Великое поколение Ф-1: 20 лет назад в одной гонке дебютировали Кими, Алонсо и Монтойя

На троих они выиграют 60 Гран-при Формулы-1, но тогда даже к старту допускать хотели не всех.

Фернандо Алонсо, Кими Райкконен, Хуан Пабло Монтойя — сейчас у этих пилотов десятки миллионов фанатов по всему миру, они выигрывали чемпионаты мира и побеждали в самых престижных гонках планеты — от Дайтоны и Индианаполиса до Монте-Карло и Ле-Мана. Но 20 лет назад, когда они втроём впервые стояли на стартовой решётке Гран-при Формулы-1, никто не знал, какое будущее им уготовано. Более того, далеко не всем из них в паддоке были рады, а против Кими выступал сам Макс Мосли — тогдашний президент Международной автомобильной федерации…



В честь 20-летней годовщины Гран-при Австралии-2001 и дебюта целой плеяды великих пилотов — вспоминаем события тех дней.

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Новые лица

Наибольшие вопросы перед стартом сезона вызывал Кими Райкконен — финну был лишь 21 год, а в младших «формулах» он проехал только 23 гонки. Притом это были по-настоящему «младшие» серии — ничего мощнее двухлитровой Формулы «Рено» Кими перед дебютом в «Больших призах» не пилотировал. Даже президент ФИА Макс Мосли заявил, что с таким послужным списком Райкконен суперлицензии не получит: «Пусть сначала выступит в Формуле-3 и Ф-3000». Петеру Зауберу в итоге пришлось организовывать специальные тесты, на которых комиссия стюардов решила, что Кими всё-таки готов к Формуле-1: 23 проголосовали за выдачу суперлицензии, один — высказался против.



При этом, ранее Заубер ради Райкконена даже отказал одному из спонсоров — настолько Петер верил в Кими! Титульным спонсором «Заубера» тогда была компания «Ред Булл», и австрийцы настаивали на том, что один из кокпитов должен занять Энрике Бернольди. Заубер отказал Хельмуту Марко, и Бернольди оказался в «Эрроузе» Тома Уокиншоу. В «Ред Булл» же тогда задумались о создании собственной команды в Ф-1.

Подпись: Хуан Пабло Монтойя и Михаэль Шумахер в 2001 году. Фото: Sandra Behne/Bongarts/Getty Images

Самым же звёздным новичком того сезона был Хуан Пабло Монтойя, чемпион Формулы-3000, серии CART и победитель «500 миль Индианаполиса». Колумбиец, правда, тоже испытывал прессинг: британская пресса изначально его невзлюбила, поскольку ради него Фрэнк Уильямс высадил Дженсона Баттона, и регулярно напоминала о недавнем провале Алессандро Дзанарди — другого чемпиона американских гонок, который парой годами ранее не сумел набрать за сезон ни одного очка.

Ну а скромнее всех в этом списке выглядел Фернандо Алонсо — новичок из «Минарди». Фернандо был даже моложе Райкконена, хотя и обладал опытом в Ф-3000, однако его дебют вопросов не вызывал: за протеже Флавио Бриаторе щедро платили испанские спонсоры. Кому-то 19-летний испанец мог показаться очередным проходным рента-драйвером, коих в «Минарди» уже бывало немало…

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Трагедия в Альберт-парке

Гран-при Австралии в 2001 году обернулась трагедией — оторвавшимся от автомобиля колесом убило трекового маршала Грэма Бевериджа. И это был уже второй подобный случай после инцидента в Монце, когда тоже погиб один из волонтёров. Маршалы работают на гонках по собственной инициативе и даже до места проведения соревнований зачастую добираются за свой счёт, но лишь после этих трагедий ФИА всерьёз озаботилась их безопасностью. С тех пор колёса крепятся к автомобилям в том числе с помощью тросов — случаев отделения колеса от машины стало исчезающе мало.



Победу в гонке одержал Михаэль Шумахер, на подиум вместе с ним поднялись Дэвид Култхард и Рубенс Баррикелло — церемония награждения в честь погибшего маршала прошла без традиционного шампанского.

Последствия аварии, в ходе которой погиб Грэм Беверидж Фото: Getty Images

Что до дебютантов, то для большинства из них гонка произошла трудно: Энрике Бернольди сошёл уже на втором круге, Монтойя наделал ошибок на первом круге и откатился назад — и хотя позже смог прорваться в зачётную шестёрку, сошёл из-за проблем двигателей. Алонсо финишировал предпоследним — в двух кругах от победителя. Ну а единственным, кто набрал очки, стал Кими Райкконен, по поводу дебюта которого было больше всего споров.



Правда, справедливости ради, отметим, что изначально Кими был седьмым, но поднялся на одну строчку выше после 25-секундного штрафа Оливье Панису — после протеста «Заубера» судьи сочли, что француз совершил обгон под жёлтыми флагами.

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Петер Заубер оказался прав

Энрике Бернольди продержался в Формуле-1 всего два сезона: за рулём «Эрроуза» бразилец так и не набрал ни одного очка и запомнился лишь тем, что полгонки героически сдерживал «Макларен» Култхарда в Монако. Бернольди несколько лет работал тестером в БАРе и «Хонде», затем вернулся в Америку, выступал в бразильских сток-карах, IndyCar и гонках GT, но так и не смог нигде стать чемпионом.

Монтойя выступал в Формуле-1 до 2006-го. Колумбиец почти сразу стал суперзвездой чемпионата и уже в пятом Гран-при стоял на подиуме. Позже Хуан Пабло стал одной из главных угроз для Михаэля Шумахера, а в 2005-м неожиданно перешёл в «Макларен» — в пару к Кими Райкконену, которого при первой же возможности забрал из «Заубера» Рон Деннис.



Монтойя полностью потерялся на фоне Райкконена и не желал подчиняться строгой дисциплине (за это же ещё в 90-х из своей команды в Ф-3000 колумбийца выгнал Хельмут Марко) и прямо посреди сезона-2006 объявил о переходе в NASCAR. В сток-карах Монтойя, увы, тоже не реализовал потенциала и так и не выиграл ни одной гонки на овалах, хотя в один из сезонов прорвался в плей-офф.

Монтойя, Шумахер и Райкконен на подиуме Гран-при Австралии-2002 Фото: Getty Images

В 2015-м Хуан Пабло едва не стал чемпионом IndyCar — Монтойя во второй раз в карьере выиграл «500 миль Индианаполиса» и до самого конца сезона лидировал в общем зачёте, но в последний момент уступил титул Джозефу Ньюгардену. Монтойя до сих пор выступает на профессиональном уровне — в WeatherTech SportsCar Championship, чемпионом которой стал в 2019-м.



Ну а что до Алонсо, то испанец, 20 лет назад в Мельбурне выглядевший наиболее скромно на фоне соперников, сейчас является самым титулованным среди них. У Фернандо три звания чемпиона мира (два в Ф-1 и одно — в WEC), а также победы в «24 часах Ле-Мана» и «24 часах Дайтоны» и достойный дебют на «Дакаре».



За минувшие 20 лет трое дебютантов из той четвёрки — Алонсо, Райкконен и Монтойя — на троих одержали в Формуле-1 60 побед (и эта цифра ещё может увеличиться — двое по-прежнему в «Больших призах»!). Великое поколение!