Россияне с американцами обхитрили ВАДА? Или российский флаг на машине Формулы-1 запретят?

Недолго мы пребывали в уверенности, что четвёртый в истории российский гонщик Формулы-1 Никита Мазепин всё-таки будет выступать в сезоне-2021 под российским флагом. Ну, как под российским: у самого Никиты, в соответствии с санкциями ВАДА, будет статус нейтрального атлета. В протоколе напротив его фамилии, скорее всего, окажется надпись RAF (Российская автомобильная федерация), а если случится сенсация и Никита попадёт на подиум, то флага мы там не увидим. Но вся машина Мазепина — по сути один большой российский флаг. И вот этот факт предсказуемо привлёк внимание авторов санкций из ВАДА…

4 марта команда Никиты «Хаас» представила ливрею своих автомобилей на 2021 год — и она очевидно основана на цветах российского флага. Причём дело не ограничивается просто использованием белого, синего и красного цветов (в конце концов, такие же формируют и флаг США) — в нескольких местах машины просто невозможно не заметить именно флаг.

Формально такая ливрея — не проявление любви «Хааса» к России или своему пилоту, а просто отражение роли титульного спонсора команды — компании «Уралкалий». Причём забавно: ранее фирменными цветами компании, которой руководит отец Никиты Дмитрий Мазепин, были зелёный и красный, но «Уралкалий» как раз провёл «патриотичный» ребрендинг. Его как бы и продвигает новая ливрея в Формуле-1.

Сразу же возник вопрос: не будет ли вопросов к подобной ливрее? Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер заверил, что раскрас машины не является ответом на антироссийские санкции: всё было задумано ещё до их введения. Босс лукавит: да, формально санкции вступили в силу только в декабре 2020 года, но мы помним, что утверждены они были намного раньше, а декабрь лишь поставил точку в апелляции, сократил срок санкций с четырёх лет до двух и стал моментом, когда ограничения вступили в силу.

Так или иначе, в «Хаасе» на всякий случай заранее показали проект ливреи представителям Международной автомобильной федерации (ФИА), и у тех вопросов не возникло.

«Очевидно, что мы не можем использовать российский флаг именно как флаг, но мы можем использовать цвета на машине. И это именно спортсмен не может демонстрировать флаг, а не команда. А наша команда — американская. Мы всегда на связи с ФИА по таким вопросам, мы работали совместно», — заявил Штайнер.

«Словно предательство». Машина Ф-1 в цветах российского флага вызвала споры у иностранцев Некоторые считают поступок американцев из «Хааса» недопустимым, а другим обновка Мазепина и Шумахера очень даже нравится.

Да, ФИА не против, но и не федерация разрабатывала санкции — куда важнее окажется позиция Всемирного антидопингового агентства. В ответ на многочисленные запросы СМИ в ВАДА уже сообщили, что они «в курсе этого вопроса и изучают его».

Как же всё-таки звучат формулировки санкций по части демонстрации флага? Вот краткая выжимка: «Российский спортсмен должен выступать в форме, утверждённой соответствующим уполномоченным лицом. На ней не должно быть флага России (нынешнего или исторического), равно как и любого национального символа. Вместе с тем форма может содержать цвета флага России (нынешнего или исторического). Российские спортсмены не должны публично показывать флаг России или любой национальный символ России — включая, но не ограничиваясь их одеждой, оборудованием или другими личными вещами — на любых аренах официальных соревнований или других площадках, находящихся под контролем организаторов этих соревнований».

Итак, два момента. Во-первых, «Хаасу» нужно быть осторожным при разработке дизайна гоночных комбинезонов Мазепина и его напарника немца Мика Шумахера (он, разумеется, тоже будет выступать в «российской» ливрее) — хорошо бы избежать излишне вызывающего «случайного» совпадения цветов в нужном порядке в одном месте.

Что же касается ливреи машины, то дьявол как всегда в деталях: можно ли отнести гоночный автомобиль к «оборудованию» спортсмена и насколько широко можно толковать уточнение «не ограничиваясь»?

В «Хаасе» наверняка будут упирать на то, что ливрея принадлежит им, а не Мазепину, распространяется на двух пилотов (какие вопросы к немцу Шумахеру?) и вообще посвящена фирменным цветам «Уралкалия» — а там уж просто совпадение, что сам «Уралкалий» перешёл на белый, синий и красный.

В Ф-1 машины в цветах российского флага? Есть проблема: они наверняка окажутся в конце В этом году болеть за Мазепина и Шумахера будет очень тяжело. Мужайтесь.

С уверенностью можно сказать одно: ВАДА точно не будет требовать от «Хааса» глобально изменить ливрею — в целом запрета на цвета нет. Но агентство теоретически может прицепиться к нескольким местам машины. Впрочем, понять, что можно назвать флагом, а что — просто красивым сочетанием цветов, очень нелегко. «Хаас» — не дураки, и ни в одном месте три спорных цвета не обведены прямоугольником, который бы окончательно формировал флаг. Выходит, американцы и семья Мазепиных нашли лазейку? Пока очень похоже на то!