правду мы узнаем в 17:00 по московскому времени!

Live Евгений Кустов

До «Уильямса» впросак с фото попала команда «Астон Мартин». Там тоже фото нашли через исходный код — только не приложения, а интернет-портала презентации.

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